Petar Ratkov postaje najskuplja Žaba u istoriji?

Ratkov se trenutno nalazi pred potpisom za Levante, mada Sevilja i dalje gaji nadu da će uspeti da ga preusmeri ka Andaluziji. Ipak, prema poslednjim informacijama sa Apenina, Ratkov je najbliži prelasku u klub iz Valensije.

Popularne Žabe traže hitno pojačanje u špicu nakon odlaska Karlosa Espija u Real Madrid. Ivan Romero može da odgovori zahtevima, ali njega Luis Kastro vidi i na krilu. Tu je Karl Eta Ejong kojem trener ne veruje i tinejdžerska senzacija Janis Musuaji koji je ovog leta stigao iz omladinskog pogona Briža. Portugalski strateg ne sme da se osloni na njega i traži pravu ‘devetku’ sa dovoljno iskustva, a da može da napreduje. Nudio se iskusni Sedrik Bakambu, ali se Levante odlučio za Ratkova.

Prethodnih dana je klub iz Valensije pregovarao sa Rimljanima i postigao dogovor oko pozajmice vredne 1.000.000 evra sa opcijom otkupa za 14.000.000 evra. Nakon toga je ubedio i igrača koji je danas dao zeleno svetlo. Ako se desi da zadovolji i da ga Levante otkupi, Ratkov bi postao ubedljivo najskuplja kupovina u istoriji Levantea. Do sada je rekordno pojačanje crnogorski vezista Nikola Vukčević koji je u sezoni 2018/19 došao iz Brage za 8.500.000 evra.

Španski mediji tvrde da se Sevilja još ne predaje, da žarko želi Ratkova u špicu, da ni igrač nema ništa protiv, ali svi znaju da je klub iz Andaluzije u ogromnim finansijskim problemima i pitanje je šta to može bolje da ponudi Laciju od Levantea. Pozajmica s pravom otkupa u Seviljinom slučaju deluje kao ‘obećanje ludom radovanje’…