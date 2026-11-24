Ipak, ono što je sve u taboru ekipe iz Londona najviše zanimalo ovih dana je stanje povrede golmana Davida Raje. On se povredio na utakmici u Njukaslu (2:2), ali kako stvari stoje, neće duže odsustvovati sa terena.

Mikel Arteta je uoči okršaja sa Borusijom Dortmund poručio da povreda nije ozbiljnije prirode.

"Nažalost, neće biti spreman da zaigra na ovoj utakmici, ali povreda nije preterano ozbiljna. Potrebno je da uradimo još neke testove, ali vesti su ohrabrujuće. Bili smo malo zabrinuti zbog bolova koje je imao, ali sada je bolje nego što smo očekivali. Plašili smo se da je mnogo gore baš zbog tog bola koji je trpeo. Ono što je jako važno je to da nema potrebe za operacijom, što je izuzetno važan faktor jer bi to značilo da bi oporavak potrajao mesecima. Ipak, da uradimo sve testove, pa ćemo onda sve znati", poručio je Arteta.

21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00)

Španski golman se proteklih sezona ustalio kao prvi čuvar mreže Arsenala. U njegovom odsustvu šansu će dobiti Kepa Arisabalaga, a tu je i Ilan Meslije. Njih dvojica su šanse dobijali uglavnom u kup utakmicama.

"Svi smo videli šta Raja donosi ovom timu, ali zato smo vrlo zaštitnički nastrojeni i prema Kepi i Ilanu. Svi moraju da budu spremni jer se nesrećne okolnosti dešavaju, sada treba pokazati da smo zaštićeni na poziciji golmana jer imamo Kepu i Ilana", dodao je strateg Arsenala.

Zanimljivo je da su se Arsenal i Dortmund sastajali do sada osam puta i uvek u grupnoj fazi Lige šampiona. Englezi imaju četiri pobede, Borusija tri, a jednom je bilo nerešeno. Samo na jednoj utakmicu nisu viđena dva ili tri gola, bilo je to još 2013. kada je Arsenal kao gost slavio sa 1:0. Poslednji zvanični meč igrali su pre 12 godina, kada je Arsenal kao domaćin slavio sa 2:0.

Ovog leta igrali su u predsezoni, kada je u okviru Emirejts kupa Borusija gostovala u Londonu. Nemci su slavili sa 3:2. Tim sa Emirejtsa je sada favorit, ali Mikel Arteta upozorava da ekipa sa Signal Iduna parka predstavlja ozbiljan test.

"Vrlo sam impresioniran njihovom igrom. Pogledajte te rezultate, u Bundesligi su u samom vrhu, isto i u Ligi šampiona. To kako igraju i dominiraju i koliko su opasni po protivnika, sve govori. Imali smo meč sa njima ovde u predsezoni, pokazali su kvalitet i za šta su sposobni, tako da smo svesni njihove snage. Ipak, igramo kod kuće pred našim navijačima i sada ćemo sigurno više napadati", obećao je Arteta.

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Ono što je veliki plus za Arsenal je povratak štopera Vilijama Salibe koji je u prilici da po prvi put startuje u jednom meču od početka sezone. Francuz je bio van stroja zbog povrede leđa koju je zadobio igrajući za nacionalni tim na Mundijalu.

Ipak, šampion Engleske neće biti kompletan, jer ni u ovom susretu neće moći da računa na povređene Bukaja Saku i Martina Subimendija.

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Kada je u pitanju Dortmund, trener Niko Kovač može da bude zadovoljan zbog povratka u tim Serhua Girasija i Karnija Čukvuemeke. Oba igrača su trenirali u ponedeljak i očekuje se da budu u kombinaciji da počnu susret. Van tima su i dalje Emre Čan, Samjuele Injasio, Janis Konstantelijas i Džastin Lerma.

"Girasi i Čukvuemeka su spremni za utakmicu, zato su i na spisku igrača. Definitivno su u stanju da zaigraju. Da li će to biti od početka ili će ući nešto kasnije, to ćemo odlučiti na dan utakmice", kaže trener Borusije Niko Kovač.

Streteg Milionera je mišljenja da će susret biti pun uzbuđenja i da se neće završiti bez golova.

"Arsenal ima veoma dobar tim. Ako osvojite prvenstvo u Engleskoj sa svim tim vrhunskim igračima, definitivno ste u stanju za nešto veliko. Mogu zaista mnogo toga da urade. Moraćemo da nađemo pravu ravnotežu između defanzivne discipline i kontrole poseda lopte. Ne verujem da će biti 0:0, jer oba tima imaju dovoljno kvaliteta da stvaraju šanse i postižu golove", ubeđen je Kovač.

Pobeda koju su ostvarili letos u Londonu daje nadu Nemcima da će ostvariti dobar rezultat i ove večeri.

"Naravno da smo svesni težine zadatka. Međutim, i protiv nas je teško igrati i svakako ćemo imati šanse i na ovoj utakmici. Imamo kvalitet da se u Dortmund vratimo sa plenom, bodovima. Da bismo uspeli u tome moraćemo da odigramo na najvišem nivou", zaključio je trener Dortmunda.

MOGUĆI SASTAVI

ARSENAL - BORUSIJA (DORTMUND)

Stadion: Emirejts

Početak: 21.00

Sudija: Mauricio Marijani (Italija)

ARSENAL (4-2-3-1): Arisabalaga - Vajt, Saliba, Gabrijel, Inkapie - Rajs, Luis Skeli - Madueke, Edegor, Colis (Eze) - Đekereš.

BORUSIJA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel - Anton, Šloterbek, Bensebaini - Rijerson, Verman, Nemeča, Svenson - Belingem, Silva - Girasi.

LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO

Utorak

18.45: (2,85) Galatasaraj (3,80) Aston Vila (2,25)

18.45: (1,50) Bode Glimt (5,10) LASK (5,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX

21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)

21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)

21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)

21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX

21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama