Japanska sila maršira Frajburgom, i vredi mnogo više od 25.000.000 evra

Nije baš Juito Suzuki samo jedan u nizu Frajburgovih stranaca, dovedenih ispod žita i ispod tržišne vrednosti. Napravio je veliki bum ofanzivni vezista u Danskoj, tačnije dresu Brondbija, pre nego što se u transferu vrednom deset miliona evra preselio u Bundesligu.

Šira javnost upoznala ga je prethodne takmičarske godine, kada je u četvrtfinalu Liga Evrope zgromio Seltu. Bio mu je to meč karijere, mada je u Bundesligi oscilirao. Postigao je svega četiri gola, a u prvom kolu ovogodišnjeg nemačkog prvenstva praktično izjednačio taj učinak. Da, Juito Suzuki je het-trikom u sudaru sa Verder Bremenom (4:1) stavio rame uz rame sa minhenskim Bajernom. Bar posle prvog kola Bundeslige.