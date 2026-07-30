Đoković potvrdio učešće u Sinsinatiju

Novak , koji je rekorder po broju masters titula (40), u Sinsinatiju nije igrao tri godine, a titulu je osvajao tri puta, 2018, 2020. i 2023. " Radujem se što ću igrati u Sinsinatiju prvi put od 2023. godine, kada sam odigrao jedno od najboljih finala na Masters turnirima u mojoj karijeri. Ne mogu da dočekam da se vratim i da zaigram pred vama, izuzetno sam uzbuđen zbog toga i radujem se druženju sa navijačima. Vidimo se uskoro ", poručio je Đoković .

On je rešio da ovog leta, posle plasmana u polufinale Vimbldona, preskoči Masters u Montrealu. Želja mu je da svež i odmoran dođe u Njujork gde će 30. avgusta igrati na US Openu u pokušaju da dođe do 25. grend slem titule. Turnir u Sinsinatiju biće idealan da stekne meč rutinu.

Inače, spisak učesnika Mastersa u Sinsinatiju je izuzetan i pored Đokovića, najavljeno je da će igrati i ostale zvezde svetskog tenisa, poput Janika Sinera, Karlosa Alkarasa i Aleksandera Zvereva.

Titulu brani Španac Karlos Alkaras, koji se vraća posle višemesečne pauze zbog povrede ručnog zgloba. Teniser iz Mursije je prošle sezone u finalu vodio sa 5:0 kada mu je Janik Siner predao meč.