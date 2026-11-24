Nemački Štern objavio je nove detalje o slučaju Džamala Musijale, koji donekle objašnjavaju frustraciju čelnika bavarskog giganta, ali je teško reći da opravdavaju njihovo ponašanje u prethodnim sedmicama. Prema saznanjima pomenutog lista, članovi Nadzornog odbora Bajerna, među kojima su Uli Henes i Karl Hajnc Rumenige, besni su zbog toga što nisu bili blagovremeno informisani o zdravstvenom stanju nemačkog reprezentativca. Musijala je prošlog ponedeljka doživeo još jednu epizodu kratkotrajnog poremećaja svesti, o čemu je prvih nekoliko dana bilo obavešteno samo sportsko rukovodstvo na čelu sa Maksom Eberlom.

Štern je otkrio i da je Musijala sličnu epizodu imao prvi put još sedmog aprila, na jutro prve utakmice četvrtfinala prošlosezonske Lige šampiona protiv Real Madrida. Istog dana odigrao je dvadesetak minuta na Santjago Bernabeuu, gde je Bajern slavio sa 2:1. Javnost za taj slučaj do sada nije znala. Sve to navodno je produbilo nepoverenje najmoćnijih ljudi Bajerna prema Musijalinim zastupnicima, ali i prema sopstvenom sportskom direktoru. Ipak, ono što je počelo kao pitanje interne komunikacije vrlo brzo se pretvorilo u javnu raspravu o tome koliko bi jedan bolestan fudbaler trebalo da zarađuje.

©Reuters (Džamal Musijala nakon epileptičnog napada u avgustu protiv Lajpciga)

A upravo je tu Bajern napravio grešku. Posle remija sa Kelnom (1:1), Rumenige je pred kamerama Skaja izgovorio rečenice kakve verovatno nijedan fudbaler ne bi želeo da čuje od čoveka koji predstavlja njegov klub, posebno dok se suočava sa zdravstvenim problemima čiji je dalji razvoj neizvestan.

"Ono što znamo, nažalost, ukazuje na to da će mu biti teško da se vrati na nivo koji nam je toliko puta pokazivao na ovom stadionu“, kazao je Rumenige, a potom dodao da iznosi koje Musijala prima na osnovu ugovora potpisanog u februaru 2025. godine, uz svo dužno poštovanje, više nisu održivi.

"Ne mogu da zamislim da Džamal želi da napusti klub, niti da bi ga neki drugi klub kupio u ovakvim okolnostima. Svi želimo da se vrati u najbolju formu. Ali šta ako se to ne dogodi? Onda moramo da razmišljamo i o finansijama".

Niko ne spori da Bajern ima pravo da razmišlja o finansijama. Štaviše, upravo je zbog takvog načina razmišljanja postao jedan od najstabilnijih klubova na svetu. Ali postoji ogromna razlika između razmišljanja o finansijama na sastanku Nadzornog odbora i javnog obezvređivanja fudbalera od 23 godine koji se bori sa neurološkim oboljenjem. Prema informacijama Šterna, Musijala na godišnjem nivou može da inkasira do 25.000.000 evra bruto, dok Zidojče cajtung pominje čak 30.000.000 evra, zahvaljujući različitim klauzulama i dodatnim sporazumima. Značajan deo tih primanja je fiksan i ne zavisi od broja odigranih utakmica, a nemački reprezentativac je navodno samo za potpis novog ugovora dobio najmanje 22.000.000 evra.

Posebno je zanimljiva klauzula prema kojoj Musijala ima pravo na punu platu tokom šest meseci odsustva usled bolesti. Standardni ugovori u nemačkom profesionalnom fudbalu predviđaju svega šest sedmica, nakon čega igrač po pravilu prelazi na naknadu iz sistema osiguranja, koja je znatno niža od njegove klupske zarade. Musijalin menadžment je, dakle, ispregovarao izuzetno povoljne uslove za svog klijenta. Ali zar to nije upravo posao fudbalskih agenata?

Niko nije naterao Bajern da potpiše takav ugovor. Niko nije naterao Bavarce da izdvoje više od 20.000.000 evra samo za potpis, da pristanu na visoka fiksna primanja ili da prihvate klauzulu o šestomesečnoj zaštiti zarade u slučaju bolesti. U trenutku kada je ugovor potpisan, Bajern je očigledno smatrao da je zadržavanje jednog od najtalentovanijih fudbalera sveta vredno tolikog novca.

©Reuters (Karl Hajnc Rumenige)

Zanimljivo je da se danas upravo klauzula koja je trebalo da zaštiti fudbalera u najtežim okolnostima pojavljuje kao jedan od glavnih izvora nezadovoljstva ljudi koji su pristali na nju. Kakvog bi, uostalom, smisla imala zaštita u slučaju bolesti ako bi njena primena bila prihvatljiva samo dok je fudbaler zdrav?

Čitava priča dobija dodatnu dimenziju kada se u obzir uzme finansijska situacija nemačkog rekordera. Prema podacima iz finansijskog izveštaja za sezonu 2025/26, Bajern je ostvario rekordne prihode od 988.200.000 evra, uz neto dobit od 22.800.000 evra. Više od tri decenije posluje sa pozitivnim godišnjim rezultatom, a kredit za izgradnju Alijanc arene otplatio je još 2014. godine, čak 16 godina pre predviđenog roka.

Govorimo o klubu koji je decenijama sa ponosom isticao da mu nisu potrebni ni arapski milijarderi, ni američki investicioni fondovi, ni ogromna zaduživanja kako bi ostao konkurentan u evropskom fudbalu. O klubu čiji je poslovni model često služio kao argument protiv finansijskih ekscesa njegovih najvećih evropskih rivala. Čak i maksimalni iznos Musijalinih godišnjih primanja predstavlja svega oko tri odsto prošlosezonskih prihoda Bajerna.

Naravno, 30.000.000 evra nije zanemarljiva suma ni za Bajern. Naročito kada se uporedi sa njegovom godišnjom neto dobiti. Međutim, jedno je ozbiljan finansijski izdatak, a sasvim drugo pretnja stabilnosti kluba. Bajern ima finansijsku snagu da podnese posledice eventualne pogrešne poslovne odluke. Pitanje je samo da li je spreman da prihvati odgovornost za nju ili će pokušati da je prebaci na fudbalera koji se ni kriv ni dužan našao u nezavidnoj životnoj situaciji.

©Reuters (Maks Eberl)

Možda se ključ za razumevanje ponašanja Henesa i Rumenigea uopšte ne nalazi u Musijalinom ugovoru, već u odnosima unutar klupskog rukovodstva. Štern navodi da su članovi Nadzornog odbora još prilikom potpisivanja ugovora bili nezadovoljni načinom na koji je Maks Eberl vodio pregovore. Smatrali su da je sportski direktor podlegao pritisku Musijalinih zastupnika i oduševljenju koje je vladalo oko mladog fudbalera, posebno jer, prema tvrdnjama lista, uprkos interesovanju evropskih velikana, na adresu Bajerna nije stigla nijedna konkretna ponuda za njegov transfer.

Henes je navodno na prošlonedeljnom sastanku Nadzornog odbora optužio Eberla za šestomesečnu neaktivnost u slučaju Musijale, dok su upravo on i Rumenige najglasniji zagovornici oštrijeg pristupa prema fudbalerovim zastupnicima. Tu bi mogao da leži i deo odgovora na pitanje zbog čega je čitava situacija eskalirala do te mere. Musijalin slučaj možda je postao sredstvo za preispitivanje Eberlovog rada, njegovih ovlašćenja i odluka koje je donosio u prethodnom periodu.

Moguće je i da u Minhenu strahuju od presedana. Ako je Musijala dobio šestomesečnu zaštitu primanja u slučaju bolesti, zašto sutra isto ne bi zahtevao neki drugi fudbaler? Ako su njegovi zastupnici uspeli da ispregovaraju tako visoke fiksne bonuse, zašto to ne bi pokušali i agenti ostalih Bajernovih zvezda? To su legitimne teme za razgovor unutar kluba. Ali nijedna od njih ne zahteva da se pred televizijskim kamerama dovode u pitanje budućnost, tržišna vrednost i zarada čoveka koji se suočava sa zdravstvenim problemima.

©Reuters

Bajern je decenijama gradio identitet kluba koji je mnogo više od uspešne fudbalske kompanije. Čuveno "Mia san mia" nije predstavljalo samo demonstraciju bavarskog samopouzdanja i osećaja superiornosti, već i pripadnost zajednici koja ne okreće leđa svojim ljudima kada im je najteže. U Minhenu su umeli da budu uz Gerda Milera kada se borio sa životnim problemima, uz Sebastijana Dajzlera tokom njegove borbe sa depresijom. Upravo su takve priče davale težinu tvrdnjama da Bajern funkcioniše kao velika porodica.

Međutim, karakter jedne porodice ne ogleda se u načinu na koji se odnosi prema svojim članovima dok je sve u najboljem redu, već onda kada od njih više nema neposredne koristi. Lako je bilo fotografisati se sa Musijalom u februaru 2025. godine, slaviti produžetak saradnje do 2030. i predstavljati ga kao zaštitno lice Bajerna za narednu deceniju. Mnogo je teže stati uz njega danas, kada niko sa sigurnošću ne može da kaže kako će izgledati nastavak njegove karijere.

I ne radi se ovde samo o Musijali. Svaki fudbaler u Bajernovoj svlačionici, svaki potencijalni novajlija i svaki agent koji bude pregovarao sa Bavarcima mogao bi da se zapita kakav bi tretman njegov klijent imao ukoliko bi se našao u sličnoj situaciji. Poverenje je u fudbalskom poslovanju kapital koji se ne prikazuje u godišnjim finansijskim izveštajima, ali koji može da vredi desetine miliona evra.

©Reuters (Džamal Musijala i Vensan Kompani)

U svoj toj medijskoj buci gotovo neprimetno prošla je vest da se Musijala prošlog petka vratio na teren posle skoro dva meseca pauze zbog povrede mišića. Odigrao je dvadesetak minuta protiv Kelna, imao veliku priliku da donese pobedu Bavarcima, a novu šansu mogao bi da dobije već u sredu protiv Lila u Ligi šampiona. Umesto da se govori o njegovom povratku, ohrabrujućim znacima i mogućnosti da ponovo uživa u fudbalu, nemačka javnost raspravlja o tome koliko košta Bajern, da li je njegov ugovor održiv i postoji li uopšte klub koji bi želeo da ga kupi.

Upravo su ljudi koji bi trebalo da mu obezbede mir za povratak na teren proizveli okolnosti u kojima je taj mir teško pronaći. Utoliko više do izražaja dolazi podrška koju mu pružaju Vensan Kompani i Maks Eberl.

Bajern možda jeste napravio poslovnu grešku prilikom potpisivanja Musijalinog ugovora. Možda je Eberl zaista pristao na uslove na koje nije morao. Možda su Musijalini zastupnici iz pregovora izašli kao apsolutni pobednici. Vreme će pokazati i da li su strahovi klupskog rukovodstva u vezi sa njegovom karijerom bili opravdani. Ali čak i da su Henes i Rumenige u pravu u pogledu svake pojedinačne finansijske primedbe, način na koji su pristupili čitavom problemu predstavlja ozbiljan reputacioni autogol.

Bajern će ponovo zaraditi 25.000.000 evra. Prodavaće dresove, osvajati trofeje, puniti Alijanc arenu i potpisivati unosne sponzorske ugovore. Mnogo je neizvesnije koliko će mu biti potrebno da obnovi poverenje koje je ovakvim odnosom prema jednom od svojih najboljih fudbalera doveo u pitanje. Neke poslovne greške mogu da se isprave novcem. Greške koje otkrivaju odnos prema ljudima mnogo se teže ispravljaju.