Semak: Sudije se plaše da ne naprave grešku u korist Zenita

Uoči okršaja sa Dinamom, trener Zenita Sergej Semak osvrnuo se na suđenje na startu sezone, ali i prethodnih godina.

"Što se tiče suđenja, a to važi i za prethodne sezone, Zenit je bio klub gde su sudije pravile najviše grešaka u našoj ligi. Ako pogledate kolumnu Sport Ekspresa, to možda nije tako frekventno, ali smo tim protiv kojeg se pravi najviše grešaka", kaže Semak.

13.30: (1,58) Zenit (4,00) Dinamo Moskva (5,90)

Trener ekipe iz Sankt Peterburga objasnio je to na konkretnim primerima.

"Da budem jasan, zato što se sudije boje da ne naprave grešku u našu korist, lakše im je da se ogreše o nas i kažu, da, sve je bilo u redu. To je moje mišljenje. Ipak, činjenica je da je najviše grešaka bilo protiv nas. Što se tiče broja penala, logično je da ih dobija najviše tim koji više napada. Ima sezona kada uopšte ne dosuđuju penale ili ih dosuđuju na prosečnoj bazi", poručio je Semak.

Mnogi su na startu sezone poredili snagu ruskih najjačih timova. Semak smatra da je njegov tim bolji u defanzivi od Spartaka iz Moskve, ali da mu nedostaje dosta toga u manevru.

"Ako gledamo kvalitet naše igre, jedna je stvar kada igraju Azmun, Malkom, Klaudinjo i Vendel, a sasvim druga sa Mostovojem, Soboljevim i Glušenkovim. To su igrači koji su više navikli na kontre. Defanzivno, mi smo među najboljim timovima u ligi, ali ofanzivno, nismo. Poredeći se sa napadačkim linijama Spartaka i Krasnodara ne bih rekao da smo u prednosti u odnosu na njih u tom pogledu", dodao je Semak.

Što se tiče Dinama, mnogi smatraju da je uprava napravila grešku kada je smenila trenera Guseva i na njegovo mesto dovela Sandra Švarca. Bivši golman Dinama Genadij Tumilovič nimalo nije impresioniran igrama Dinama na startu sezone.

"Nema pozitivnih promena. Dinamo se neće boriti za titulu. Dugo još nećemo videti tim od pre dve ili tri godine. Sve je počelo smenom trenera, ali bilo je još toga što se dešavalo, nevezano za fudbal. Pogledajte kako je tim igrao tada, sa igračima istog kalibra kao što imaju ovi sada. Da, primali su mnogo golova, ali su bili kreativni u polju. Za malo su ostali bez titule, ali su svi bili srećni zbog igre. Ovo sada je tužni spektakl", rekao je Tumilovič.

Slično misli i bivši reprezentativac Rusije, Vladislav Radimov koji im ne daje nikakve šanse protiv Zenita.

"Ne vidim da Dinamo ima ikakve šanse da pobedi. Da je Zenit pobedio Rodinu, možda bih ih iznenadili. Ovako, Zenit neće dozvoliti sebi da izgubi dva puta zaredom", zaključio je Radimov.

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RUSIJA 1, 4. KOLO

Petak

Orenburg - Lokomotiva (M) 1:1 (0:1)

/Kasadžikov 63 - Batrakov 3/

Subota

Rodina - Akron 3:3 (2:0)

/Maksimenko 12, 45+1, 76 - Lončar 51, Benčimol 71, Arevalo 86/

CSKA - Fakel 1:0 (0:0)

/Obljakov 71pen/

Rostov - Rubin 1:1 (1:0)

/Sulejmanov 30 - Sive 51p/

Krasnodar - Ahmat 1:0 (1:0)

/Kristijan 45/

Nedelja

13.30: (1,58) Zenit (4,00) Dinamo Moskva (5,90)

16.00: (2,55) Krilja Sovjetov (3,15) Dinamo Mahačkala (2,95)

18.300: (3,60) Baltika (3,40) Spartak Moskva (2,10)

*** kvote su podložne promenama