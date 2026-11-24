Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju.

FIKSEVI DANA

1193139: BODE/GLIMT - LASK, 18:45, tip GG3+ (1,53)

LASK je zabeležio dve pobede, a ona na stadionu Žoze Alvalade ipak spada među neočekivane. Bode je u zaguljenoj situaciji - prvenstvo Norveške završava se za desetak dana, a domaći se sa Vikingom bore za titulu (imaju samo tri boda više). Bolje tipujte na GG3+, nego na keca. Ako oba tima do poluvremena postignu po pogodak Mozzart RELAX vam zaokružuje predlog.

1193130: ARSENAL - DORTMUND, 21:00, tip 1 (1,50)

Iako je na njihovim minulim međusobnim okršajima obično dolazilo 2-3 (no, dugo nisu imali takmičarski duel), ovo je još jedan susret od kojeg očekujemo pogotke na obe strane. Arsenal je bez poraza u Ligi šampiona, pa mada su oba kluba u veoma dobrim serijama ipak ima prednost, a uz Mozzart RELAX sve brže prolazi.

1193146: KOMO - AEK ATINA, 21:00, tip 1&3+ (1,50)

Komo nas je poprilično izblamirao u prethodnom kolu, kada smo smatrali da klub bez iskustva u Evropi ne može da izbegne poraz u Lansu. Sada mu bez straha poklanjamo poverenje jer na svom terenu igra odlično. Keca iskombinujte sa 3+, a kako i gosti mogu do pogotka tu je i GG.

1193143: REAL MADRID - PSV, 21:00, tip 1&3+ (1,25)

Još jedna utakmica iz Mozzart RELAX ponude. Sa pobedom nad Seltom u subotu (do koje je došao posle ranog vođstva rivala) Real Madrid je nanizao devet trijumfa u različitim takmičenjima. PSV nikako ne može da se nosi sa tako raspoloženim Kraljevskim klubom, te ne sumnjamo u slavlje jednog od lidera na tabeli (i to uz 3+).

VREDI PROBATI

1193140: MANČESTER SITI - NAPOLI, 21:00, tip 1&GG (2,05)

Mančester Siti predvodi momak koji je prošle sedmice bio kreator preokreta Norveške u Kopenhagenu. Prilično smo sigurni da će Erling Haland, trenutno drugi na listi strelaca u LŠ i ovde da se upiše. Iako Građani igraju loše u prvenstvu kec je najrealniji, a dodajte mu i GG.

1193129: GALATASARAJ - ASTON VILA, 18:45, tip 1 (2,85)

Radi se o veoma nezgodnom paru jer je sve moguće. Galatasaraj je u sjajnoj formi u poslednjih mesec dana (sedam vezanih pobeda), dok je Aston Vila u istom periodu počela da „mrljavi“. Ipak, gosti su svakako sposobni da slave ovde. Međutim, mi prednost dajemo kecu, uz GG3+.

1193142: FAJENORD - PORTO, 21:00, tip 2 (2,25)

Sa po tri osvojena boda jasno je da ni jedni, ni drugi ne mogu da budu zadovoljni kako su odradili prvu polovinu takmičenja. Ovo kolo moglo bi da bude prelomno( ne samo za njih), a forme naginju ka dvojci, pošto su domaći vezali dva remija i četiri poraza ili bar KMB X2&2+.

ZA IZBEGAVANJE

1229240: NORIČ - KPR, 20:45, tip 1 (1,92)

Mada je Norič trenutno u najboljoj seriji, sa pet vezanih pobeda, više je razloga zbog kojih vam savetujemo da budete oprezni. Prvo, Kanarinci su do pre mesec dana znali samo za neuspehe. Drugo, Kvins Park Rendžers i sam pruža dobre partije, čak i na gostovanjima. Obiđite ih.