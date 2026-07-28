ZVEZDA – TIM ZA LARN: Na terenu „rezervisti“ – Čam, Katai, Arnautović
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 20:27
Revanš sa Severnim Ircima idealna prilika da Dejan Stanković razigra ofanzivce koji još nisu dostigli radnu temperaturu
Kažeš Larn, već misliš na Vikingur ili Hapoel Ber Ševu. I to je tako normalno. Čak i konferencija za medije pred revanš susret sa Severnim Ircima, održana na renoviranom pomoćnom terenu, jasno je pokazala da srpski šampion malo ležernije ulazi pripremi revanš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Bio je Dejan Stanković profesionalan, ukazivao na važnost utiska u sutrašnjem meču, ali je negde, između redova, poručio da već razmišlja o onome što sledi. Avgust je mesec Zvezdine velike nervoze, stresa i najviših ambicija.
Izabrane vesti
Odradila je superiorno Crvena zvezda tri prve utakmice na početku sezone, sada joj ostaje da proširi roster. Zvučaće možda „grubo“, ali sutra bismo na terenu Marakane mogli da vidimo rezerviste, Mohameda Čama, Aleksandra Kataija, Marka Arnautovića i Džeja Enema. Reč je o ofanzivcima koji još nisu dostigli „potrebnu temperaturu“, a očekuje se da imaju veliki doprinos u nastavku kvalifikacija.
Marko Aranutović se uoči sezone vratio sa Mundijala, dobio je kumulativno nešto više od 40 minuta u susretima u Severnoj Irskoj i protiv Vojvodine. Idealna prilika da sutra veče otvori kolonu ovosezonskih golova.
Aleksandar Katai je, takođe, ulazio sa klupe, dok izostanak Vasilija Kostova znači samo jedno – da se sprema prvi ovosezonski start Mohameda Čama. Zaslužio je minute potencijalni reprezentativac Austrije, posebno posle kreativnog prikaza u nedelju veče, kada je imao tri ključna dodavanja.
Ostaje pitanje da li će Dejan Stanković uopšte koristiti Radeta Krunića, mada će Timi Maks Elšnik ili Abu Fani vrlo verovatno, odigrati poluvreme.
Očekuje se i start Teba Učene u odbrani.
ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Bukari, Čam, Katai – Arnautović.