Napoleon prvi put vodi reprezentaciju: Dobio je najmoćniji kadar u istoriji zemlje, čeka se iskorak

Šesnaestina finala na prethodnom Svetskom prvenstvu nije zadovoljila apetite javnosti u Ekvadoru i zato je tamošnji Savez rešio da napravi veliki zaokret i svoju novu reprezentativnu eru poveri jednom od najtrofejnijih i najcenjenijih argentinskih trenera poslednje decenije. Marselo Galjardo zvanično je predstavljen kao novi selektor Ekvadora, čime će prvi put u karijeri preuzeti jednu nacionalnu selekciju.

Fudbalski savez Ekvadora potvrdio je njegov dolazak objavom na Tviteru, uz poruku koja jasno pokazuje kakva očekivanja postoje od nekadašnjeg stratega River Plejta.

"Neka ljudi veruju, jer imaju u šta da veruju. Dobro došao, Marselo“, poručili su iz FEF-a.

Sama promocija novog selektora bila je pažljivo osmišljena i imala je jasnu simboliku. Ekvador ne želi samo kontinuitet, već pokušava da napravi dodatni iskorak. U promotivnom videu prvi se pojavio predsednik Fudbalskog saveza Ekvadora Fransisko Egas, koji je naglasio da reprezentacija ulazi u fazu u kojoj dosadašnji rezultati više nisu dovoljni kao jedino merilo uspeha.

"U fudbalu postoje trenuci koji menjaju sve. Trenuci u kojima ono što smo već postigli više nije dovoljno da bismo merili dokle smo stigli, već da bismo zamislili dokle možemo da stignemo“, rekao je Egas.

Potom je dodatno podigao lestvicu očekivanja.

"Tu počinje pravi zahtev: ponovo podići lestvicu, napraviti iskorak, tražiti više i započeti novu eru.“

U nastavku videa pojavili su se arhivski snimci Galjarda, uz jednu njegovu raniju izjavu koja gotovo savršeno oslikava način na koji doživljava trenerski posao.

"Mislim da sam rođen za ovo.“

Upravo na toj reputaciji Ekvador gradi novu priču. U obrazloženju izbora Galjarda, FEF je posebno istakao njegovu potrebu za takmičenjem, stalnim napretkom i odbijanjem da se zadovolji već ostvarenim, o čemu svedoči i nadimak "Napoleon" koji su mu nadenuli navijači Rivera .

"Marselo Galjardo je od zahtevnosti napravio način na koji razume fudbal: opsesija takmičenjem, napretkom i nepristajanjem na zadovoljavanje postignutim. Gradio je ekipe koje veruju, koje su spremne za velike trenutke, koje pobeđuju i koje već sledećeg dana ponovo razmišljaju o pobedi.“

Savez smatra da Galjardo dolazi u idealnom trenutku. Ekvador već nekoliko godina raspolaže generacijom igrača koja nastupa na najvišem evropskom nivou, a u tamošnjem fudbalu postoji uverenje da trenutni kadar ima kvalitet za nešto više od pukog učestvovanja na velikim takmičenjima.

"Ekvador već gradi svoj put. Imamo generaciju koja se takmiči na najvišem nivou. Imamo talenat, strukturu i ambiciju. Verujemo da je ova reprezentacija spremna da napravi iskorak, da od sebe zahteva više i da se bori za više“, navodi se u prezentaciji novog selektora.

Argentinski stručnjak potpisao je četvorogodišnji ugovor, a početni cilj njegovog mandata biće plasman Ekvadora na Svetsko prvenstvo 2030. godine, čiji će glavni domaćini biti Španija, Portugalija i Maroko.

Galjardo ni u novom poslu neće biti sam. Sa njim u Ekvador dolazi i dobro poznata trenerska struktura sa kojom je radio tokom najuspešnijih godina klupske karijere, a među najvažnijim saradnicima ponovo će biti Matijas Biskaj i Ernan Buhan. Prva prilika da Galjarda vidimo na klupi Ekvadora mogla bi da stigne veoma brzo. Reprezentaciju već 24. septembra očekuje prijateljski duel protiv Južne Koreje, dok je za period od 1. do 5. oktobra planiran i turnir na kom će pored Ekvadora učestvovati i Japan, Panama i Novi Zeland. Ekvador bi trebalo da igra protiv Japana u Jokohami, a pobednik tog susreta išao bi u finale protiv boljeg iz duela Paname i Novog Zelanda. Poraženi bi igrao utakmicu za treće mesto.

Pedesetogodišnji trener nije vodio nijedan tim od februara, kada je završen njegov drugi mandat u River Plejtu. Ipak, njegova biografija dovoljna je da objasni zbog čega je Ekvador odlučio da upravo njemu poveri reprezentaciju. U prvom mandatu u Riveru, od 2014. do 2022. godine, Galjardo je osvojio brojne trofeje, među kojima se izdvajaju Kopa Libertadores 2015. i 2018. godine, Kopa Sudamerikana 2014, tri Rekopa Sudamerikane i tri Kupa Argentine. Posebno mesto u istoriji kluba zauzima Libertadores iz 2018. godine, kada je River u istorijskom finalu savladao najvećeg rivala Boku Juniors.

Posle odlaska iz Argentine Galjardo je radio u saudijskom Al Itihadu, a potom se 2024. godine vratio na Monumental. Sada će, međutim, prvi put morati da se prilagodi potpuno drugačijem ritmu rada, bez svakodnevnih treninga i kontinuiranog rada sa ekipom, što selektorski posao čini bitno drugačijim od svega što je radio do sada. Na klupi Ekvadora zameniće svog sunarodnika Sebastijana Bekasesea, koji je vodio reprezentaciju na Svetskom prvenstvu 2026. godine, gde je Ekvador eliminisan od Meksika u šesnaestini finala.