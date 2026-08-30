Baždar u Saragosi dao pet na 40 utakmica, a u Belgiji dva za 17 minuta
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Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 18:16
Bosanski napadač zablistao na ligaškom debiju za Sint Trojden
Novi fudbalski život Sameda Baždara počeo je u Belgiji. Saragosa u koju je pre dve godine stigao iz Partizana za 3.000.000 evra nije mu prijala, kao ni Poljska gde je igrao kao pozajmljeni fudbaler Jagjelonije. Španski klub ga je ovog leta prodao Sint Trojdenu, a bosanski napadač zablistao na prvenstvenom debiju.
Uhodao se rođeni Novopazarac u kvalifikacionom dvomeču protiv Omonije gde je bio asistent u porazu, da bi danas blesnuo na gostovanju Antverpenu, iako je počeo meč na klupi.
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Trener Frederik de Mejer uveo je 22-godišnjaka u 61. minutu kada je rezultat na semaforu bio 1:1, a Baždar je u 73. izbegao ofsajd i lob udarcem matirao protivničkog golmana. Ubrzo su gosti podebljali prednost na 3:1, da bi Baždar u 90. minutu dobio pas kao na tacni i drugi put zatresao mrežu.
Za nešto više od godinu dana u Saragosi, na 40 utakmica postigao je svega pet pogodaka, a danas mu je za dva bilo dovoljno 17 minuta! Pritom, ne može se reći da je napravio korak nazad u karijeri. Napustio je špansku Segundi i potpisao za klub koji je prošlu sezonu završio kao trećeplasirani u belgijskoj eliti.