Efes potvrdio povredu Ahilove tetive, Evroliga se moli za Džejmsa

Sjajni bek, koji je do trenutka izlaska upisao 11 poena i 3 asistencije za 22 i po minuta u igri, oglasio se ubrzo nakon meča na društvenoj mreži 'X'. " Pa, baš sra**e… Je**no užasno. Hvala svima koji su mi se javili “, napisao je Džejms . A javio mu se veliki broj, što direktno što indirektno. Mnoštvo košarkaša poslalo je poruku podrške košarkašku Efesa: od Metjua Strazela , preko Džerona Blosomgejma, Nejta Sestine, Meta Morgana, Tajrisa Rajsa, Vensana Poarjea i Kendrika Perija , pa sve do Mekinlija Rajta , Elajdže Brajanta i dvojice bivši košarkaša Crvene zvezde - Čarlsa Dženkinsa i Jaga Mateusa . U izjavama posle meča poruku podrške poslali su mu i Ognjen Dobrić i Čima Moneke . " Teško je pričati o košarci posle ovoga. Borim se da pronađem prave reči. Slama srce, ali znam da ćeš se vratiti još jači, brate moj. Brzo ozdravi, volim te", napisao je Blosomgejm , koji je sa Džejmsom četiri sezone delio svlačionicu u Monaku.

Trener Anadolu Efesa, Pablo Laso, još po završetku meča je izrazio veliku zabrinutost, istakavši da situacija ne deluje ohrabrujuće, ali da se čekaju konačni nalazi u Turskoj.

"Naravno, ja sam samo trener, a ne lekar, tako da ne mogu mnogo da kažem. Ne izgleda dobro, ali verujemo našem medicinskom osoblju. Uradićemo više testova kada se sutra vratimo u Istanbul“, rekao je Španac.

Kako je istakao, njegov tim je pretrpeo veliki psihološki udarac u trenutku kada je njihov najbolji igrač ostao nepomično da leži na parketu.

"Sigurno je to bio loš trenutak za tim. Kada vidite igrača da napušta teren na način na koji je on to uradio, to utiče na vas. Ali mislim da smo pokazali karakter i ostali u utakmici. To nije bilo dovoljno za pobedu, ali kao što rekoh, sve se svelo na poslednji šut. Dakle, sigurno je bilo i dobrih i loših stvari. Ali najgora stvar za mene je to što smo izgubili utakmicu za koju mislim da smo bili dovoljno blizu da je dobijemo", zaključio je Laso.