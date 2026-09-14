I Jamal se zvanično kandidovao za Zlatnu loptu: Embape i ja najbolji, ali ko je šta osvojio?

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Jamal je u dresu Barselone bio efektan – 24 gola i 18 asistencija – usput nam je podario još “milion“ malih pirueta zbog kojih smo uzdisali. Mada on sam priznaje – nije zadovoljan kako je igrao na Mundijalu.

“Nisam bio srećan posle osvajanja Svetskog prvensta. Tačno je da sam vukao povredu, ali nije to bio glavni problem. Znam da bih, kada bi se Mundijal igrao ponovo, bio na istom nivou i da nije bilo povrede. Radio sam mnoge stvari koje ljudi ne primećuju. Na primer, mislim da je neverovatno za trenera da ima fudbalera koji utiče na trojicu drugih igrača, ali ja nisam bio zadovoljan sobom. Jer znam da bi drugi igrač sa mojim kvalitetima imao sjajan turnir. Po meni, mogao sam više. Jesam pomogao timu, ali zaista jedva čekam sledeći“, preteći konkurenciji kaže Jamal, mada nismo sasvim sigurni da li je ovde sakrivena i neka poruka selektoru Luisu de la Fuenteu.

Nije to sada ni tema, De la Fuente ga je uostalom sam predložio za Zlatnu loptu. Podršku je dobio i od trenera Hansija Flika, sportskog direktora Deka i predsednika Barselone Đoana Laporte. Činjenica je da je Jamal sadašnjost i budućnost svetskog fudbala. Malo je u istoriji ove igre 19-godišnjaka koji su u tom uzrastu pravili ovoliku razliku. I osvojili ovoliko trofeja. Tri titule u Primeri, svetski i evropski prvak... Sam Lamin tvrdi – trofeji mu nikada neće dosaditi.

“Bilo je u fudbalu velikih zvezda, poput Lea, Kristijana ili Dijega, kojeg doduše nisam mogao da gledam, ali niko nije ovako rano osvojio ovako mnogo. Pele jeste, ali to nije bilo tako skoro. I zato neki ljudi misle da ću, pošto sam već mnogo toga osvojio, sad da se opustim, ali ja znam da imam još hiljadu stvari da uradim kako bih obezbedio svoje mesto u istoriji fudbala“.