BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MAKABI TEL AVIV – ŠERIF (tip 1, kvota 1,33) – početak 18.00

Izraelski tim je već u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope posle ubedljivog trijumfa u Moldaviji sa 5:0. Makabi će biti domaćin u gruzijskom Batumiju. Ekipa iz Tel Aviva je ovog meseca osvojila Superkup Izraela posle pobede nad šampionom Hapoel Ber Ševom sa 3:1.

GENT – ČERKASI (tip 1, kvota 1,50) – početak 20.30

U prvom meču na neutralnom terenu nije bilo golova, pa je ovo zicer za Gent na svom terenu da se plasira u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Čerkasi je prošle sezone bio vicešampion Ukrajine, bio je bolji od velikog Dinama iz Kijeva.

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PANATINAIKOS – PAKŠ (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.30

Zeleni su godinama u krizi, nisu ni blizu gradskih rivala AEK-a i Olimpijakosa i solunskog PAOK-a. Danac Jakob Nestrup je seo na mesto Rafe Beniteza, a ove nedelje u klub stiže i Kings Kangva, nekadašnji vezista Zvezde. U Pakšu je bilo 2:1 za Atinjane koji ne bi trebalo da imaju problema na svom terenu protiv prvaka Mađarske.

AJAKS – VOJVODINA (tip 1, kvota 1,15) – početak 20.00

Vojvodina je na pragu eliminacije iz Evrope posle poraza na Karađorđu (1:4). Debi na klupi Lala imaće Marko Savić, koji je zamenio Miroslava Tanjgu. Ajaks se sa pola gasa prošetao Novim Sadom, pa je revanš u Amsterdamu samo formalnost. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

NOA – ZIMBRU (tip 1, kvota 1,27) – početak 18.00

Jermenski klub je bliži trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije posle 1:1 u Moldaviji. Ono što ide u prilog Zimbruu je da je šampionat ove zemlje u punom jeku, dok šampion Jermenije kreće ovog vikenda.

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