Dosta dobrih sat vremena fudbala odigrao je Partizan protiv Tobola, najboljih od početka sezone. Bilo je šansi, bilo je lepih i smislenih akcija, bilo je požrtvovanja... A, bilo je i malo sebičnosti, dosta „plivanja“ u defanzivi, što se, srećom, nije odrazilo na stanje na semaforu.

E, to je već nešto! To je već igra koja nagoveštava bolje dane u Humskoj 1, koja vodi Partizan u predvorje poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto će na revanš u Kazahstan nositi tri gola prednosti – 3:0.

Saša Ilić može da uhvati malo vazduha, tim je na poraz od IMT-a reagovao najboljom partijom do sada, nošen sjajnom podrškom s tribina. Ono što Partizan mora da radi je da mu ova partija protiv Tobola bude granica ispod koje ne sme da ide. Prostora za napredak ima na kilometre, pogotovo u defanzivi, koja je, visoko postavljena, naročito imala dosta problema sa dugim loptama, koje su gađale prostor iza leđa crno-belih. Centralna figura meča, kao mnogo puta do sada, bio je Demba Sek. Sve se vrtelo oko njega, dobro i loše. Teško da je bilo ijednog čoveka na stadionu Partizana, izuzev iz gostujuće ekspedicije, koji nije poželeo da „udavi“ Senegalca posle skandalozne solo partiture u 50. sekundi utakmice. Nije sekundara okrenula ni ceo prvi krug, a crno-beli su imali savršenu šansu da povedu: Sek je ukrao loptu oko centra, imali su on i Aleksić situaciju dva na jedan, ali je Senegalac rešio da bude sam svoj majstor do kraja. Valjda mu je rezon bio „ja sam ukrao loptu, ja ću i da završim akciju“. Neoprostivo je što nije dodao saigraču, a jednako i to što je promašio čist zicer.

Možda je malo taj promašaj uneo i nervoze u redove Partizana, ali je utakmica svakako imala čudan tok u prvih pola sata, sa mnogo prekida, seckanja, sudijskih pauza, nije nikako mogao ritam da se uspostavi. Sve oči su bile uprte u sudiju Godinja najpre u 15. minutu, kada su gosti tražili penal, jer je lopta pogodila Roganovića u ruku. Portugalac je stajao u blizini i odmah je pokazao da od toga nema ništa, a potvrda je stigla iz VAR sobe. Samo minut kasnije bunili su se i domaćini: Sek je ponovo ukrao loptu kod centra i u pokušaju da pretrči Endiajea, pao je. Nije Senegalac dobio ni faul, a kamoli protivnik crveni karton. A, opet, Godinjo je ponovo bio blizu, ponovo je odmah pokazao da nema ništa od toga i ponovo ga niko iz VAR sobe nije korigovao... Nakon toga se zatresla mreža Partizana, srećom iz ofsajda, ali tek posle svega toga počeo je tim Saše Ilića da stvara pritisak i da se bliži golu Kazahstanaca. Sek je ponovo imao veliku šansu, glavom na centaršut Roganovića, a onda je u 32. minutu – pogodio. Posle dva kiksa, treća je bila sreća: odbitak posle kornera je spakovao udarcem u mrežu. Posle kidanja nerava svima na tribinama, Demba Sek je doneo lek.

Mogao je Partizan do drugog gola do kraja poluvremena, Kojzek je u dobroj šansi „zapeo“ za loptu, Vukotićev slobodnjak je golman domaćih uz muku prebacio preko prečke... Imali su crno-beli Tobol u šaci, samo taj finalni dodir kad se dođe do šesnaesterca ili u njemu ih je izdavao. Dobro je nastavio Partizan, ponovo je imao stoodstotnu šansu u prvom minutu, sada je Sek sve dobro uradio, poslao loptu na peterac, na koju Kojzek nije stigao, ali jeste „stigao“ nenamerno da se nađe na putu lopti na golu koju je šutnuo Kostić. ********** KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - TREĆE KOLO (PRVI MEČ) PARTIZAN - TOBOL 3:0 (1:0)

/Sek 32, Zubairu 65, Traore 90+6/ Beograd.

Stadion Partizana.

Gledalaca: oko 15.000.

Sudija: Luis Godinjo (Portugalija). PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić – Roganović (83. Milić), Simić, Mitrović, Đurđević – Vukotić – Sek (83. Traore), Kostić, Aleksić (72. Trifunović), Zubairu (72. Zeković) – Kojzek (78. Lekić). TOBOL (4-2-3-1): Ustimenko – Žagorov, Senhađi, Endijaje, Boršić – Tađbergen (82. Mjakiš), Sise – Česnokov, Talal, Zujev (78. Gera) – Milovanović (67. Lisakovič). ********** Ipak, mladi Slovenac je stigao da se iskupi, isto kao Sek. Najpre je dao gol koji je poništen zbog ofsajda nakon verovatno najduže gledanog VAR-a na stadionu Partizana ikada, ali je posle toga „namestio“ gol Zubairuu.