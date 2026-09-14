Godine koje se ne osećaju, kilometri koji se ne vide

Iako je Sebastijano Espozito od strane publike zvanično proglašen igračem utakmice, svi mediji na Apeninima su najvišu ocenu u svojim izveštajima dali Nemanji Matiću. Nije bilo manje ocene od 7,5, a bilo je i “osmica”. Većina je apostrofirala ono što je bio opšti utisak: srpski vezista je majstor na sredini terena, Sasulov lider, onaj koji je diktirao tempo i savršeno čita igru. Sve to je krunisao briljantnim dodavanjem za Espozitov pogodak u 65. minutu, koji je predstavljao najavu Juventusovog potopa na Mapei stadionu.

“Srećan sam što imam nekoga kao što je Matić, šampiona sa velikim 'Š'. On je šampion u svakom smislu i mnogo mi pomaže. Igra, kao sada, neverovatne utakmice i pomaže mladim igračima kojima su potrebne takve figure, ljudi koji ih usmeravaju ka ispravnom ponašanju, koji ih uče da budu aktivni van terena i na terenu”, poručio je Alberto Akvilani, nekadašnji vezista Rome, koji pokazuje ozbiljan trenerski nerv, ali i vrlo dobro zna koliko mu Matić znači u slačionici i na terenu.

O tome kakav odnos ima sa mladim igračima nedavno je govorio novi igrač Lidsa, Tarik Muharemović, koji je Matića nazvao zlatnom osobom, od koje je mnogo naučio o profesionalizmu na treninzima, ali i van terena. Nemanja je sinoć na društvenim mrežama šaljivo prokomentarisao i to što se mladi crnogroski napadač nije radovao golu protiv kluba koji ga je pozajmio Sasuolu:

“Crnogorac, mrsko mu da se raduje”, uz veliki osmeh je poručio Matić.

Iako se sve videlo golim okom, i statistički parametri u jučerašnjem meču apsolutno su na Matićevoj strani. Imao je ukupno 87 odsto supešnih dodvanja, četiri oduzete lopte, većinu dobijenih duela. Bilo ga je bukvalno na svakom delu terena, a kada je potrebno i pred protivničkim kaznenim prostorom. Ali, ono što je najvažnije za Akvilanijev tim, bio je tu da postavi stvari na svoje mesto i završeno organizuje saigrače, od kojih su neki, potput Darila Bakole, bili čak 20 godina mlađi.

Godine se u Matićevoj igri ne osećaju, već predstavljaju oružje koje često fali protivnicima sa druge strane. Ima verovatno nešto i do te generacije 1988. Godine u kojoj je rođen i Dušan Tadić, takođe, primer profesionalizma i fudbalske dugotrajnosti.