Klivlend i Hezonja se rukovali, Real povukao ručnu

Već je godinama bila aktuelna priča oko Marija Hezonje i njegovog eventualnog povratka u NBA ligu. Hrvat nije krio želju da se ponovo oproba u najjačoj ligi na svetu, a činilo se da su se ovog leta sve kockice posložile za takav scenario. Klivlend Kavalirsi su iskočili kao zainteresovana franšiza, dogovorili jednogodišnji ugovor sa krilnim košarkašem, međutim – zastoj postoji.

Ruke su pružene još 26. jula, a kako prenosi dobro obavešteni insajder Mark Stajn, saradnja nije ozvaničena jer Real Madrid odbija da izda ispisnicu hrvatskom košarkašu! Naime, problem je nastao oko tajminga: Hezonja je u ugovoru sa Madriđanima imao klauzulu o odlasku u NBA koja je važila do 20. jula. Kako do tog datuma nije imao ponudu i dogovoren angažman preko okeana, Real smatra da je rok istekao i da igrač nema pravo na jednostrani raskid pod tim uslovima.