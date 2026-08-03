Giros, Groskrojc i Grk od 33.000.000: Dortmund spojio humor i tradiciju i predstavio budućnost kluba

Prošlog leta Haralampos Kostulas, a ovog Hristos Colis. Veliki novac potrošili su u poslednjih godinu dana engleski premijerligaši na mlade grčke igrače, a njihovim stopama krenuo je i jedan od najplatežnijih klubova u Bundesligi. Grčki fudbal dobo je novu novu zlatnu koku, a njeno ime je Konstantinos Karecas. Transfer, koji je podigao ogromnu prašinu, košta čak 33.000.000 evra, čime su Milioneri pokazali da nisu imali nameru da štede na igraču koji važi za jednog od najtalentovanijih evropskih tinejdžera.

Borusija iz Dortmunda je izvela jedan od najoriginalnijih marketinških poteza kako bi najavila dolazak 18-godišnjeg grčkog supertalentovanog ofanzivca iz belgijskog Genka. Svečana prezentacija mladog asa održana je tek u 15:00 časova, ali je internet još jutros planuo zbog revolucionarne video-najave. Kako bi na duhovit i autentičan način odali počast grčkom poreklu svog novog bisera, čelnici Dortmunda su celokupan scenario za najavu transfera smestili ni manje ni više nego u lokalnu giros radnju!