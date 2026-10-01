Rezzime dana (četvrtak): Srbija nije iznenadila, Velšani iznad očekivanja

ZAOKRUŽENO

NEMAČKA – SRBIJA (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 2:0

Ko je gledao utakmicu, nije brinuo za keca na tiketima. A mnogo vas je pošto je ovo bio najigraniji tip dana… Od prvog minuta se videlo da nema šanse da ne dođe. Jesu se Nemci ispromašivali u pola sata, ali stvari su na svoje mesto došle u 39. minutu kada je pogodio Bišof, da bi keca cementirao Virc golom nakon sat vremena igre. Opširnije OVDE.

DANSKA – PORTUGALIJA (tip 2, kvota 2,05) – rezultat 2:4

Uvertiru za meč na Parkenu obeležila je odluka Kristijana Ronalda, valjda uvređenog pošto je presedeo čitavu utakmicu sa Danskom (prvu takmičarsku za reprezentaciju još od EP 2008) da napusti tabor Portugalije. I samim tim ostavi otvoren put do mesta u špicu napada Gonsalu Ramosu, što je ovaj i te kako umeo da iskoristi i još jednom se potvrdi kao „devetka“ portugalske reprezentacije. Mučili se jesu, na trenutke i krvarili, ali su uprkos svemu na severu Evrope demonstrirali efikasan fudbal i zadržali stopostotan učinak posle tri kola grupne faze Lige nacija. I još važnije od svega – pokazali da i te kako mogu da funkcionišu bez najveće legende, napunivši mrežu Danske do vrha.

PSŽ Ž – LEVEN Ž (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 5:0

Igra mačke i miša u duelu ženskih selekcija PSŽ-a i belgijskog Levena. Kvota je bila simbolična, pa se i očekivalo da Parižanke deklasiraju gošće. Leven se držao tokom prvog poluvremena i imao samo gol zaostatka. Međutim, igračice PSŽ-a su u nastavku pojačale ritam i zgromile nedorasle rivalke.

KOGE Ž – SERVET Ž (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:1

Još jedan fiks iz ženske Lige šampiona. Dileme nije ni bilo. Dankinje su, ipak, viši nivo u odnosu na Servet. Do 35. minuta Koge je imao sigurnih 3:0. Mogli ste da se zavalite i uživate.

MAĐARSKA U21 – LITVANIJA U21 (tip 1, kvota 1,60), rezultat 2:1

Teškom mukom Mađari su savladali vršnjake iz Litvanije. Gosti sa Baltika su čak poveli pogotkom Grruzdinskasa. Branio je gostujući golman, frustrirao Mađare. Ali su naši susedi zasluženo stigli do golova i pobede. Okrenuli su rezultat u 75. minutu i potom uspešno sačuvali prednost.

PRECRTANO

VELS – NORVEŠKA (tip 2, kvota 1,48) - rezultat 2:1

Zaleteli ste se na Norvežane i omanuli. Jesu Haland i drugovi bili ozbiljan favorit u Velsu, ali nisu ni zmajevi baš zalutali u A diviziju Lige nacija. Videlo se to i u Portugaliji gde su se dobro držali i poraženi minimalcem, a dokazali su to večeras iako su gubili od 11. minuta. Džejms je izjednačio u finišu prvog poluvremena, da bi nakon crvenog kartona za Norvežane na startu drugog dela igre stigla očekivana kazna samo dva minuta kasnije. Sa igračem i golom manje, već tada ste otpisali dvojku na Norvežane.

MALTA – GIBRALTAR (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 1:1

Niste na tiketima propustili ni najslabiju diviziju Lige nacija i prevarili ste se. Malta nije opravdala ulogu favorita protiv Gibraltara. Iako je bila drastičan favorit i tako i igrala. Povela je tek nakon 53. minuta igre preko Mbonga, zaslužila da pobedi, ali gosti su jednu od retkih šansi pretvorili u izjednačenje u 61. minutu. I izdržali do kraja. Uzalud je Malti bio posed lopte, veliki broj stvorenih šansi i šuteva…

AZERBEJDŽAN – LIHTENŠTAJN (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 0:0

Još jedna nagazna mina u C diviziji Lige nacija… Azerbejdžan je bio apsolutni favorit protiv Lihtenštajna, ali nije uspeo da pogodi metu za 90 i kusur minuta. Dominirao je, stvarao šanse, napadao ceo meč, ali su gosti životima branili gol. Kako je meč odmicao, tako su domaći pokazivali sve veće frustracije i bili sve nervozniji u završnici. Lihtenštajn je uspeo da se odbrani, a najveći profiter iz cele priče je Litvanija.

GRČKA – HOLANDIJA (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 2:2

Kasno su se Holanđani probudili. Mada su Grci igrali kao u transu tokom prvog poluvremena i negde pokazali zašto su do sada bili na maksimali. Međutim, u drugom poluvremenu postojao je samo jedan tim na terenu. Holandija je napadala iz svih oružja. Postigla dva gola, još dva su joj opravdano poništena. Izjednačenje preko Rajndersa stiglo je prekasno.

REPUBLIKA IRSKA – AUSTRIJA (tip 2, kvota 2,20) - rezultat 2:2

Ovde ste malo naivno verovali, na ime minulog rada Austrijanaca, da će lagano doći dvojka. Nije bilo tako. Irska je igrala kao u transu. Vodila 2:0 na poluvremenu golovima sjajnog Perota. Međutim, kao Holandija i Austrijanci su se probudili kasno. Dali su dva gola za šest minuta (strelci Gregorič i Pras) i stali. Još jedan promašeni fiks.