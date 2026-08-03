Giros, Groskrojc i Grk od 33.000.000: Dortmund spojio humor i tradiciju i predstavio budućnost kluba
Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 12:55
Imaće u Olimpija Grilu povećani obim posla u narednom periodu, Borusija dovela drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba
Prošlog leta Haralampos Kostulas, a ovog Hristos Colis. Veliki novac potrošili su u poslednjih godinu dana engleski premijerligaši na mlade grčke igrače, a njihovim stopama krenuo je i jedan od najplatežnijih klubova u Bundesligi. Grčki fudbal dobo je novu novu zlatnu koku, a njeno ime je Konstantinos Karecas. Transfer, koji je podigao ogromnu prašinu, košta čak 33.000.000 evra, čime su Milioneri pokazali da nisu imali nameru da štede na igraču koji važi za jednog od najtalentovanijih evropskih tinejdžera.
Borusija iz Dortmunda je izvela jedan od najoriginalnijih marketinških poteza kako bi najavila dolazak 18-godišnjeg grčkog supertalentovanog ofanzivca iz belgijskog Genka. Svečana prezentacija mladog asa održana je tek u 15:00 časova, ali je internet još jutros planuo zbog revolucionarne video-najave. Kako bi na duhovit i autentičan način odali počast grčkom poreklu svog novog bisera, čelnici Dortmunda su celokupan scenario za najavu transfera smestili ni manje ni više nego u lokalnu giros radnju!
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Radnja skeča vrtela se oko simpatične svađe dvojice aktera koji su se u duhu prave navijačke strasti prepirali oko dolaska mladog ofanzivca. Kao šlag na tortu, u ovom video-zapisu pojavio se i Kevin Groskrojc, legendarni bivši igrač Borusije koji je ponikao u omladinskoj školi kluba iz Vestfalije. Groskrojc, koji je upisao čak 236 zvaničnih nastupa, 27 golova i 37 asistencija u dresu prvog tima, dao je poseban, nostalgičan pečat ovoj nesvakidašnjoj promociji.
Konstantinos Karecas je već danima u Vestfaliji. Mladi reprezentativac Grčke je bez greške prošao sve rigorozne medicinske preglede, nakon čega je bez oklevanja stavio potpis na dugoročni, višegodišnji ugovor koji ga veže za Milionere sve do leta 2031. godine.
Karecas je postao druga najskuplja kupovina u istoriji Dortmunda. Više je dala Borusija samo za Usmana Dembelea (35.000.000 evra fiksno). Grk će postati nešto skuplji od Sebastijena Alea, Matsa Humelsa, Džoba i Džuda Belingema, Karima Adejemija, Donjela Malena, Andrea Širlea i Feliksa Nmeče koji su koštali tačno po 30.000.000 evra.
Na listi najskupljih grčkih fudbalera Karecas je na četvtom mestu, iza pomenutih Hristosa Colisa i Haralamposa Kostulasa, ali i Konstantinosa Manolasa. Ovo je, takođe, najveća prodaja u istoriji Genka, za koji će ovaj novac predstavljati ozbiljnu finansijsku injekciju u smislu daljeg poslovanja kluba. Prethodni rekord držao je Tolu Arokodare, za kog je Vulverhempton platio belgijskom klubu 26.000.000 evropskih novčanica.
Inače, Karecas je rođen baš u gradu Genku, prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Belgije, ali je Fudbalski Savez Grčke nakon uloženih ogromnih napora uspeo da pridobije naklonost Konstantinosa i njegove porodice, pa je izabrao da igra za seniorsku selekciju zemlje čijie je trenutni selektor Srbin Ivan Jovanović. Ofanzivni vezista je za tri seniorske sezone u Genku odigrao 92 utakmice u svim takmičenjima, dao 6 golova i zabeležio 23 asistencije.