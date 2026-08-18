Ekstaza, pa muk na Maksimiru! Dinamo krenuo kao iz katapulta, Viking ga ogolio

Imali su Modri 2:0 posle 10 minuta utakmice, Norvežane na konopcima i opustili su se… Viking se vratio u meč, izjednačio već do poluvremena i izborio remi (2:2) koji mu daje za pravo da se nada istorijskom plasmanu u elitno takmičenje. Na njegovom veštačkom terenu u Stavarngeru će hrvatskom prvaku biti mnogo, mnogo teže. Nije Dinamo smeo sebi da dozvoli ovo što mu se desilo večeras i da tako lako prokocka veliku prednost. Ovo mogu da budu preskupe greške kada je ulog ovako veliki...

Kao iz katapulta je Dinamo ušao u prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona na svom Maksimiru protiv norveškog šampiona Vikinga, ali ga je završio u brigama i strepnjama pred revanš na severu Evrope.

Ali, lako je reći da Dinamo nije smeo ovo ili ono. Ne zavisi sve od njega, jer i protivnik igra fudbal i pita se nešto. A Viking nije nimalo naivna ekipa. Tim koji onakvom Bodo Glimtu prošle sezone uzme titulu na domaćem frontu zaslužuje ogromno poštovanje koje mu Dinamovi igrači večeras očigledno nisu ukazali u dovoljnoj meri. Fantastično otvaranje je imao hrvatski tim i to ga je možda i koštalo kasnije opuštanja i padova koncentracije. Odluka trenera Kovačevića da mu na levom beku počne ofanzivniji Perez Vinlef pre defanzivno stabilnijeg Godea pokazala se kao pogodak. Šveđanin se odmah podigao visoko, jedan njegov centaršut su Norvežani zaustavili, ali je Šveđanin iz popravnog naterao Diona Drenu Belja da grudima unese loptu u praznu mrežu. Tribine su grunule, Dinamo je dobio krila, a Norvežanima je ušla voda u uši… Katastofalan kiks je napravio štoper Falkener u 10. minutu i Dinamo je imao fenomenalnih 2:0. Beljo je norveškom štoperu oteo loptu, krenuo sam na gol, sačekao saigrače i sačuvao loptu, a onda servirao zicer krilnom napadaču Lisici za ekstazu na Maksimiru.

Delovalo je tada da će Dinamo sve završiti u prvom meču, kao što je nedavno protiv slabašnog Žalgirisa, i da Norvežanima preti katastrofa. Nastavio je Dinamo da napada, Luka Stojković je upropastio solidnu šansu, a Miha Zajc je u 23. minutu pogodio stativu za 3:0! Bilo je to ponajboljih 25 minuta Dinama u Evropi posle dugo, dugo vremena… Ali, Norvežani su se izvukli iz zagrljaja smrti, konsolidovali se i ekspresno vratili u igru. Iskusni Mišić je jako loše raščistio centaršut i lopta je došla do Moija, koji je video Kristensena na ivici ofsajda i odmah ga uposlio. Najbolji Vikingov strelac je maestralno reagovao i trvelom zakucao loptu pod prečku Modrih. Ista kombinacija je pokušana i u 39. minutu. Moi je pasom tražio Kristensena, Valinčić je presekao, ali je samo vratio loptu na početnu adresu. Moi je ovoga puta video kapitena Tripića koji je iskoristio još jednu veliku rupu u Dinamovoj odbrani i kaznio je.