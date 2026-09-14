I Jamal se zvanično kandidovao za Zlatnu loptu: Embape i ja najbolji, ali ko je šta osvojio?
Vreme čitanja: 3min | pon. 14.09.26. | 10:01
U stvari, Embape nije osvojio ništa
Stara priča novi čitaoci. I opet polemika: šta zaista znači Zlatna lopta? Da li je to priznanje za najboljeg individualca? Ili u fudbalu jedinka ne postoji bez tima? Lamin Jamal svakako u obe varijante ima čemu da se nada pred izbor Frans Fudbala, mada se mnogi brinu da bi francuski magazin mogao da “pogura“ svog favorita Kilijana Embapea, iako glasaju izabrani novinari iz 100 zemalja. Embape je već rekao da smatra da je zaslužio najprestižnije priznanje u svetu fudbala. Jamal se isprva nećkao, govorio da je na drugima da odluče. Ali u intervjuu za španski Movistar+ i on je konačno dozvolio emocijama da ga savladaju.
“Kome bih dao Zlatnu loptu? Najboljem na svetu. Kome će oni da je daju? Iskreno, mislim da za dvojicu najboljih konkurišemo možda nas dvojica, Embape i ja, ali mislim da je ja zaslužujem ove godine zbog svega onoga što sam osvojio. Svi koji gledaju fudbal to znaju“, rekao je Jamal u intervjuu koji će u celosti biti emitovan 18. septembra.
Ima Jamal pravo kada ovo govori. Embape prošle sezone nije osvojio nijedan trofej. Jamal je sa Barselonom bio prvak Španije, osvojio državni Superkup, onda sa reprezentacijom Španije na titulu evropskog nakalemio i naslov svetskog šampiona. Sad, jeste Fabijan Ruiz osvojio i Ligu šampiona i Ligu 1 i Mundijal, ali koliko god on dobar igrač bio prosto nije onaj zbog koga ćete ustajati sa sedišta.
Izabrane vesti
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Jamal je u dresu Barselone bio efektan – 24 gola i 18 asistencija – usput nam je podario još “milion“ malih pirueta zbog kojih smo uzdisali. Mada on sam priznaje – nije zadovoljan kako je igrao na Mundijalu.
“Nisam bio srećan posle osvajanja Svetskog prvensta. Tačno je da sam vukao povredu, ali nije to bio glavni problem. Znam da bih, kada bi se Mundijal igrao ponovo, bio na istom nivou i da nije bilo povrede. Radio sam mnoge stvari koje ljudi ne primećuju. Na primer, mislim da je neverovatno za trenera da ima fudbalera koji utiče na trojicu drugih igrača, ali ja nisam bio zadovoljan sobom. Jer znam da bi drugi igrač sa mojim kvalitetima imao sjajan turnir. Po meni, mogao sam više. Jesam pomogao timu, ali zaista jedva čekam sledeći“, preteći konkurenciji kaže Jamal, mada nismo sasvim sigurni da li je ovde sakrivena i neka poruka selektoru Luisu de la Fuenteu.
Nije to sada ni tema, De la Fuente ga je uostalom sam predložio za Zlatnu loptu. Podršku je dobio i od trenera Hansija Flika, sportskog direktora Deka i predsednika Barselone Đoana Laporte. Činjenica je da je Jamal sadašnjost i budućnost svetskog fudbala. Malo je u istoriji ove igre 19-godišnjaka koji su u tom uzrastu pravili ovoliku razliku. I osvojili ovoliko trofeja. Tri titule u Primeri, svetski i evropski prvak... Sam Lamin tvrdi – trofeji mu nikada neće dosaditi.
“Bilo je u fudbalu velikih zvezda, poput Lea, Kristijana ili Dijega, kojeg doduše nisam mogao da gledam, ali niko nije ovako rano osvojio ovako mnogo. Pele jeste, ali to nije bilo tako skoro. I zato neki ljudi misle da ću, pošto sam već mnogo toga osvojio, sad da se opustim, ali ja znam da imam još hiljadu stvari da uradim kako bih obezbedio svoje mesto u istoriji fudbala“.