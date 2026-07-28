E, tako se pumpa koeficijent! Prekinuli teror Karabaga i sad seju strah, a Veljko Simić rešeta (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | uto. 28.07.26. | 19:37
Sabah se prošetao do trećeg kola kvalifikacija u Ligi šampiona. Četiri utakmice i četiri pobede, poslednja ostvarena kod kuće protiv Kupsa – 2:0
Samo jedna sila postojala je na obali Kaspijskog mora, postojao je samo Karabag. Napravio je imperiju Gurban Gurbanov, dominaciju njegovog tima za 12 godina uspeo je da prekine nakratko samo Nefči. Uzeo mu je jednu titulu, ali su se stvari vratile na staro. Klub iz Bakua je pakovao pehare u vitrine, a prošle sezone ušao je i u Ligu šampiona. I ne samo da je ušao, nego je dogurao i do nokaut faze, međutim, kao da mu je sve to pomutilo razum, da je bio opijen i – upao je u klopku.
Sabah je ostavio Karabag bez titule, nagoveštaja je bilo i godinu dana ranije da bi mogao da se umeša u borbu za vrh. Samo što, izgleda, nisu ga shvatili ozbiljno kada je osvojio Kup Azerbejdžana. Došla je nova sezone, sastav Gurbana Gurbanova bio je opterećen Ligom šampiona, želeo je i uspeo da se što bolje predstavi u društvu najboljih, ali je i platio cenu. Zaljuljalo mu se tlo pod nogama, smaknut je sa trona i njegov naslednik sada uspešno krči put u kvalifikacijama za elitno takmičenje.
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Prekinuli su teror Karabaga i sada seju strah! Sabah je maleni klub, nikada do prošle sezone nije bio šampion Azerbejdžana, a do pre dve nije imao ni trofej. Prvi put se pre četiri godine pojavio u kvalifikacijama za evropkupove i tada ga je eliminisao Partizan. Tri puta dogurao je do trećeg kola u Ligi konferencije, nikada nije dobacio do plej-ofa, a sada ima obezbeđenu jesen.
Kako je prošao u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, zagarantovan mu je nastup u nekom od evrokupova s jeseni. U najgorem slučaju Liga konferencije, nešto boljem Liga Evrope. Ali, zašto bi se Sabah time zadovoljio?
Lako bi mogao da bude nagazna mina…
Nije se do trećeg kola provukao, nego je do njega došao autoritativno. Sabah je prvo izvukao Nju Sejnts iz Velsa i tukao ga u obe utakmice – 2:0 kod kuće, pa 2:1 na strani. Zatim mu je zapao finski KuPS i Finci se ništa bolje nisu proveli. U prvoj utakmici bilo je 1:0 za Azerbejdžance, da bi na svom terenu potvrdili prolaz – 2:0.
Sabah nije imao do sada renomirane protivnike, imaće nešto ozbiljnijeg u narednoj fazi. Ići će verovatno na Leh iz Poznanja, pošto je poljski klub u prvoj utakmici tukao danski Orhus sa 4:1. Znatno teži rival od pomenjutih, mada u azarbejdžanskom timu nemaju nikakav pritisak da baš sada, iz prvog pokušaja, moraju u Ligu šampiona. Ali, ima stvari koje i te kako mogu da ih raduju u budućnosti.
Jedno na pravi način Sabah radi, mirne duše može da se kaže: e, tako se pumpa koeficijent! U svakoj utakmici je pobedio, nakupio se bodova i neke naredne sezone će bolje stajati na žrebu kada se bude našao u kvalifikacijama. Već ove će imati priliku da se izdigne, da dodatno popravi poziciju, a za sve što je do sada uradio velika je zasluga Veljka Simića.
U januaru ove godine Sabah ga je otkupio od turskog Sivasa za 450.000 evra i to je najbolje uložen novac u klupskoj istoriji. Od dolaska u Azerbejdžan dao je 15 i asistirao za 14 golova. Samo tako legao mu je Azerbejdžan, a ovoga leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona – rešeta. Veljko Simić postigao je i namestio gol protiv Nju Sejntsa, došao je prvi duel sa Fincima i zatresao je mrežu. I tu nije stao.
Ponovo je krenuo Veljko Simić od starta i početkom drugog poluvremena se ubacio i iz kaznenog prostora sporveo loptu u mrežu. Dakle, srpski vezista na četiri utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona ima tri gola i asistenciju. Moglo bi se reći da igra fudbal života, a ovakva njegova izdanja biće potrebna Sabahu i u narednim sedmicama…
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
18.00: (5,20) Linkoln Red Imps (4,30) Mjelbi (1,55) - 0:3
20.00: (1,42) Dinamo Zagreb (4,60) Tun (7,25) - 1:1
20.15: (1,43) Celje (4,80) Egnatija (7,00) - 3:3
20.45: (1,85) Harts (3,90) Šturm (3,90) - 0:4
21.00: (1,75) Šamrok (3,70) Ararat (4,50) - 0:2
Sreda
17.00: (2,25) Kairat (3,30) Omonija (3,30) - 0:1
18.00: (1,75) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (5,00) - 0:0
19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1
19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2
19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1
20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0
20.00: (6,75) Gornjik Zabže (4,10) Fenerbahče (0:1) - 0:1
20.15: (1,37) Slovan (4,50) Iberija (7,75) - 2:0
*** kvote su podložne promenama