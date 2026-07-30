BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 13:39
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
MAKABI TEL AVIV – ŠERIF (tip 1, kvota 1,33) – početak 18.00
Izraelski tim je već u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope posle ubedljivog trijumfa u Moldaviji sa 5:0. Makabi će biti domaćin u gruzijskom Batumiju. Ekipa iz Tel Aviva je ovog meseca osvojila Superkup Izraela posle pobede nad šampionom Hapoel Ber Ševom sa 3:1.
GENT – ČERKASI (tip 1, kvota 1,50) – početak 20.30
U prvom meču na neutralnom terenu nije bilo golova, pa je ovo zicer za Gent na svom terenu da se plasira u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Čerkasi je prošle sezone bio vicešampion Ukrajine, bio je bolji od velikog Dinama iz Kijeva.
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PANATINAIKOS – PAKŠ (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.30
Zeleni su godinama u krizi, nisu ni blizu gradskih rivala AEK-a i Olimpijakosa i solunskog PAOK-a. Danac Jakob Nestrup je seo na mesto Rafe Beniteza, a ove nedelje u klub stiže i Kings Kangva, nekadašnji vezista Zvezde. U Pakšu je bilo 2:1 za Atinjane koji ne bi trebalo da imaju problema na svom terenu protiv prvaka Mađarske.
AJAKS – VOJVODINA (tip 1, kvota 1,15) – početak 20.00
Vojvodina je na pragu eliminacije iz Evrope posle poraza na Karađorđu (1:4). Debi na klupi Lala imaće Marko Savić, koji je zamenio Miroslava Tanjgu. Ajaks se sa pola gasa prošetao Novim Sadom, pa je revanš u Amsterdamu samo formalnost. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.
NOA – ZIMBRU (tip 1, kvota 1,27) – početak 18.00
Jermenski klub je bliži trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije posle 1:1 u Moldaviji. Ono što ide u prilog Zimbruu je da je šampionat ove zemlje u punom jeku, dok šampion Jermenije kreće ovog vikenda.