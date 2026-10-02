Gubimo 12:0, a sudija nadoknađuje minut... (FOTO)

Tako to obično bude kad vam neko objektivno manji stane na rep. Mlada reprezentacija Finske pokvarila je planove vršnjacima iz Španije, a ceh za to je nekoliko dana kasnije ni kriv ni dužan platio San Marino.

Petostruki prvak Evrope u uzrastu do 21 godine došao je na korak do plasmana na kontinentalni turnir koji će se naredne godine održati u Srbiji i Albaniji, pošto je kao gost pregazio autsajdera grupe - 13:0 (5:0).