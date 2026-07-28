E, tako se pumpa koeficijent! Prekinuli teror Karabaga i sad seju strah, a Veljko Simić rešeta (VIDEO)

Prekinuli su teror Karabaga i sada seju strah! Sabah je maleni klub, nikada do prošle sezone nije bio šampion Azerbejdžana, a do pre dve nije imao ni trofej. Prvi put se pre četiri godine pojavio u kvalifikacijama za evropkupove i tada ga je eliminisao Partizan. Tri puta dogurao je do trećeg kola u Ligi konferencije, nikada nije dobacio do plej-ofa, a sada ima obezbeđenu jesen.

Kako je prošao u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, zagarantovan mu je nastup u nekom od evrokupova s jeseni. U najgorem slučaju Liga konferencije, nešto boljem Liga Evrope. Ali, zašto bi se Sabah time zadovoljio?

Lako bi mogao da bude nagazna mina…

Nije se do trećeg kola provukao, nego je do njega došao autoritativno. Sabah je prvo izvukao Nju Sejnts iz Velsa i tukao ga u obe utakmice – 2:0 kod kuće, pa 2:1 na strani. Zatim mu je zapao finski KuPS i Finci se ništa bolje nisu proveli. U prvoj utakmici bilo je 1:0 za Azerbejdžance, da bi na svom terenu potvrdili prolaz – 2:0.

Sabah nije imao do sada renomirane protivnike, imaće nešto ozbiljnijeg u narednoj fazi. Ići će verovatno na Leh iz Poznanja, pošto je poljski klub u prvoj utakmici tukao danski Orhus sa 4:1. Znatno teži rival od pomenjutih, mada u azarbejdžanskom timu nemaju nikakav pritisak da baš sada, iz prvog pokušaja, moraju u Ligu šampiona. Ali, ima stvari koje i te kako mogu da ih raduju u budućnosti.

Jedno na pravi način Sabah radi, mirne duše može da se kaže: e, tako se pumpa koeficijent! U svakoj utakmici je pobedio, nakupio se bodova i neke naredne sezone će bolje stajati na žrebu kada se bude našao u kvalifikacijama. Već ove će imati priliku da se izdigne, da dodatno popravi poziciju, a za sve što je do sada uradio velika je zasluga Veljka Simića.