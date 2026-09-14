Poruka podrške iz Toljatija: Nećemo smeniti Blagojevića
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 10:17
Iako Akron ni posle 8. kola prvenstva Rusije nije zabeležio pobedu bivši strateg Partizana još ne mora da brine za posao
Da su rezultati dobri – nisu! Da postoji boljitak – postoji! Akron je vezao tri remija u Premijer ligi Rusije, pošto je u nedelju odigrao 1:1 sa Krasnodarom, ali to mu je bio osmi meč iz isto toliko kola na kojem nije pobedio. Tim srpskog trenera Srđana Blagojevića je uz Fakel jedini preostali koji još ne zna za trijumf, pa su se zato u pojedinim ruskim medijima pojavile spekulacije da mu u Toljatiju spremaju ostavku.
Hitro su reagovali čelnici Akrona i odmah su se oglasili saopštenjem. Istakli su da bivši strateg Partizana ima njihovo puno poverenje i da se zasad o smeni uopšte ne razmišlja.
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Mada, sigurni smo da je i 53-godišnji strateg svestan da njegov tim mora da igra bolje. Remi na gostovanju lideru Krasnodaru je svakako pozitivan rezultat, ali činjenica da je sa 18 primljenih golova odbrana Akrona druga najgora u ligi – zabrinjava.
“Ne želimo da reagujemo na glasine o Blagojevićevom mogućem otkazu. Dokazali smo mnogo puta dosad da ne pravimo impulsivne odluke. Mi zasnivamo naše poteze na timskom progresu, da li je primetan ili ne. Imamo puno poverenje u Blagojevića”, poručio je predsednik Akrona Konstantin Kljušev.
17.00: (1,70) Spartak Kostroma (3,50) Neftehimik (4,80)
Posle osam kola Blagojevićev tim je 14. na tabeli sa pet poena. Priliku za prvu pobedu, i to sasvim solidnu, imaće već u četvrtak kada u Toljati bude došao Ahmat.
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