UŽIVO: Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv

uto. 29.09.26. | 21:07

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!!! KVOTE UŽIVO !!!

EVROLIGA, 2. kolo

Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv
/18:28, 17:17/

Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Džozef Bisang

Crvena zvezda: Motli, Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke

Hapoel Tel Aviv: Džerman, Blejkni, Brajant, Kerington, Timor, Vejnrajt, Satoranski, Ledej, Odijase, Micić, Oturu, Kaboklo

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