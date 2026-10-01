Bivši trener IMT-a preuzeo Bor: Vasiljević vatrogasac posle četiri vezana poraza
Vreme čitanja: 4min | čet. 01.10.26. | 23:30
Iskusni stručnjak na klupi novajlije u Mozzart Bet Prvoj ligi
Burno je bilo leto u Fudbalskom klubu Bor. Uprave su se smenjivale maltene na nedeljnom nivou, trener Mladen Dodić koji je bio dogovorio saradnju sa novim prvoligašem nije ni počeo da radi, a već su mu se zahvalili. Tako je sezonu na klupi započeo Miljan Đurović, izdržao 11 kola, ali nakon što su nanizana četiri uzastopna poraza bez postignutog gola, i on je završio svoj mandat na istoku Srbije.
Novi strateg Borana doneće dodatnu notu uzbuđenjima u Mozzart Bet Prvoj ligi, jer reč je o proverenom stručnjaku koji je sa popriličnim uspehom prethodnih sezona radio u eliti. Zoran Vasiljević zvanično je preuzeo crno-bele, i to samo dva dana pred premijerni meč 12. kola protiv Teleoptika u Zemunelu.
Izabrane vesti
Vasiljević je, sa kraćom pauzom, radio u IMT-u skoro dve godine. Pod njegovom palicom, Tratoristi su prošle sezone neporaženi završili takmičenje u plej-autu, kao deveti na tabeli, igrali su prepoznatljiv, atraktivan fudbal. Zanimljivo, on je počeo pripreme sa Novobeograđanima za ovu sezonu, ali je prihvatio poziv iz Azerbejdžana, pa ga je u IMT-u nasledio Zoran Popović. Međutim, nije sve išlo po planu i dogovoru, pa se Vasiljević iz inostranstva vratio brže nego što je otišao, neostvarenog angažmana. Par meseci bio je bez posla, a sada ga je dobio u redovima doskorašnjeg srpskoligaša.
Ne stoji Bor dobro na tabeli, ima samo osam bodova i treći je otpozadi. Po bod manje imaju samo Jedinstvo i upravo pomenuti Teleoptik. U prvih sedam kola nije to bilo tako loše, 2-2-3, ali su usledila četiri vezana poraza uz gol-razliku 0:7. Na 55-godišnjem stručnjaku, koji je dugo radio u stručnim štabovima u Vojvodini, sada je da pokrene ekipu.