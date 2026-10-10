Edegor: Artetin produžetak ugovora nas je sve podigao, idemo još jače protiv Lidsa

Lids je jedan od četiri neporažena tima od starta sezone, nalazi se na petom mestu i sve to obećava odličan fudbal na Emirejtsu, koji će svakako ovacijama dočekati menadžera Mikela Artetu koji je u međuvremenu potpisao novi ugovor sa Arsenalom.

Kapiten Arsenala Martin Edegor, u svojoj redovnoj kolumni za klupski sajt, dao je nekoliko uvida u to kako je bilo tokom pauze i kakva su očekivanja. Po njemu, vest da je Arteta produžio ugovor, daće svima dodatnu energiju.

"Tokom pauze dobili smo vest da je šef potpisao novi ugovor i to nas je sve podiglo. Ovo što je uradio je neverovatno, tako da je to što će ostati ovde duži period dalo svima podstreka. Siguran sam da će to našu energiju podići na još viši nivo. I videće se to danas na stadionu", poručio je Edegor.

13.30: (1,45) Arsenal (4,75) Lids (7,50) MOZZART RELAX

Kada je reč o meču sa Lidsom, Norvežanin je ubeđen da igrače prvaka Engleske očekuje težak posao.

"Moramo da budemo još jači protiv Lidsa. Prošlog meseca imali smo dosta mečeva u gostima, tako da će biti dobro vratiti se na Emirejts i igrati pred našom publikom. Svi to jedva čekamo, mada smo svesni da će to biti još jedan test protiv dobrog tima koji deluje snažno ove sezone. Moraćemo da budemo na visini zadatka od prvog zvižduka, da se pobrinemo da budemo verni sebi i prikažemo drugačiju verziju u odnosu na prethodnu utakmicu", aludirao je na poraz pred pauzu od Brajtona (3:0).

Mikel Arteta će do početka meča morati da odluči koga će poslati na teren jer je sva prilika da bi meč mogli da propuste Kai Haverc i Ezri Konsa. Haverc se povredio igrajući za reprezentaciju Nemačke, dok se Konsa povukao iz kampa reprezentacije Engleske, a kako nisu dovoljno spremni, ostaje veliki upitnik oko nastupa. Moglo bi lako da se desi da Viktor Đekereš upiše prvi start od početka sezone.

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Hristos Colis će pauzirati nekoliko nedelja zbog povrede zadnje lože, ali Arteta očekuje da Deklan Rajs, koji je propustio ciklus mečeva za reprezentaciju, bude u kombinaciji.

"Morali smo da budemo pažljivi sa njim jer je imao nekoliko problema po povratku sa Mundijala, svesni smo koliko je mečeva odigrao u poslednje tri godine. Nadam se da će biti spreman kao i nekoliko onih koji su pod upitnikom", poručio je Arteta.

Kristijan Moskera i Pjero Inkapie neće igrati jer vuku povrede od ranije, dok je u timu Lidsa pod upitnikom nastup Žan Filipa Bahoje zbog povrede članka. Hari Vilson bi mogao da dobije određenu minutažu, ali Danijel Farke i dalje ne može da računa na Danijela Džejmsa, Matea Džozefa i Džoa Rodona.

"Nije slučajnost da u poslednjih deset ili 11 meseci su na petom mestu u Premijer ligi po broju osvojenih bodova. Nismo dobili na lutriji tako što smo na petom mestu, kao što nije ni slučajnost da smo nepobeđeni posle vrlo impresivnog starta u ligi", poručio je Farke.

Arsenal je u nizu od sedam uzastopnih pobeda kod kuće u svim takmičenjima, Todbžije su takođe slavile u januaru na Eland Roudu sa 4:0, u njihovom poslednjem okršaju sa ekipom iz Jorkšira.

PREMIJER LIGA, 6. KOLO

Subota

13.30: (1,45) Arsenal (4,75) Lids (7,50) MOZZART RELAX

16.00: (1,85) Čelsi (3,70) Bornmut (4,10) MOZZART RELAX

16.00: (3,00) Sanderlend (3,40) Brajton (2,35) MOZZART RELAX

16.00: (2,75) Aston Vila (3,35) Brentford (2,55) MOZZART RELAX

16.00: (2,75) Ipsvič (3,35) Fulam (2,55) MOZZART RELAX

18.30. (1,80) Mančester Junajted (3,70) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,40) Hal (3,40) Everton (2,15) MOZZART RELAX

15.00: (2,75) Kristal Palas (3,30) Notingem Forest (2,60) MOZZART RELAX

17.30: (3,00) Liverpul (3,50) Mančester Siti (2,30) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (3,20) Koventri (3,50) Njukasl (2,20) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama