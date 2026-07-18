Embapeova poruka Dešanu: Zaslužio si bolji ispraćaj, ljudi nisu cenili tvoju veličinu
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 21:09
Fudbaler Real Madrida biranim rečima se oprostio od selektora Francuske
Večeras se završava jedna era francuskoj fudbala. Didije Dešan će posle meča za treće mesto na Mundijalu protiv Engleske biti bivši selektor Galskih Petlova. Možda Francuska pod njim nikad nije igrala lep fudbal, štaviše, bila je dosadna za gledanje, međutim, titula šampiona sveta koju ostavlja svom nasledniku (najverovatnije Zinedinu Zidanu) u amanet, biće jedan od podestnika na najbolji period u istoriji reprezentacije Francuske.
Dešan će ostati upamćen i kao čovek koji je prvi dao šansu Kilijanu Embapeu. Bilo je to u kvalifikacijama za Mundijal 2018. u Rusiji protiv Luksemburga. Već na tom šampionatu, Kilijan će postati jedan od najboljih igrača ekipe i okitiće se zvanjem šampiona sveta.
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Danas, osam godina kasnije, najbolji je strelac u istoriji Trikolora, ali nikad nije zaboravio šta je Dešan uradio za njega. Embape se porukom na Instagramu oprostio od Dešana.
"Vama, koji ste nam toliko dali. Trebalo je da vam priredimo bolji ispraćaj, ali nismo uspeli. Teško je rečima opisati koliko ste doprineli u poslednjih 14 godina, s obzirom na to koliko ste bili ključni za ponovni uspon francuske reprezentacije. Ljudi nisu uvek cenili vašu veličinu, ali vreme će ispraviti stvari", napisao je Embape.
Pored toga što je Francuskoj doneo drugi pehar na Mundijalima, Dešan je igrao još jedno finale Evropskog i Svetskog prvenstva. Tokom svog mandata uspevao je uglavnom da održi dobar odnos sa igračima, ali izgleda da je posebno poštovanje imao baš od Embapea.
"Hvala vam što ste mi dali šansu da predstavljam svoju zemlju na najvećoj sceni toliko godina. Osećam se privilegovano što sam stajao uz jednu od najvećih legendi naše domovine i negujem divne uspomene na sve što smo zajedno doživeli i postigli. Želim vam sve najbolje u novom poglavlju i još jednom vam hvala na svemu što ste doneli ovom dresu koji nam toliko znači", završio je Embape.