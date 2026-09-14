Poruka podrške iz Toljatija: Nećemo smeniti Blagojevića

Da su rezultati dobri – nisu! Da postoji boljitak – postoji! Akron je vezao tri remija u Premijer ligi Rusije, pošto je u nedelju odigrao 1:1 sa Krasnodarom, ali to mu je bio osmi meč iz isto toliko kola na kojem nije pobedio. Tim srpskog trenera Srđana Blagojevića je uz Fakel jedini preostali koji još ne zna za trijumf, pa su se zato u pojedinim ruskim medijima pojavile spekulacije da mu u Toljatiju spremaju ostavku.

Hitro su reagovali čelnici Akrona i odmah su se oglasili saopštenjem. Istakli su da bivši strateg Partizana ima njihovo puno poverenje i da se zasad o smeni uopšte ne razmišlja.