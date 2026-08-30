Japanska sila maršira Frajburgom, i vredi mnogo više od 25.000.000 evra
Vreme čitanja: 5min | ned. 30.08.26. | 17:27
Zahvaljujući het-triku Juitija Suzukija Frajburg zgromio Verder iz Bremena – 4:1
Nije baš Juito Suzuki samo jedan u nizu Frajburgovih stranaca, dovedenih ispod žita i ispod tržišne vrednosti. Napravio je veliki bum ofanzivni vezista u Danskoj, tačnije dresu Brondbija, pre nego što se u transferu vrednom deset miliona evra preselio u Bundesligu.
Šira javnost upoznala ga je prethodne takmičarske godine, kada je u četvrtfinalu Liga Evrope zgromio Seltu. Bio mu je to meč karijere, mada je u Bundesligi oscilirao. Postigao je svega četiri gola, a u prvom kolu ovogodišnjeg nemačkog prvenstva praktično izjednačio taj učinak. Da, Juito Suzuki je het-trikom u sudaru sa Verder Bremenom (4:1) stavio rame uz rame sa minhenskim Bajernom. Bar posle prvog kola Bundeslige.
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Očekivalo se da Frajburg pobedi ekipu iz Brmena, ali ne ovako ubedljivo. Odigrao je Frajburg gotovo savrešen meč. Pre svega zbog japanskog ofanzivca. Upravo je on otvorio vrata trijumfa na stipičan način. Pogotkom glavom u 29. minutu.
Sačuvao je Frajburg, posle odlične prošle sezone, glavne ofanzivne adute. Govorimo o Japancu, ali i Hrvatu Igoru Matanoviću. Upravo je snažni napadač duplirao prednost Frajburga i praktično u prvom poluvremenu prelomio meč.
Kasnije je ostalo samo da Suzuki pojača, i postane aposlutni heroj prvog kola. Tržišna vrednost mu je procenjana na 25 miliona evra. Deluje da vredi mnogo više.
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BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)
/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/
Subota
Elverzberg - Bajer Leverkuzen 3:2 (2:0)
/Petkov 8, Kembel 9, Mokva 46 - Šik 77, Kofan 90+1/
Keln - Hofenhajm 3:2 (0:1)
/El Mala 51, Dalinga 72, 82 - Dagim 27, Kabak 67/
Majnc - Paderborn 0:0
RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 3:0 (1:0)
/Baku 25, Nusa 49, Rajc 66/
Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 3:3 (1:2)
/Late Lat 3, Kverfeld 79, Skarke 90+3 - Ebnutalib 10, 11, 67/
Borusija Dortmund - Hamburger 2:0 (2:0)
/Girasi 9, Konstantelijas 45+1/
Nedelja
Frajburg - Verder 4:1 (2:0)
/Suzuki 29, 48, 55, Matanović 45 - Stalmah 76/
17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,15) MR
***Kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax