Bes na Ostrvu: Bacite VAR u smeće, ukinite taj smešni sistem! Greška je neprihvatljiva i nebulozna
Vreme čitanja: 3min | pon. 14.09.26. | 10:15
„Voleo bih da ga se rešimo. Remeti fudbal i nimalo ga nije poboljšao“, kaže Peter Šmajhel
Otkako je VAR uveden u Premijer ligu, a to je od 2019. godine, ni o čemu se toliko u najboljoj ligi sveta nije više raspravljalo kao o njemu. S punim pravom i razlogom. Uljuljkali su se arbitri, sve više greše i(li) ne vide i ne prate situacije na terenu, jer očekuju da će ih „izvaditi“ video-tehnologija. Samo što i oni u sobi neretko spavaju.
Engleska sudijska orgranizacija Pro Ref je priznala pogodak Erlinga Halanda nije trebalo da bude priznat. Prvobitno jeste zbog ofsajda, to je bila odluka na terenu, ali ju je VAR preinačio. Gledali su položaj Patrika Dorgua, ali ne i kretnju Enca Fernandeza. Insistiralo se na tome da Argentinac nije igrao loptom i – to je tačno. Ali, namera je postojala, aktivirao se, a pravilo jasno nalaže da može biti sviran ofsajd iako igrač ne dira loptu. I sve to dovelo je do izliva besa na Ostrvu.
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Opet ćemo – opravdanog. Jer, zbog gola koji je priznat, a nije trebalo, Mančester junajted izgubio je u gradskom derbiju od Sitija na Old Trafordu.
Najviše od svih zapenio je Peter Šmajhel, jedan od najboljih godina u istoriji Crvenih đavola, ali i neko ko je branio za Građane.
„Ušli smo u sistem u kojem su sudije najvažniji ljudi u fudbalu. To crpi svu energiju. Kada se postigne gol, ne smeš ni da ga proslaviš. Nedostaju mi dani kada si odmah mogao da se raduješ. Voleo bih da se rešimo VAR-a, on je tolika smetnja, remeti fudbal i nimalo ga nije poboljšao“, rekao je Peter Šmajhel i u dahu nastavio:
„Bacite VAR u smeće, ukinite taj smešni sistem! Odgovorni treba da razmisle o tome. Treba da izađu iz ćorsokaka u koji su sami sebe saterali“.
Danski golman se zalaufao kada je utakmica bila gotova, a Geri Nevil je predvideo izvinjenje Pro Refa i pre poslednjeg sudijskog zvižduka.
„Videćemo izvinjenje sudijskog tela. Nema nikakve sumnje, Enco pokušava da odigra loptom i time ometa Lisandra Martineza. Ovo je zaista čudna situacija, shvatiće da su pogrešili“, kazao je Geri Nevil dok je trajala utakmica, a po njenom završetku:
„Mislim da ignorišu pravilo. Prave sebi još veću rupu“.
Prisetio se i detalja iz predsezone…
„Svake sezone nam službena lica dolaze u klub i provode po sat vremena objašnjavajući pravila, pri čemu deluju tako samouvereno. A onda, nakon toga, pet ili šest sudija napravi ovakvu grešku u Premijer ligi – to je neprihvatljivo. I nepravedno“.
Izgleda da bi arbitri trebali da se prisete šta piše u pravilniku, a tamo stoji: ometanje protivnika da odigra ili bude u mogućnosti da odigra loptom tako što mu jasno zaklanja vidno polje; ulazi u duel sa protivnikom za loptu; jasno pokušava da odigra loptom koja mu je blizu i ta akcija utiče na protivnika; pravi očigledan potez koji jasno utiče na sposobnost protivnika da odigra loptom.
Dilemu oko toga da li je Enco Fernandez u datom momentu uticao na igru nema ni Mika Ričards, ofsajd je i po njemu morao da bude, te pogodak Erlinga Halanda da bude poništen.
„Sto posto jeste (morao da bude poništen prim. aut). Bio je to loš dan za sudije i VAR. Napravljena je greška u vezi odluke sa Filom Fodenom, a i u ovoj situaciji. Kako možete da kažete da se Enco Fernandez ne bori za loptu – naravno da se bori! Bio sam u toj poziciji kao defanzivac, najmanji pokret protivnika pravi razliku u tome da li idete na loptu ili ne, tako da naravno da utiče. Napravili su ogroman propust, to je nebuloza“, poručio je Mika Ričards, a nadovezao se Roj Kin:
„Fernandez utiče na igru. U suštini, Junajted je kažnjen zato što je držao dobru ofsajd liniju. Kada ste u toj poziciji, vi utičete na igru. U sredini ste šesnaesterca, idete na loptu. Fernandez je u ofsajdu i ide na loptu, tako da je Junajted kažnjen zbog dobre odbrane“.
Posle svega viđenog u mančesterskom derbiju, tek će sudije na Ostrvu biti pod lupom.