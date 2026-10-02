Klop oduševljen: Sve mi se svidelo, ovo mora da bude osnova
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 03:03
"Iskoristićemo ovo da pokažemo momcima kako se to radi", rekao je selektor Nemačke posle pobede nad Srbijom
I bi treća sreća za Jirgena Klopa. Utakmica na Alijanc areni bila je po svemu viđenom za zaborav iz vizure srpske reprezentacije, ali ako ćemo je zbog nečega prepričavati u budućnosti, onda je to činjenica da je protiv nas bivši trener Liverpula upisao prvu pobedu na klupi nacionalnog tima.
Pa iako se Srbija 'traži' još više od njegove Nemačke, Klop je bio oduševljen izdanjem svojih izabranika. Harizmatični stručnjak nije krio radost i euforiju zbog predstave koju je video.
"Počeli smo kao ludi. Pritisak nakon izgubljene lopte bio je brutalan; igrali smo fudbal na uskom prostoru. Mogli smo da postignemo i više golova, ali na poluvremenu sam rekao momcima da je sledeći izazov da zadržimo taj nivo. Ako želimo da budemo tim koji može da teži nečemu u budućnosti, moramo da nastavimo ovako, a oni su to i uradili. Zadržali su intenzitet i sve ostalo", rekao je Klop posle meča.
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Čini se da nema segmenta kojim je bio nezadovoljan.
"Bio je to fantastičan meč. Svidelo mi se sve. Uvodna faza, srednji deo, kraj. Bili smo fenomenalni u kontrapresingu. Možemo sebi da priuštimo sve slobode i rizike sve dok zajedno osvajamo loptu. Ovo je bilo - wow! Svi su bili tu kada smo vršili presing. Poslednja linija se sjajno branila izlascima napred. Bili smo izvanredni bez lopte i jednostavno smo igrali predivan fudbal sa loptom. Zaista sam srećan. Ovo sada mora biti osnova. Ovo ide u moju arhivu; iskoristićemo ovo da pokažemo momcima kako se radi.”
Ipak, Klop je upozorio na poteškoće koje njegov tim očekuju u narednom meču na gostovanju Grčkoj.
"Ta utakmica je veoma važna za nas, ali znamo da će igranje u gostima u Grčkoj biti veoma teško pred punim stadionom. Ne samo da će biti vruće, već će i atmosfera verovatno biti veoma užarena. Daćemo sve od sebe, ali niko ne može da nam oduzme večerašnju utakmicu. Sada imamo merilo, ali pred nama je još dug put.”
Per Mertezaker, budući direktor FS Nemačke, u svom poslednjem pojavljivanju kao stručni konsultant za ZDF, takođe je bio impresioniran.
"Video sam igrače koji su bili hrabri i koji su nešto želeli. Morate usput da sakupljate i ovakve pobede, čak i one koje nisu glamurozne.”
Zadovoljstvo nisu krili ni sami igrači, pre svih Florijan Virc koji je, računajući i klub, odigrao verovatno najbolju partiju do starta sezone.
"Bilo je neverovatno zabavno. Svi su dali sve od sebe na terenu. Držali smo se plana igre i uradili gotovo sve kako treba. Izaći na teren kao kapiten je nešto posebno, to nije bilo na mojoj listi, ali me čini ponosnim. Igrači oko mene su mi olakšali. Imali smo mnogo kretnji na sredini terena. Svi smo bili veoma raspoloženi za igru.”
Serž Gnabri se nadovezao govoreći o važnosti trijumfa za proces u kojem se ekipa nalazi.
"Bilo je to predivno iskustvo, dan na koji sam veoma ponosan. I nagradili smo se pobedom, što ovaj dan čini još slađim. Važno je obezbediti pobede koje vam daju samopouzdanje. Naravno, ne možemo očekivati da ćemo odjednom početi da igramo neverovatne utakmice. To je proces, a svaka pobeda pomaže da ga ubrzamo i vratimo se na pravi put", zaključio je fudbaler Bajerna.