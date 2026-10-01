Dobrić: Osetili smo trenutak i igrali sa energijom; Majk, velika si faca i mnogo bitan za košarku
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 23:37
"Osetio sam da je energija dobra prema celoj ekipi, pokušao sam da uradim ono što radim godinama, da unesem energiju i pokrenem ekipu i stvarno su svi ispratili", prokomentarisao je kapiten svoje dobro izdanje
Sad se lakše diše, sad Crvena zvezda može da krene napred... Jeste sledeće kolo rezervisano za gostovanje Dubaiju, ali Crvena zvezda je pobedom nad Efesom (77:72) izbegla scenario po kojem bi sezonu otvorila sa sva tri poraza u Evroligi i sve na svom parketu.
Dobra igra, praćena frenetičnom borbom do poslednjeg zvuka sirene, bila je praćena velikom energijom Ognjena Dobrića. Zvezdin kapiten pokazao je saigračima kako treba da se igra za Zvezdin dres, kako se bori za grb i navijače, a kao pravi komandant pokazao je svima put do pobede.
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Bio je srpski košarkaš vrlo zadovoljan učinjenim na parketu Beogradske arene protiv Efesa.
"Posle dva poraza trebalo nam je ovo, ekipa je osetila trenutak, stvarno smo igrali sa velikom energijom celu utakmicu. Ne mogu da kažem da smo igrali dobro u svakom trenutku, ali smo igrali sa velikom energijom i mislim da je to dalo rezultata".
Imao je odličnu individualnu partiju.
"Osetio sam da je energija dobra prema celoj ekipi, pokušao sam da uradim ono što radim godinama, da unesem energiju i pokrenem ekipu i stvarno su svi ispratili. Kasnije i kada sam ja pao energetski i nisam igrao kako treba, bili su ti i neki drugi momci da istupe. Odigrali su na nivou i doneli nam pobedu. Cela ekipa je osetila trenutak i važnost ove utakmice i bila na pravom nivou".
Mogao je Kolin Malkolm otvorenom trojkom da presudi crveno-belima.
"To je sve deo sporta, svima je teško u tim trenucima, svi čekamo šta će se desiti. Bitno je da smo pobedili, da smo skinuli taj loš osećaj, tu težinu koju smo imali, ostvarili smo prvu pobedu i sada je malo lakše".
Potrebno je strpljenja za novi sistem koji je na snazi u Crvenoj zvezdi.
"Mislim da treba vremena ovoj ekipi. Sistem koji zahteva naš trener je jako, jako dobar i treba mu vremena. Mislim da je to najbitnija stvar trenutno. Izgledaćemo sve bolje kako bude vreme odmicalo, nije samo fraza. Pričao sam sa trenerom i sa igračima i bitno je da svi razmišljamo isto i da verujemo u sistem. Desila su se dva poraza, mogle su obe utakmice da odu na našu stranu. Najbitnije je da mi dižemo našu igru i nastavimo sa ovakvom energijom".
Povreda Majka Džejmsa je takođe obeležila meč.
"Rekli su na prvu ruku da je Ahilova tetiva, nadam se da nije, ne znam stvarno. Nadam se da nije najgore. Želim mu sve najbolje. Momak je velika faca i mnogo bitan za košarku i Evroligu, nadam se da će se oporaviti što pre i da će da se brzo vrati. Publika je prepoznala, pozdravila ga je aplauzom, iako je protivnik, svi mu žele najbolje", zaključio je Dobrić.