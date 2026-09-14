Eho prvih golova u Švedskoj: Milosavljević je impresivan, radio je neverovatno
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 09:53
Trener Malmea Gaut Helstrup pohvalio je 19-godišnjeg srpskog fudbalera posle pobede nad Ergriteom (4:1)
Dočekao je konačno Jovan Milosavljević svojih pet minuta. Omladinski reprezentativac Srbije je još u januaru prešao iz pančevačkog Železničara u Malme u transferu teškom 2.200.000 evra, ali uloženi novac je tek sada počeo da se isplaćuje Šveđanima. U nedelju je bio junak svog tima u 21. kolu Alsvenskana, postigao je prvi i poslednji pogodak u pobedi Malmea nad Ergriteom sa 4:1 (0:0).
Devetnaestogodišnji fudbaler je oba pogotka dao na sličan način, dobro se kretao i pravovremeno ubacio u šesnaesterac, a saigrači su ga nagradili pravovremenim dodavanjima. Oba pogotka, u 58. i 94. minutu, postigao je udarcima iz prve.
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To su Milosavljeviću bili prvi golovi u prvenstvu Švedske, a pre toga je krajem avgusta u nacionalnom kupu zatresao mrežu niželigaša Linda. Zanimljivo, uopšte nije bilo u planu trenera Gauta Helstrupa da ima tako veliku minutažu protiv Ergritea, ali već u 20. minutu je morao da zameni povređenog Kenana Busaladžića i svoju šansu je oberučke prihvatio.
19.00: (1,50) Jurgorden (4,00) GAIS (6,00)
Zanimljivo, postojala je mogućnost da talentovani vezista tokom leta napusti Malme. Kod španskog trenera Migela Anhela Ramireza nije uopšte dobijao šansu, Crvena zvezda je to htela da iskoristi i da ga dovede ukoliko proda Vasilija Kostova. Međutim, niti je tinejdžer napustio Zvezdu, niti je Ramirez ostao na klupi švedskog velikana. Usled loših rezultata zamenio ga je Norvežanin Helstrup, a kod njega je Milosavljević počeo da dobija šansu.
“Jovan je bio impresivan. Kada smo stigli u klub, on je u redu za sastav tima bio nešto dalje od prvog plana. U poslednjih šest do osam nedelja pokazao je karakter. Neverovatno je naporno radio i zaslužuje minutažu koju dobija. Stalno želi da napreduje, pravi korake napred i izrastao je u igrača koji pokriva prostor od jednog do drugog šesnaesterca. I na utakmicama i na treninzima vidimo koliko je opasan kada uđe u kazneni prostor, a sada je to došlo do izražaja”, kazao je Helstrup posle susreta sa Ergriteom.
Devet kola pre kraja prvenstva Švedske Malme je peti na tabeli sa 33 poena, jednim manje od Elfsborga, a pet od Jurgordena. Lidera Sirijus će teško stići, ali svakako Milosavljević i njegovi saigrači moraju još bolje ako žele da igraju na međunarodnoj sceni naredne sezone. Formu su podigli, sad samo još da je održe...
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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ŠVEDSKA 1 - 21. KOLO
Ponedeljak
19.00: (1,50) Jurgorden (4,00) GAIS (6,00)
19.00: (1,42) Sirijus (4,30) Degerfors (7,00)
***Kvote su podložne promenama