Nekadašnji košarkaš Partizana, danas član Lokomotive Kubanj, gostovao je u emisiji "Pick and Roll" na televiziji Magenta, gde je govorio o brojnim temama, među kojima je svakako najinteresantnija bila ona o potencijalnoj reprezentativnoj budućnosti.

"Pitanje pasoša je ono što me trenutno najviše zaokuplja, ali to nema apsolutno nikakve veze sa košarkom. Mislim da prilično dobro govorim grčki, žena mi je Grkinja. U jednom trenutku će se to dogoditi. Moja porodica i ja trenutno pokušavamo da prikupimo svu neophodnu dokumentaciju", rekao je Pokuševski.

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Ipak, na konkretno pitanje o mogućnosti da obuče dres grčke reprezentacije, 25-godišnji košarkaš ostavio je prostor za takav scenario.

"Što se tiče reprezentacije, nemam nikakav kontakt, niti sam razgovarao sa bilo kim. Ipak, mogu samo da kažem "nikad ne reci nikad". Videćemo kako će se moj život odvijati, ali definitvno - nikad ne reci nikad", zaključio je momak rođen u Beogradu 2001. godine.

Pokuševski je tokom leta imao priliku i da trenira sa najboljim grčkim košarkašem Janisom Adetokunbom.

"Proveli smo nekoliko dana zajedno i upoznao sam ga. Oduševilo me je koliko je smiren. Zaista mi je mnogo pomogao, dobio sam i par njegovih patika. Veoma su lepe".

Pre nego što je letos odlučio da karijeru nastavi u Rusiji, nekadašnji 17. pik na NBA draftu bio je u pregovorima sa solunskim PAOK-om, odnosno razgovarao je direktno sa Andreom Trinkijerijem. Do saradnje sa nekadašnjim trenerom Partizana ipak nije došlo.

"Razgovarao sam telefonom sa trenerom Trinkijerijem i bio je to veoma dobar razgovor. Od letos sam promenio neke stvari kod sebe. Postao sam iskreniji i otvoreniji prema svima sa kojima razgovaram, bilo da je reč o agentu, treneru ili nekom drugom. Bio sam veoma iskren prema Trinkijeriju i on je to cenio, što mi je i sam rekao. Izuzetno ga poštujem i kao trenera i kao čoveka. Verujem da je tačno razumeo šta mi je potrebno da bih bio srećan kao igrač u njegovom timu. Pošto nisam imao osećaj da može da mi pruži ono što mi je potrebno, nije bilo daljih koraka ni sa njihove ni sa moje strane“.

Posebno mesto u njegovom srcu i dalje zauzima Olimpijakos, klub u kom je kao tinejdžer debitovao u Evroligi. Ni mogućnost povratka u Pirej jednog dana nije isključena

"To je klub koji ima posebno mesto u mom srcu. Ljudi tamo me poznaju, sve ih volim i veoma poštujem. Međutim, mislim da u ovom trenutku ne bih mogao da pružim 100 odsto onoga što je ekipi potrebno, niti bih od ekipe mogao da dobijem upravo ono što tražim. Zato se ništa konkretno nije dogodilo, ali sam i dalje u kontaktu sa njima, ne samo kada je reč o košarci već i na ličnom planu. I dalje verujem da bi u budućnosti nešto moglo da se dogodi".

Osvrnuo se Pokuševski i na period proveden u Partizanu. Nije želeo da prebacuje odgovornost na druge za stvari koje nisu išle onako kako je priželjkivao, a o Željku Obradoviću govorio je sa mnogo poštovanja.

"Svako snosi svoj deo odgovornosti. Definitivno sam mnogo toga mogao da uradim drugačije. Neću da govorim u ime drugih, ali izuzetno cenim trenera Obradovića. Imam dobar odnos sa njim i želim mu sve najbolje. Način na koji treniram mnogo je napredovao zahvaljujući njemu".

Presudnu ulogu u njegovoj odluci da se preseli u Krasnodar imao je srpski stručnjak Tomislav Tomović, kod kog je Pokuševski dobio priliku da ima značajniju ulogu i pokaže zbog čega je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša svoje generacije.

"Tomislav Tomović, moj trener, imao je ogromnu ulogu u odluci da odem tamo. Zaista mi je pomogao da steknem dovoljno poverenja u njega i dođem u Lokomotivu. Sudeći po tome kako se stvari odvijaju, bila je to prava odluka. Omogućila mi je da pokažem svoj talenat i na terenu demonstriram kakav sam zaista igrač“.

Pokuševski, koji iza sebe ima 168 utakmica u NBA ligi i 57 nastupa u Evroligi, na sedam mečeva u dosadašnjem toku sezone VTB lige prosečno beleži 9,4 poena, 5,9 skokova, 2,3 asistencije, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti. Njegova Lokomotiva trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, iza moskovskog CSKA.