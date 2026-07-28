ZVEZDA – TIM ZA LARN: Na terenu „rezervisti“ – Čam, Katai, Arnautović

Odradila je superiorno Crvena zvezda tri prve utakmice na početku sezone, sada joj ostaje da proširi roster. Zvučaće možda „grubo“, ali sutra bismo na terenu Marakane mogli da vidimo rezerviste, Mohameda Čama, Aleksandra Kataija, Marka Arnautovića i Džeja Enema. Reč je o ofanzivcima koji još nisu dostigli „potrebnu temperaturu“, a očekuje se da imaju veliki doprinos u nastavku kvalifikacija.

Marko Aranutović se uoči sezone vratio sa Mundijala, dobio je kumulativno nešto više od 40 minuta u susretima u Severnoj Irskoj i protiv Vojvodine. Idealna prilika da sutra veče otvori kolonu ovosezonskih golova.

Aleksandar Katai je, takođe, ulazio sa klupe, dok izostanak Vasilija Kostova znači samo jedno – da se sprema prvi ovosezonski start Mohameda Čama. Zaslužio je minute potencijalni reprezentativac Austrije, posebno posle kreativnog prikaza u nedelju veče, kada je imao tri ključna dodavanja.