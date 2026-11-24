Jordanesku će na klupu Stršljenova sesti umesto Alesija Dionisija, koji je smenjen posle subotnjeg debakla od Šefild Junajteda (0:4). Italijan je u Votford stigao u junu, nakon tromesečne epizode Eda Stila, a ekipu ostavlja na 21. poziciji Čempionšipa, sa svega četiri boda više od zone ispadanja.

Rumunski trener je bez posla od oktobra 2025. godine, kada je napustio Legiju. Najveći uspeh u 15 godina karijere ostvario je na Evropskom prvenstvu 2024, gde je Rumuniju odveo do osmine final kao pobednika grupe ispred Belgije. Tokom karijere vodio je još osam klubova, među kojima su Steaua, Kluž i CSKA iz Sofije. On je sin Angela Jordaneskua, koji je u tri navrata bio selektor Rumunije.

Na ovaj način nastavlja se ustaljena praksa porodice Poco, kojoj će ovo biti 25. stalnog trener od preuzimanja kluba 2012. godine. Od odlaska Toma Kleverlija u maju 2025. godine, pre Jordaneskua na klupi Votforda sedelisu još Paulo Pecolano, Havi Grasija, Ed Stil i Alesio Dionisi.