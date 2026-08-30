Baždar u Saragosi dao pet na 40 utakmica, a u Belgiji dva za 17 minuta

Novi fudbalski život Sameda Baždara počeo je u Belgiji. Saragosa u koju je pre dve godine stigao iz Partizana za 3.000.000 evra nije mu prijala, kao ni Poljska gde je igrao kao pozajmljeni fudbaler Jagjelonije. Španski klub ga je ovog leta prodao Sint Trojdenu, a bosanski napadač zablistao na prvenstvenom debiju.

Uhodao se rođeni Novopazarac u kvalifikacionom dvomeču protiv Omonije gde je bio asistent u porazu, da bi danas blesnuo na gostovanju Antverpenu, iako je počeo meč na klupi.