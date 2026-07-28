Klivlend i Hezonja se rukovali, Real povukao ručnu
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 20:25
Madridski gigant se poziva na istek NBA klauzule u ugovoru Hrvata i na taj način koči posao
Već je godinama bila aktuelna priča oko Marija Hezonje i njegovog eventualnog povratka u NBA ligu. Hrvat nije krio želju da se ponovo oproba u najjačoj ligi na svetu, a činilo se da su se ovog leta sve kockice posložile za takav scenario. Klivlend Kavalirsi su iskočili kao zainteresovana franšiza, dogovorili jednogodišnji ugovor sa krilnim košarkašem, međutim – zastoj postoji.
Ruke su pružene još 26. jula, a kako prenosi dobro obavešteni insajder Mark Stajn, saradnja nije ozvaničena jer Real Madrid odbija da izda ispisnicu hrvatskom košarkašu! Naime, problem je nastao oko tajminga: Hezonja je u ugovoru sa Madriđanima imao klauzulu o odlasku u NBA koja je važila do 20. jula. Kako do tog datuma nije imao ponudu i dogovoren angažman preko okeana, Real smatra da je rok istekao i da igrač nema pravo na jednostrani raskid pod tim uslovima.
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Uprkos ovoj nepredviđenoj prepreci, Klivlend intenzivno radi na rešavanju birokratskih i pravnih detalja kako bi u potpunosti zavrešio transfer hrvatskog reprezentativca, naveo je pomenuti izvor.
Podsećamo, Šems Čaranija je preneo da je Hezonja dogovorio saradnju sa Kevsima vrednu 2.800.000 dolara. Franšiza iz Ohaja u nekadašnjem igraču Uniksa vidi odličnu opciju za pokrivanje praznina na krilnim pozicijama, jer hrvatski košarkaš poseduje iskustvo, ali i neophodan kvalitet za igranje u najjačoj ligi sveta.
Takođe, ceo proces je ubrzala odluka Lebrona Džejmsa da ipak ne dođe u Ohajo, a ostaje da se vidi koliko će Real biti tvrdoglav i držati kočnicu hrvatskom košarkašu. Kritikovao je Hezonja javno pojedine odluke Kraljevskog kluba na društvenim mrežama nakon završetka sezone, pa je ovo možda i neki vid osvete španske ekipe…