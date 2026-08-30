Zvuči bolje nego Kifisija: Pantović pred selidbom u Španiju

Valjadolidu su pojačanja neophodna, pokazao je to loš start sezone. Posle prva dva kola ljubičasto-beli ne samo da nisu uzeli nijedan bod, još nisu dali nijedan gol. Izgubili su od Majorke sa 0:2, pa od Eibara sa 0:1.

Pored Pantovića, Valjadolid namerava da do kraja prelaznog roka realizuje još tri transfera. Ideja je da se iz Levantea dovedu golman Dani Martin i krilo Taj Abed, dok bi napad pored 23-godišnjeg Novosađanina trebalo da pojača i Kevin Monzijalo iz holandskog Den Boša.

19.00: (2,60) Kadiz (3,10) Valjadolid (2,90)

Pantović ove sezone nije odigrao još uvek nijedan meč za Panatinaikos, dok je prošle u zelenom dresu na 33 meča imao učinak od po dva gola i asistencije.

Ako ne bude iznenađenja, u Valjadolidu će ga sačekati jedan fudbaler sa kojim će moći da se sporazumeva bez problema. Nekadašnji vezista Hajduka iz Splita Stanko Jurić, koji je od leta 2023. godine član ovog španskog kluba.

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