Razlog je bilo ročište u sporu Partizana i Miloša Vazure . Susret bivšeg i aktuelnog generalnog direktora bio je povod da Lazović , kad se rasprava okončala, stane pred novinare i konačno pojasni šta se dešava u klubu.

Iz višesedmične medijske ilegale izašli su čelnici Partizana. Napokon. Kao da se ništa vanredno ne dešava. Deseta pozicija na tabeli, praktično borba za opstanak u Mozzart Bet Superligi, promena trenera, nedisciplina u ekipi, bledunjave igre i razočaravajući rezultati nisu bili pozivnica da navijačima ponude obrazloženje situacije, sve dok se u Palati pravde u Beogradu u ponedeljak nije pojavio – Danko Lazović .

Samo što je utisak da je umesto rešenja za nagomilane probleme ponudio opravdanja i poslužio se zamenom teza u pojedinim slučajevima, sopstvenu i odgovornost saradnika pomenuvši tek u obrisima.

U danima kad ekipa proživljava neke od najtežih trenutaka od osnivanja kluba Lazović bi trebalo da se zapita da li bi i kako reagovao da nije na rukovodećem položaju i da li bi onda, sa pozicije navijača ili ljubitelja fudbala, video ono što cela Srbija primećuje mesecima: da je zajedno sa Rasimom Ljajićem, Radosavom Petrovićem i Milkom Forcan doveo klub - mada uz tešku i nasleđenu finansijsku situaciju - to toga da se ne zna hoće li se izbaviti iz plej-aut zone. I kako bi svi zajedno razmišljali i šta bi rekli da su recimo samo posmatrači, da li bi onda bljuvali vatru i pozivali na ostavke kao što čine predstavnici Apela za spas Partizana? Reče Lazović kako „ovaj tim Partizana nije za deseto mesto“, da je to „splet raznih okolnosti“, ali je pravo pitanje ko je formirao aktuelnu ekipu i da li su samo okolnosti ili ipak ima do nedostatka kvaliteta ili plana. Istakao je uverenje da će „Partizan u maju izaći iz ove krize i biće dosta finansijski stabilniji“.

Kako da Grobari u to budu sigurni i kako da veruju kad od letos ide priča kako Partizan samo što nije proigrao, samo da uhvati ritam pobeda i sve će biti u redu? A na dva kola pre kraja kalendarske 2026. je u donjem domu tabele, daleko od pozicija koje vode u Evropu, kamoli da je kandidat za trofej(e), iako generalni direktor pominje Kup Srbije kao siguran put ka međunarodnoj sceni. Taj pehar je poslednji put osvojen 2019, pa je interesantno čuti šta mu to daje za pravo da se nada kako će baš u ovoj prekinuti sušni niz.

„Partizan prolazi kroz težak period iz jednog prostog razloga. Dug koji je bio ogroman i posledice poslovanja Partizana, zbog čega se štedi na svim poljima. Ova treća godina je krucijalna, jer postoji rizik. Da li napraviti taj iskorak? A taj iskorak može da vas vrati na 57.000.000 duga. Zajedničkom odlukom Upravnog odbora, predsednika, svih članova i moje malenkosti, doneli smo odluku da je mnogo značajnije za Fudbalski klub Partizan da pretrpi ovaj period, koji je jako težak, nama najteži“, istakao je Lazović. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan Kako sad odjednom treća godina postade krucijalna? Otkako su ovi čelnici došli, u jesen 2024, niko nije rekao da je treća godina suštinska za stabilizaciju. Izgleda da su je se naprasno setili kad su sve druge argumente potrošili, jer su prošle godine u ovo doba bili prvi na tabeli, prezimili su u statusu jesenjeg prvaka i tad je plan bio da se napadne titula. Da su Ljajić, Lazović, Forcanova i ranije Mijatović pre dve godine jasno rekli: „Ne očekujte ništa, moramo da vraćamo dugove, bar tri godine su nam potrebne da se oporavimo“, niko im ništa ne bi spočitavao, ali ne. Predsednik je na svakom okupljanju igračima i trenerima rekao da je obaveza Partizana da se bori za trofeje. A kad njih ne da nema, nego je i šansa za Evropu ugrožena, onda je iznenada finansijska stabilizacija važnija od rezultata. To se zove opravdanje. Javnost bi prihvatila i tu priču da je na vreme plasirana, ali ovako deluje kao traganje za izgovorima usled loših poslova u letnjem prelaznom roku i izbora igrača koji nisu pokazali da su dostojni Partizana.