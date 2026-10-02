Klop oduševljen: Sve mi se svidelo, ovo mora da bude osnova

I bi treća sreća za Jirgena Klopa. Utakmica na Alijanc areni bila je po svemu viđenom za zaborav iz vizure srpske reprezentacije, ali ako ćemo je zbog nečega prepričavati u budućnosti, onda je to činjenica da je protiv nas bivši trener Liverpula upisao prvu pobedu na klupi nacionalnog tima.

Pa iako se Srbija 'traži' još više od njegove Nemačke, Klop je bio oduševljen izdanjem svojih izabranika. Harizmatični stručnjak nije krio radost i euforiju zbog predstave koju je video.

"Počeli smo kao ludi. Pritisak nakon izgubljene lopte bio je brutalan; igrali smo fudbal na uskom prostoru. Mogli smo da postignemo i više golova, ali na poluvremenu sam rekao momcima da je sledeći izazov da zadržimo taj nivo. Ako želimo da budemo tim koji može da teži nečemu u budućnosti, moramo da nastavimo ovako, a oni su to i uradili. Zadržali su intenzitet i sve ostalo", rekao je Klop posle meča.