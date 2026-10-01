Paunović: Stalno neka drama i tragedija, onom ko nema strpljenja ja ne mogu da ga dam

A, onda je selektor planuo pričajući upravo o putu koji reprezentacija Srbije mora da prođe, a gde su i dalje nejasni znaci pored tog puta ide li naš tim u pravom smeru. „Gledamo da vratimo igrače u reprezentaciju, neke mlade pripajamo, stvaramo čvrstu bazu, gledamo na duge staze. Onom koji nema strpljenja, ja ne mogu da ga dam. Neke stvari u fudbalu ne mogu da se preskoče. Moramo da shvatimo jedno: ako će rezultat da nam bude jedini parametar, da idemo od utakmice do utakmice i stalno smo na tom ringišpilu osećanja, onda nigde nećemo stići. Ne znam s kojim pravom mi mislimo da smo spremniji od nekog, da znamo više od nekog. Stalno smo u nekom kontekstu „kad će, šta će“, stalno neka drama i tragedija“.

Selektor Veljko Paunović je posle meča konstatovao: „Teška utakmica, kao što smo očekivali, jer smo igrali protiv jakog potivnika, koji je došao sa svežim snagama. Nismo zadovoljni, iako su momci dali sve od sebe po pitanju truda i odgovornosti. Teško je u Ligi nacija da nastavimo sa građenjem tima s obzirom na rezultate, ali moramo da prođemo kroz te prepreke. Mi smo u situaciji gde smo krenuli jednim procesom koji će biti težak i dug i bolan kao danas“ , istakao je Paunović.

Nastavio je Paunović sa monologom kod ovog pitanja:

„Mi smo Srbija, mala zemlja, treba nam vremena da uspostavimo sistem. Ne mogu da ubrzam taj proces, to ne može. Moramo da shvatimo da ako gledamo i dalje stvari iz naše perspektive, nigde nećemo doći. A, ta naša perspektiva je uska. Ono što sam naučio za ovih godinu dana je da moramo da se promenimo, naše vrednosti, kriterijume, a malo je nas koji smo bili, videli i radili negde drugo i bili uspešni u tome. Nije fudbal samo odraz treninga, šta kaže selektor, trener. Fudbal je stanje i u našem mentalitetu. Radimo svakodnevno da ispravimo jedan negativan ambijent, vratili smo lidere, pokušavamo da pravimo igru i model za koji je potrebno vreme, a u takmičenju smo sa ekipama koje su ispred nas. Naučili smo da još nismo tamo gde možda jednog dana stignemo, ali mora mnogo da se radi“.

Na pitanje šta je drugačije u odnosu na meč sa Grčkom, selektor je rekao:

„Mislim da smo posle utakmice sa Grčkom napravili promene, okrenuli malo situaciju koja je bila duže vreme zaglavljena što se tiče naše vere u sebe da možemo da igramo bolje, da od sebe iziskujemo više. Danas u prvom poluvremenu to nije bilo tako, a u drugom smo pokušali više da igramo, pogotovo ulaskom Pavlovića, koji je prethodnih dana imao temperaturu“.

Sve više se priča o martu i početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali Paunović poručuje da neće Srbija tada automatski početi da igra drugačije.

„Mogu samo da kažem da okolnosti u kojima se nalazimo, koje smo nasledili, ceo ovaj proces dodatno otežavaju. Ne možemo da očekujemo u martu nešto potpuno drugačije. Bitno je da do marta dobijemo više igrača sa minutažom u klubovima, da im ne bismo mi u Ligi nacija dizali formu. Nismo u situaciji uspona, nego se mi penjemo jednom strminom i gledamo da se ne okliznemo“.

Paunović je dodao da su četiri vezane utakmice u ovom prozoru Lige nacija previše za ovaj sastav Srbije, da je preveliko opterećenje.

„Prolazimo kroz loš rezultatski period, gledam da prođe još ova jedna utakmica, pa da onda probamo u sledećim da se revanširamo Nemcima i da uradimo Grcima ono što su oni nama. Ja sam neko ko uvek veruje u sledeću priliku, da možeš da uradiš bolje. U dve utakmice možemo bolje da rasporedimo naše snage“, zaključio je Veljko Paunović.