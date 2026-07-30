Đoković potvrdio učešće u Sinsinatiju
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 15:12
Povratak rekordera po broju trofeja Serije ATP 1.000 u Ohajo
Sada više nema nikakve dileme, posle tri godine Novak Đoković će ponovo zaigrati na Mastersu u Sinsinatiju.
Bivši broj jedan je prijavljen za turnir u Ohaju koji je na programu od 13. do 23. avgusta. Reč je o turniru koji će biti poslednja proba najboljim svetskim igračima pred učešće na poslednjem grend slemu sezone na US Openu.
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Novak, koji je rekorder po broju masters titula (40), u Sinsinatiju nije igrao tri godine, a titulu je osvajao tri puta, 2018, 2020. i 2023.
"Radujem se što ću igrati u Sinsinatiju prvi put od 2023. godine, kada sam odigrao jedno od najboljih finala na Masters turnirima u mojoj karijeri. Ne mogu da dočekam da se vratim i da zaigram pred vama, izuzetno sam uzbuđen zbog toga i radujem se druženju sa navijačima. Vidimo se uskoro", poručio je Đoković.
On je rešio da ovog leta, posle plasmana u polufinale Vimbldona, preskoči Masters u Montrealu. Želja mu je da svež i odmoran dođe u Njujork gde će 30. avgusta igrati na US Openu u pokušaju da dođe do 25. grend slem titule. Turnir u Sinsinatiju biće idealan da stekne meč rutinu.
Inače, spisak učesnika Mastersa u Sinsinatiju je izuzetan i pored Đokovića, najavljeno je da će igrati i ostale zvezde svetskog tenisa, poput Janika Sinera, Karlosa Alkarasa i Aleksandera Zvereva.
Titulu brani Španac Karlos Alkaras, koji se vraća posle višemesečne pauze zbog povrede ručnog zgloba. Teniser iz Mursije je prošle sezone u finalu vodio sa 5:0 kada mu je Janik Siner predao meč.