Bivši trener IMT-a preuzeo Bor: Vasiljević vatrogasac posle četiri vezana poraza

Burno je bilo leto u Fudbalskom klubu Bor. Uprave su se smenjivale maltene na nedeljnom nivou, trener Mladen Dodić koji je bio dogovorio saradnju sa novim prvoligašem nije ni počeo da radi, a već su mu se zahvalili. Tako je sezonu na klupi započeo Miljan Đurović, izdržao 11 kola, ali nakon što su nanizana četiri uzastopna poraza bez postignutog gola, i on je završio svoj mandat na istoku Srbije.

Novi strateg Borana doneće dodatnu notu uzbuđenjima u Mozzart Bet Prvoj ligi, jer reč je o proverenom stručnjaku koji je sa popriličnim uspehom prethodnih sezona radio u eliti. Zoran Vasiljević zvanično je preuzeo crno-bele, i to samo dva dana pred premijerni meč 12. kola protiv Teleoptika u Zemunelu.