Eho prvih golova u Švedskoj: Milosavljević je impresivan, radio je neverovatno

To su Milosavljeviću bili prvi golovi u prvenstvu Švedske, a pre toga je krajem avgusta u nacionalnom kupu zatresao mrežu niželigaša Linda. Zanimljivo, uopšte nije bilo u planu trenera Gauta Helstrupa da ima tako veliku minutažu protiv Ergritea, ali već u 20. minutu je morao da zameni povređenog Kenana Busaladžića i svoju šansu je oberučke prihvatio.

19.00: (1,50) Jurgorden (4,00) GAIS (6,00)

Zanimljivo, postojala je mogućnost da talentovani vezista tokom leta napusti Malme. Kod španskog trenera Migela Anhela Ramireza nije uopšte dobijao šansu, Crvena zvezda je to htela da iskoristi i da ga dovede ukoliko proda Vasilija Kostova. Međutim, niti je tinejdžer napustio Zvezdu, niti je Ramirez ostao na klupi švedskog velikana. Usled loših rezultata zamenio ga je Norvežanin Helstrup, a kod njega je Milosavljević počeo da dobija šansu.

“Jovan je bio impresivan. Kada smo stigli u klub, on je u redu za sastav tima bio nešto dalje od prvog plana. U poslednjih šest do osam nedelja pokazao je karakter. Neverovatno je naporno radio i zaslužuje minutažu koju dobija. Stalno želi da napreduje, pravi korake napred i izrastao je u igrača koji pokriva prostor od jednog do drugog šesnaesterca. I na utakmicama i na treninzima vidimo koliko je opasan kada uđe u kazneni prostor, a sada je to došlo do izražaja”, kazao je Helstrup posle susreta sa Ergriteom.

Devet kola pre kraja prvenstva Švedske Malme je peti na tabeli sa 33 poena, jednim manje od Elfsborga, a pet od Jurgordena. Lidera Sirijus će teško stići, ali svakako Milosavljević i njegovi saigrači moraju još bolje ako žele da igraju na međunarodnoj sceni naredne sezone. Formu su podigli, sad samo još da je održe...

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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ŠVEDSKA 1 - 21. KOLO

Ponedeljak

19.00: (1,50) Jurgorden (4,00) GAIS (6,00)

19.00: (1,42) Sirijus (4,30) Degerfors (7,00)

***Kvote su podložne promenama