El Sardinero posle 14 godina dočekao elitni fudbal: Šta mogu naslednici Žigića i Munitisa?
Vreme čitanja: 3min | ned. 16.08.26. | 12:15
Rasing na premijeri u povratničkoj sezoni u Primeri čeka učesnika Lige šampiona, Viljareal (17.00)
Kada kažemo Rasing iz Santandera, prva pomisao ljubiteljima fudbala u Srbiji je sezona 2006/2007 u Primeri, kada su u napadu igrali omaleni Pedro Munitis i srpski „džin” Nikola Žigić. Simpatični tandem bio je tada strah i trepet u Španiji. Srbin je brzo napravio transfer u Valensiju, dok je Španac branio boje i slavnog Reala.
Posle šestog mesta u Primeri 2008. godine i prvog izlaska u Evropu, usledila je stagnacija kluba, da bi kriza kulminirala ispadanjem iz elite u sezoni 2011/2012. Preporod je doživljen tek ovog maja, kada se ekipa iz španske oblasti Kantabrije posle 14 godina vratila u elitu. Opet će u Santanderu da se gledaju Barselona, Real, Atletiko…
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Ekipe koje iz Segunde uđu u Primeru primarni cilj je da „prežive” u najboljem društvu. Ovijedo nije uspeo prošle sezone, a videćemo da li će tim iz Santandera uspeti da ostane u eliti. Prelazni rok je bio solidan, na papiru je Rasing jači nego prošle sezone, ali ipak je ovo najjači šampionata, a ne drugoligaški karavan. Dovedena su neka zanimljiva pojačanja, kao što je golman iz Atletik Bilbaa Julen Agirezabala za 4.500.000 evra, te Fakundo Gonzales iz Juventusa za 2.500.000 evra. Stigli su i iskusni napadači - Asijer Viljalibre iz Alavesa i veteran Serhio Kanales koji je dugo igrao u Montereju i vraća se u rodni grad posle 16 godina (Real Madrid, Valensija, Sosijedad, Betis). Čak tri godine je proveo u Meksiku, ali nigde nema lepše da se završi karijere nego u gradu odakle si ponikao i gde si napravio iskorak u Real, gde se nije proslavio.
17.00: (3,20) Rasing Santander (3,40) Viljareal (2,25)
Veliko pojačanje mogao da bude i Jasir Zabiri iz Rena. Najveći plus je ostanak mladog stručnjaka Hosea Alberta Lopeza, koji je u Santanderu od kraja 2022. godine. Dobra vest za navijače Rasinga je da bitni igrači iz prošle sezone, Gustavo Puerta i Horhe Salinas, ostaju u klubu. Najbolji tim Segunde prođle sezone igrao je ofanzivni fudbal u drugoligaškom karavanu, pa ćemo videti da li će moći u sličnom stilu i u najboljem društvu. U napadu se očekuju iskusne novajlije Viljalibre i Kanales. Jedini izostanak na startu sezone je Gruzina Giorgija Gulijašvilija.
U Santander, pred sigurno punim Sardinerom (kapacitet 22.514 gledalaca), dolazi prošle sezone sjajni Viljareal, trećeplasirani tim u Primeri i učesnik Lige šampiona. „Žuta podmornica” je promenila trenera - umesto Marselina stigao je Injigo Perez. Viljareal, osim kormilara, nije mnogo menjao tim. Ajoze Peres i Gruzin Mikautadze će i ove sezone predvoditi napad, uz veterana i ikonu kluba u poslednjoj deceniji Đerara Morena.
Otkrovenje Viljareala ove sezone mogao bi da bude mladi sedamnaestogodišnji vezista Karlos Masija. Marka ga je najavila u startnoj postavi, gde bi trebalo da čini srce sredine terena sa iskusnim Senegalcem Papom Gejeom.
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PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)
/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/
Nedelja
17.00: (3,20) Rasing Santander (3,40) Viljareal (2,25)
19.00: (2,10) Espanjol (3,30) Levante (3,70)
Ponedeljak
21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)
Sreda
21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)
Četvrtak
21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)
Odloženo
Subota, 22. avgust
17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)
19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)
21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)
Nedelja, 23. avgust
21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)
***kvote su podložne promenama