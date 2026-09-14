Direktor Juventusa Karnevali: Nikada nisam pričao sa Vlahovićem

„Nikada nisam razgovarao sa Vlahovićem. Kada sam došao u klub, on je već dobio vrlo jaku ponudu za novi ugovor, ali je nije prihvatio. Ja nisam od onih koji jure za igračima. Vlahović je uvek imao mnogo poštovanja prema Juventusu, ali kada je odbio ponudu, ta priča je za nas bila završena “, rekao je Karnevali za Rai radio.

Naravno, nikad niko nije priznao da je pogrešio u proceni, ali je Karnevali našao način da „opere ruke“ od odlaska srpskog napadača.

Ono što je direktor Juventusa rekao podudara sa onim što je ispričao Dušan Vlahović u velikom intervjuu za Mozzart Sport.

„Za tri godine, koliko se pisalo o mom produžetku ugovora sa Juventusom i svaki dan naglašavalo to, nijedan konkretan razgovor nisam imao sa upravom kluba. To je jedina istina. Razgovarao sa upravom tek pred kraj prošle sezone i nakon što se završila sezona. Poslednji put smo pričali 2. juna, taj razgovor se završio bez dogovora i posle toga nije bilo nikakvog kontakta sa Juventusom. Mnogo se pričalo o tome da sam tražio razne uslove, ali mnogo toga nije bilo tačno“, ispričao je Vlahović.

Srpski napadač zbog suspenzije nije igrao za vikend protiv Erzuruma, ali je Bešiktaš pobedio. Nema dileme da je sve što se desilo prethodnih dana učinilo Vlahovića još gladnijim. Pa, neka se čuvaju naredni rivali...