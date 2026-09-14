Embape bacio varnicu, Dembele raspirio žar: Nikad nisam bio "izabrani", ali ja sam dobio Zlatnu loptu

Upravo je formulacija "nikada nisam bio izabrani“ privukla posebnu pažnju francuske javnosti. Razlog je jednostavan, samo dan ranije skoro isti izraz upotrebio je njegov prijatelj, reprezentativni saigrač, ali i jedan od najvećih konkurenata u borbi za narednu Zlatnu loptu, Kilijan Embape.

Napadač Real Madrida je u velikom intervjuu za "Frans Fudbal“ govorio o Dembeleu i razlikama u načinu na koji su njihove karijere posmatrane još od najranijih dana. Embape je istakao da je Dembele oduvek smatran ogromnim talentom, ali da je upravo on bio taj kome je javnost mnogo ranije namenila ulogu budućeg vladara svetskog fudbala.

"Ali on je oduvek bio viđen kao izuzetno talentovan igrač. Ja sam oduvek bio viđen kao izabrani“, rekao je Embape.

Zbog toga je Dembeleova izjava odmah protumačena i kao svojevrstan odgovor nekadašnjem saigraču iz Pari Sen Žermena.

Njihove karijere zaista su dugo tekle potpuno različitim putevima. Embape je još kao tinejdžer u Monaku eksplodirao na najvećoj sceni, ubrzo postao drugi najskuplji fudbalera sveta nakon Nejmara, a već sa 19 godina osvojio je Svetsko prvenstvo sa Francuskom. Od prvih ozbiljnih seniorskih koraka pratio ga je status igrača koji bi jednog dana trebalo da preuzme fudbalski tron.

Dembele je, sa druge strane, takođe veoma rano pokazao neverovatan talenat. Posle Rena i Borusije Dortmund stigao je u Barselonu kao jedno od najskupljih pojačanja u istoriji kluba, ali su njegov period na Kamp Nou obeležile povrede, prekidi kontinuiteta i konstantna pitanja može li ikada u potpunosti da ispuni potencijal koji mu je pripisivan.

Dolazak u Pari Sen Žermen otvorio je novo poglavlje njegove karijere. Od igrača kog su godinama pratila pitanja šta je sve mogao da postane, Dembele se pretvorio u jednog od ključnih fudbalera Parižana i sezonu koju sam opisuje kao "fantastičnu" krunisao najvećim individualnim priznanjem - Zlatnom loptom.

Zato njegove reči danas imaju dodatnu težinu. Dembele, makar javno, ne želi da od trke za Zlatnu loptu pravi dramu. Bez pritiska. Mirno. Pa šta bude.