Izleću kosturi iz ormara Sitijevog mračnog carstva: Pretnje, zastrašivanje, objavljivanje adrese...

Međutim, iza hiljada stranica finansijske dokumentacije, fiktivnih ugovora, prikrivenog finansiranja i spornih komercijalnih aranžmana postoji i mnogo mračnija strana cele priče. Ljudi koji su godinama kopali po Sitijevim poslovima tvrde da su zbog toga bili izloženi pretnjama, pritiscima, zastrašivanju i kampanjama mržnje. Jedan od njih je britanski istraživački novinar Nik Haris , čovek koji je godinama istraživao finansijske poslove Mančester Sitija i sada je u tekstu za Dejli mejl detaljno opisao kroz šta je prolazio.

Mančester Siti je zvanično proglašen krivim za višegodišnje kršenje finansijskih pravila Premijer lige, a ono što se godinama vodilo kao najskuplja, najkomplikovanija i najkontroverznija istraga u engleskom fudbalu preraslo je u verovatno najveću fudbalsku aferu godine. Presuda je otvorila mnogo pitanja: kakva će biti kazna, koliko će trajati žalbeni postupci, šta će biti sa trofejima i kakve će posledice trpeti klub koji je tokom prethodne decenije promenio odnos snaga u engleskom fudbalu.

Njegovo svedočenje počinje 2020. godine, u jednom od najtežih trenutaka njegovog života. Dok je sedeo ispred zaključanog hospisa tokom prvog talasa pandemije koronavirusa i kroz prozor razgovarao sa suprugom Helen, koja je sa samo 47 godina umirala od tumora na mozgu, zazvonio mu je telefon. Sa druge strane bio je urednik. Obavestio ga je da je jedan navijač Mančester Sitija na Tviteru objavio Harisovu kućnu adresu uz preteće poruke.

Do tada je, kako kaže, već šest godina bio naviknut na uvrede i organizovane napade dela Sitijevih navijača svaki put kada bi objavio tekst u kojem je dovodio u pitanje legalnost pojedinih finansijskih poslova kluba. Međutim, objavljivanje njegove kućne adrese predstavljalo je potpuno novi nivo. Posebno zato što je u tom trenutku razmišljao o umirućoj supruzi i dve ćerke tinejdžerke. Haris tvrdi da je tada dobio direktan kontakt u Tviteru zadužen za njegovu zaštitu i brzo suspendovanje naloga sa kojih su mu upućivane pretnje. Problem je bio što bi osobe iza tih profila gotovo odmah otvarale nove naloge i nastavljale sa istim ponašanjem. Njegova supruga Helen preminula je u decembru 2020. godine. A Haris je opisao nestvaran osećaj olakšanja jer, kako kaže, najekstremniji deo Sitijevih navijača više nije mogao da ga muči koristeći njenu bolest. To, međutim, nije bio kraj. Godinu dana kasnije Haris je došao do informacija da Mančester Siti i Premijer liga vode ozbiljan pravni sukob povodom istrage protiv kluba, dok su obe strane pokušavale da obezbede da detalji procesa ostanu daleko od očiju javnosti. Mejl on sandej je tada angažovao pravni tim kako bi izborio pravo medija da izveštavaju o osnovnim detaljima postupka. Sud je stao na stranu otvorenosti procesa, a Harisova priča završila je na zadnjoj strani lista.

Usledila je nova lavina. Na forumima i društvenim mrežama pojavile su se poruke u kojima su pojedinci tvrdili da je Haris "zaslužio“ da mu supruga umre zbog načina na koji je izveštavao o Mančester Sitiju. Haris danas tvrdi da se klub tokom godina prema njegovim istraživanjima odnosio na različite načine: od ignorisanja pitanja, preko optužbi da vodi ličnu kampanju protiv Sitija, pa sve do pravnih pretnji i pokušaja zastrašivanja i huškanja navijača da mu prete. Priča dobija dodatnu težinu upravo sada, kada je Premijer liga donela presudu kojom je Siti proglašen krivim. Komisija je zaključila da su korišćeni lažni ili prikriveni komercijalni aranžmani, da su finansijski podaci bili netačno prikazivani, da je novac vlasnika predstavljan kao prihod sponzora i da je klub značajno prekoračivao dozvoljene finansijske limite. Utvrđena je i višegodišnja nesaradnja sa Premijer ligom. Kazna tek treba da bude određena, dok Mančester Siti i dalje negira optužbe i najavljuje nastavak pravne borbe. Ali u trenutku kada je presuda objavljena, ponovo je u prvi plan izašao još jedan čovek bez kojeg čitava afera verovatno nikada ne bi poprimila ovakve razmere. Rui Pinto. Portugalski uzbunjivač i čovek iza "Football Leaksa" bio je jedan od ključnih izvora dokumenata koji su godinama otkrivali kako su najveći evropski klubovi poslovali iza zatvorenih vrata.