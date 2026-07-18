Embapeova poruka Dešanu: Zaslužio si bolji ispraćaj, ljudi nisu cenili tvoju veličinu

Danas, osam godina kasnije, najbolji je strelac u istoriji Trikolora, ali nikad nije zaboravio šta je Dešan uradio za njega. Embape se porukom na Instagramu oprostio od Dešana.

"Vama, koji ste nam toliko dali. Trebalo je da vam priredimo bolji ispraćaj, ali nismo uspeli. Teško je rečima opisati koliko ste doprineli u poslednjih 14 godina, s obzirom na to koliko ste bili ključni za ponovni uspon francuske reprezentacije. Ljudi nisu uvek cenili vašu veličinu, ali vreme će ispraviti stvari", napisao je Embape.

Pored toga što je Francuskoj doneo drugi pehar na Mundijalima, Dešan je igrao još jedno finale Evropskog i Svetskog prvenstva. Tokom svog mandata uspevao je uglavnom da održi dobar odnos sa igračima, ali izgleda da je posebno poštovanje imao baš od Embapea.

"Hvala vam što ste mi dali šansu da predstavljam svoju zemlju na najvećoj sceni toliko godina. Osećam se privilegovano što sam stajao uz jednu od najvećih legendi naše domovine i negujem divne uspomene na sve što smo zajedno doživeli i postigli. Želim vam sve najbolje u novom poglavlju i još jednom vam hvala na svemu što ste doneli ovom dresu koji nam toliko znači", završio je Embape.