Partizan u Luksemburgu bez Vukotića i Žea
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Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 20:20
Dvojica igrača zadobila povrede u Šapcu
Nosi Partizan na revanš u Luksemburg prednost od četiri gola razlike iz Beograda (4:0) tako da prolaz dalje niko ne dovodi u pitanje, ali će crno-beli biti oslabljeni za dvojicu igrača.
Kada ekspedicija Partizana krene u sredu pre podne put Luksemburga, u avionu neće biti Milana Vukotića i Žea zbog povreda, javlja Telegraf. Obojica su „nastradala“ na utakmici sa Mačvom minulog vikenda.
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Vukotić je pred sam kraj meča dobio udarac u kičmeni stub i jedva je izašao sa terena. Prema nezvaničnim procenama, crnogorski vezista, ipak, nije teže povređen, ali bi mogao da propusti i duel sa IMT-om u sledećem kolu Mozzart Bet Superlige.
Brazilac Že je u Šapcu dobio udarac u koleno, koje mu je oteklo i zbog čega je bio pošteđen treninga. Ni njegova povreda nije teže prirode, ali svakako neće moći na teren protiv Une Štrasen.
Revanš u Luksemburgu igraće se u četvrtak (20.15), a pobednik dvomeča igraće u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije sa boljim iz duela Tobol (Kazahstan) – Panevežis (Litvanija).