Partizan u Luksemburgu bez Vukotića i Žea

Vukotić je pred sam kraj meča dobio udarac u kičmeni stub i jedva je izašao sa terena. Prema nezvaničnim procenama, crnogorski vezista, ipak, nije teže povređen, ali bi mogao da propusti i duel sa IMT-om u sledećem kolu Mozzart Bet Superlige.

Brazilac Že je u Šapcu dobio udarac u koleno, koje mu je oteklo i zbog čega je bio pošteđen treninga. Ni njegova povreda nije teže prirode, ali svakako neće moći na teren protiv Une Štrasen.

Revanš u Luksemburgu igraće se u četvrtak (20.15), a pobednik dvomeča igraće u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije sa boljim iz duela Tobol (Kazahstan) – Panevežis (Litvanija).