Gubimo 12:0, a sudija nadoknađuje minut... (FOTO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 01:55
Mlada reprezentacija Španije bez milosti prema San Marinu
Tako to obično bude kad vam neko objektivno manji stane na rep. Mlada reprezentacija Finske pokvarila je planove vršnjacima iz Španije, a ceh za to je nekoliko dana kasnije ni kriv ni dužan platio San Marino.
Petostruki prvak Evrope u uzrastu do 21 godine došao je na korak do plasmana na kontinentalni turnir koji će se naredne godine održati u Srbiji i Albaniji, pošto je kao gost pregazio autsajdera grupe - 13:0 (5:0).
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Selektor Španije David Gordo značajno je promešao sastav koji je pre nedelju dana poražen od Finske. Napravio je devet izmena u startnoj postavi, odlučivši da pruži šansu nekim drugim momcima i pojedince odmori za odlučujući okršaj sa Rumunijom u poslednjem kolu. No, ni drugopozivci nisu imali milosti prema slabašnom rivalu. Pre svih Karlos Espi, novopečeni napadač Reala, koji je protiv San Marina zabeležio prvi start za mladu reprezentaciju. I obeležio ga sa pet golova od kojih je jedan, doduše, bio sasvim slučajan. Uz njih dopisao i dve asistencije...
Španci su uputile čak 30 udaraca u okvir gola, ali im čuvar mreže Pjetro Amiči na kraju nije dozvolio da obore sopstveni rekord u ovoj uzrasnoj kategoriji, koji su postavili protiv iste reprezentacije još 2005. godine, kada su slavili 14:0.
Dva gola postigao je Pablo Garsija, krilo Rasinga, po jedan vezisti Atletiko Madrida i Hetafea Rodrigo Mendoza i Mario Martin te štoperski tandem Hakobo Ramon (Komo) - Jarek Gasjorovski (Valensija).
San Marino se, to je valjda jasno, ni za šta nije napisao. Mada su iz tabora domaćeg tima ostali pomalo kivni na glavnog arbitra koji je uprkos rezultatu odlučio da produži utakmicu za dva minuta.
"Gubimo 12:0 i sudija odluči da produži utakmicu za još jedan minut. Ku**in sin", napisali su sa nezvaničnog 'X' naloga San Marina. Taj minut na kraju se pretvorio u šest, pošto je rezervista u redovima Španije Hesus Rodriges bez lopte udario protivničkog igrača i dobio direktan crveni karton. Nepun minut kasnje pao je i 13. gol...
Žurka je na Ibici gde će Španija u poslednjem kolu protiv Rumunije pokušati da overi plasman na završni turnir. Posle devet kola ima 24 boda, dva manje od Finske koja šestog oktobra gostuje tzv. Kosovu.