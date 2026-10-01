Dobrić: Osetili smo trenutak i igrali sa energijom; Majk, velika si faca i mnogo bitan za košarku

Bio je srpski košarkaš vrlo zadovoljan učinjenim na parketu Beogradske arene protiv Efesa.

"Posle dva poraza trebalo nam je ovo, ekipa je osetila trenutak, stvarno smo igrali sa velikom energijom celu utakmicu. Ne mogu da kažem da smo igrali dobro u svakom trenutku, ali smo igrali sa velikom energijom i mislim da je to dalo rezultata".

Imao je odličnu individualnu partiju.

"Osetio sam da je energija dobra prema celoj ekipi, pokušao sam da uradim ono što radim godinama, da unesem energiju i pokrenem ekipu i stvarno su svi ispratili. Kasnije i kada sam ja pao energetski i nisam igrao kako treba, bili su ti i neki drugi momci da istupe. Odigrali su na nivou i doneli nam pobedu. Cela ekipa je osetila trenutak i važnost ove utakmice i bila na pravom nivou".

Mogao je Kolin Malkolm otvorenom trojkom da presudi crveno-belima.

"To je sve deo sporta, svima je teško u tim trenucima, svi čekamo šta će se desiti. Bitno je da smo pobedili, da smo skinuli taj loš osećaj, tu težinu koju smo imali, ostvarili smo prvu pobedu i sada je malo lakše".