UŽIVO: Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv
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uto. 29.09.26. | 21:07
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EVROLIGA, 2. kolo
Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv
/18:28, 17:17/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Džozef Bisang
Crvena zvezda: Motli, Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke
Hapoel Tel Aviv: Džerman, Blejkni, Brajant, Kerington, Timor, Vejnrajt, Satoranski, Ledej, Odijase, Micić, Oturu, Kaboklo
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