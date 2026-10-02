Ronaldo zabranjena tema u reprezentaciji!? Žezus i Vitinja saglasni: Naša najbolja partija

Dojučerašnji kapiten postao je tabu tema, a iz reakcija reprezentativaca više je nego jasno da su dobili instrukcije da ne govore o njegovom statusu i razlozima napuštanja selekcije. Da je tema pažljivo kontrolisana, najbolje se videlo pri pokušaju portugalskih novinara da dobiju po koji detalj od Renata Veige . Upitan o Ronaldu , štoper Viljareala je konstantno gledao u savetnika državnog tima te je dao limitiran, ali iskren odgovor. " Veoma sam blizak sa Kristijanom Ronaldom i on zna da osećam veliku naklonost prema njemu, ali rečeno mi je da ne smem da pričam o toj temi, tako da... Ne mogu da pričam o toj temi, izvinite, ne mogu da pričam ".

Na pitanje novinara da li su uspeli da se izoluju od svega što se dešavalo sa Ronaldom, Vitinja je kratko poručio:

"Da, pokušali smo da se fokusiramo na utakmicu i to smo i uradili. Mislim da smo odgovorili neverovatno dobro i čestitam celoj grupi na tome."

Istu liniju držao je i Rafael Leao, krilni fudbaler Galatasaraja koji je protiv Danske nosio Ronaldovu 'sedmicu'.

"To je stvar koja nas se ne tiče, pokazali smo još jednom da smo grupa. Sigurno je i on (Kristijano Ronaldo), kod kuće, srećan zbog pobede. Kris je moj idol iz detinjstva, a broj sedam ima posebno značenje za mene jer je to datum rođenja moje dece. Jednostavno sam pokušao da poštujem dres i da uživam u njemu. Najvažnije je da smo pobedili i pružili dobru partiju. Mislim da smo uradili dobar posao".

Ni Nuno Mendeš nije ulazio u detalje.

"Naravno da je Ronaldo deo reprezentacije, ali smo trenutno više fokusirani na ono što sada moramo da uradimo, na ono što trener treba da nam predstavi, na utakmicu na stadionu Dragao (protiv Norveške, prim.aut.). Ostalo nije na nama da odlučujemo, tu smo da dočekamo svakog igrača".

Upitan o eventualnom raskolu i da li oseća da su igrači i dalje uz njega nakon burnih dešavanja, selektor Žorž Žezus je bio jasan.

"Nema razloga da se kaže da nisu sa mnom... Važna je stvar ono što moramo da uradimo. Znam zašto ste postavili to pitanje, i stvari se dešavaju, ali to neće razdvojiti grupu, neće nas rastaviti. Nisam čuo nikakve zvižduke od portugalskih navijača... Ali važna stvar, čak i u pobedi, jeste poštovati navijače koji su prešli mnogo kilometara".

Kada se razgovor pomerio sa vanterenskih tema na sam fudbal, u portugalskom taboru vlada apsolutno zadovoljstvo. Treća pobeda u tri utakmice značajno je podigla samopouzdanje unutar ekipe.

"Tim kolektivno veruje u ono što radi. Za mene je ovo bila najbolja utakmica do sada, što je normalno jer smo imali više vremena za rad. Uspeo sam da radim na pozicionom napadu. Gol Gonsala Ramosa je sjajan gol iz pozicionog napada, isto tako i Feliksov. Svi znaju da moramo da budemo bolji u svih pet faza igre. Bila je to velika pobeda i postigli smo sjajne golove", rekao je Žezus.

Njegovu viziju i rad na terenu pohvalio je i Vitinja.

"Istina je, odigrali smo odličnu utakmicu, to se ne može sakriti. Pobeda ovde je izuzetno važna, veoma je teško. Tu lekciju smo naučili pre dve godine, poslednji put kada smo došli ovde. Izgubili smo, to je bila veoma teška utakmica. Danas, takođe, ne dajte da vas zavara rezultat. Ali mislim da je, mimo pobede, to zaista kvalitetno izdanje; to je bio najbolji nastup koji smo imali do sada. Napredovali smo u ove tri utakmice, a što više vremena provodimo sa trenerom, to više usvajamo njegove ideje, postajemo dinamičniji".