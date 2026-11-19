Zbog toga je portal Gol napravio veliki intervju sa ovim momkom, koji je već počeo da se nameće u Mozzart Bet Superligi. Mladi fudbaler je odigrao šest utakmica u dresu Čukaričkog, postigao je gol protiv Novog Pazara (1:1) i zabeležio asistenciju protiv Mačve (2:2). Zasad su impresivniji od fudbalskog umeća njegova zrelost i način na koji priča o prvih nekoliko meseci u Srbiji.

„Mislim da su moji dečački snovi bili malo drugačiji. Nikada nisam imao fiksnu ideju da moram da igram u Premijer ligi i najjačim engleskim timovima. Uvek sam maštao o tome da igram u inostranstvu. Meni je to veoma važno, to mi daje smisao životu, da istražujem što je više moguće i da vidim sve božje kreacije na Zemlji. Želim da vidim što je moguće više toga za života“, rekao je Ris Dotin na početku intervjua za Gol, a zatim opisao kako su tačno tekli pregovori sa Brđanima:

„Zato je blagoslov što mogu da idem u inostranstvo da igram fudbal. To mi je bila velika prilika koju sam morao da prigrlim. Letos nisam znao da li ću ići na pozajmicu ili zastalno, ali znao sam samo da želim da idem da igram seniorski fudbal. Prošle sezone sam probao da odem na pozajmicu, ali sam se povredio pred kraj prelaznog roka. Zato sam rekao svom agentu: ako postoji izlaz, želim da to bude van granica Velike Britanije. Nije mi bilo važno gde, samo da steknem iskustvo drugačije od onog u engleskim ligama. Srećom, Čukarički je pokazao interesovanje u ranoj fazi prelaznog roka. Sačekali smo malo da vidimo da li ima još nekih opcija, ali oduševljen sam što sam završio konačan transfer“.

Nedelja, 13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)

Evidentno je da Ris Dotin planira da jedan deo karijere provede i u Aziji, u kojoj je više puta boravio kao turista, ali zasad ne razmišlja previše o toj fazi.

„Trenutno želim da ostanem u Evropi, zato što imam tek 20 godina i ovo mi je prvi put da sam se odselio daleko od kuće. Kada sam imao 16 godina, otišao sam od roditelja iz Farehema u Bornmut i to mi je tada bila velika promena, međutim, sad kada sam otišao u drugu državu, to je neko potpuno drugačije iskustvo“.

Bilo je i drugih ponuda.

„Čukarički je rano pokazao interesovanje za mene. Imao sam na stolu ponude još nekoliko klubova, neke iz Lige dva (četvrta liga), neke iz Lige jedan (treća liga). Takođe, čekao sam da mi se jave tim iz Švajcarske i drugi iz Hrvatske, pa sam odugovlačio sa potpisom jer sam želeo dobro da razmislim“.

Ris Dotin protiv Novog Pazara (©Starsport)

Presudila je želja Čukaričkog.

„Prelazak u seniorski fudbal je veliki korak unapred. Zato sam čekao i, srećom, Čukarički je čekao mene. Rizikovali su da se nađu u problemu, jer ja sam mogao da završim neki drugi transfer. Bilo mi je teško, naravno, jer deo mene je želeo da ostane u Engleskoj sa porodicom i devojkom. Međutim, zaista uživam u tome da isprobavam nove stvari i imam iskustva koja bi možda kod nekih drugih igrača izazivala anksioznost ili strah. Zato sam napravio taj korak. Jedan od mojih omiljenih hobija je rekreativno pešačenje. Uživam da idem u druge države i istražujem svet – stvari kojih se drugi možda plaše ili ne žele to da rade sami. Mislim da je to najviše uticalo na moju odluku da pređem“.

Prvih nekoliko meseci u srpskoj prestonici, po oceni mladog Engleza, gotovo je savršeno.

„Zasad zaista uživam. Beograd je mnogo bolji grad nego što sam očekivao. Istraživao sam pre dolaska, ali dok mi Čukarički nije poslao ponudu, iskreno, nisam znao ništa o Srbiji. Srpski jezik je veoma težak. Jasno, ne koriste abecedu kao u engleskom jeziku, zato mi je teško da ga naučim. Trenutno znam možda tri reči, ali trudim se“.

Pohvalio je Ris Dotin Beograđane.

„Većina ljudi u Srbiji priča engleski dobro. Moji saigrači ga svi dobro pričaju, pa ako treba da odem u prodavnicu, uvek je neko tu ko može da mi pomogne. Srbi su izuzetno prijateljski nastrojeni i uvek se trude da mi pomognu jer sam stranac, i to je divno. Hrana im je takođe veoma dobra. Nisam imao nikakvih problema s tim. Mogu da nabavim sve što mi treba. Takođe, imam veliku podršku kluba. Oni su se pobrinuli za mene, našli mi stan u kojem ću da živim. Pored toga, rekli su mi u kojim prodavnicama da kupujem određenu hranu“.

Navijači na Kalemegdanu (©AFP)

Nije imao negativnih iskustava.

„Zasad se nisam susreo sa nekim ozbiljnim problemom. Ne moram da brinem ni o čemu. Tokom reprezentativne pauze dobio sam dozvolu da odem da posetim roditelje, jer smo imali nekoliko slobodnih dana. Dobra stvar je što let ne traje predugo. Zaista uživam i presrećan sam što sam izašao iz zone komfora“.

Ris Dotin bi voleo da nauči srpski jezik, ali ne ide mu baš idealno.

„Trudim se da učim. Prošle godine, dok sam bio povređen, unajmio sam nastavnika nemačkog jezika. Naučio sam ga sasvim solidno. Kada sam saznao da dolazim ovde, pokušao sam da ubacim neke jednostavne fraze u svoj vokabular kako bi mi olakšale snalaženje. Trudim se najbolje što mogu. Pokušavam da razumem što bolje, ne samo jezik već i kulturu, jer je jasno da su ovde neki običaji drugačiji nego u Engleskoj. Teško je, jer znam samo nekoliko reči i fraza, ali znam da će mi vremenom biti lakše da komuniciram sa saigračima, stručnim štabom i ljudima koje sretnem na ulici“.

Pričao je fudbaler Čukaričkog i o tome šta ga je najviše iznenadilo. Kao i većina ljudi koji dolaze iz Zapadne Evrope ili Severne Amerike, navikao je na malo brži život sa svim vrednostima klasičnog kapitalizma.

„Najveći kulturološki šok? Možda nije tako čudno, ali nije bilo nešto što sam očekivao. To je balans koji oni imaju između poslovnog i privatnog života. Čak i dok sam igrao u mlađim kategorijama u Engleskoj, znao sam da odem na trening u devet ujutru i da izađem iz trening-centra u pola četiri ili četiri popodne. Ovde je moguće da dođem u devet na trening, a da budem u apartmanu do podneva. Moguće je da odete u prodavnicu ili šetnju, a da usput sretnete mnogo više ljudi nego u Engleskoj. Kod nas bi svi u to vreme radili, dok ovde možete da vidite kako se ljudi opuštaju, bilo na svojim terasama, bilo u mirnom kafiću sa porodicom i prijateljima. To je veoma lepo. Sve je mnogo opuštenije i tiše nego što sam iskusio za svojih 20 godina života u Engleskoj“.

Nije Ris Dotin znao mnogo toga o Beogradu. Priznaje da je pozitivno iznenađen.

„Beograd je mnogo lep. Definitivno nije onakav kakav sam zamišljao. Postoji lep kontrast između jugoslovenskih blokova i betonskih zgrada sa jedne, odnosno novih, modernih oblakodera od stakla sa druge strane. Veliki deo Beograda sam prepešačio. Moja devojka je provela nekoliko nedelja sa mnom u Beogradu i zajedno smo imali neke izuzetno prijatne šetnje. Pronašli smo tvrđavu u gornjem delu centra grada, gde postoje veoma lepi kafići koji su sjajno mesto da gledate izlazak i zalazak sunca. Želim da iskusim što je više moguće, jer, jasno, ne znam koliko ću da ostanem. Zato hoću da upijem što više toga. Trudim se da radim stvari kao što rade Srbi. Ne želim da se ponašam kao turista, jer sada živim tu, nisam samo u poseti. Hoću da imam ista iskustva kao svi Beograđani, da isprobam više lokalnih kafića i naučim o stilu života i iskustvima ljudi koji tu žive ceo svoj život“.

Iako mi možda nemamo taj osećaj, pošto su cene svega višestruko veće nego pre nekoliko godina, iz ugla engleskog fudbalera i dalje su one prilično niske.

„Rekao bih da je ovde život značajno jeftiniji, pogotovo kada je reč o hrani. Neki proizvodi su neverovatno jeftini. Stan u kojem živim takođe košta značajno manje od približne kvadrature u Velikoj Britaniji. Ako dođete na produženi vikend u Beograd, videćete koliko je sve jeftinije. Pre nekoliko dana kolega i ja smo otišli na kafu, tost i pecivo. U Londonu bi jednu osobu verovatno koštalo 25 funti, a ovde je za nas dvojicu bilo 23 funte“.

Ono u čemu smo svi verovatno saglasni sa Risom Dotinom jeste da je meso u Srbiji preskupo.

„Ono što bih izdvojio kao najskuplje u Srbiji su verovatno mesni proizvodi. To je nešto što mi je malo teže. U Engleskoj uđete u supermarket i uzmete šta želite, dok je ovde većina mesa iza vitrine i morate da tražite od mesara, koji ponekad ne zna engleski tako dobro. Ume da bude teško objasniti šta tačno želite. Naručio sam goveđe šnicle iz organskog supermarketa, one koštaju oko 22 funte. U Engleskoj su skuplje, ali šnicle su mnogo veće i vrede taj novac“.

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Od Risa Dotina smo čuli istu stvar kao i od svakog drugog Engleza koji se preselio u Srbiju – mi jednostavno nemamo čajeve koji ispunjavaju njihove stroge zahteve.

„Proizvodi koji nisu domaći umeju da budu značajno skuplji. Ima stvari koje jednostavno ne možete ni da kupite, ili ih barem ja nisam našao. Ono što mi najviše nedostaje je čaj! Još nisam pronašao adekvatne kesice čaja, što je malo bez veze. Zaboravio sam da kupim zalihe kada sam poslednji put bio kod kuće. Ovde je malo komplikovano naručiti nešto. Ne možete da naručujete preko Amazona, već morate da tražite alternative. Šoping je generalno lak, imate slične prodavnice koje viđate u Velikoj Britaniji, tako da to nije problem“.

Ima fudbaler Čukaričkog i savete za turiste.

„Prva stvar koju bih preporučio turistima je da pronađu lokalni kafić. Postoji puno turističkih kafića koji su veoma dobri i koriste lokalne sastojke, ali u malim kafićima za lokalni komšiluk usluga je uvek veoma prijatna. Kafa u Srbiji je veoma dobra, testa u pekarama takođe. Dalje, predložio bih da obiđu Beogradsku tvrđavu, to mi je jedno od omiljenih mesta na kojima sam bio. Veoma je blizu centra grada. To je veoma stara zgrada koja gleda na beogradsko ušće, a ako je nebo vedro, možete da vidite neke prelepe zalaske“.

Zalazak sunca iznad Beograda (©AFP)

Naravno, ne treba zaboraviti ni fudbal i Mozzart Bet Superligu.

„Kao treću opciju preporučio bih fudbalsku utakmicu. Čak i onima koji ne vole fudbal. Atmosfera je jednostavno neverovatna, jer navijači imaju veliku strast prema svojim klubovima. Sećam se kada sam tek došao, tog prvog dana su igrali Crvena zvezda i Partizan. Uključio sam televizor i video nešto što nikada pre nisam iskusio – bakljade, vatromete... Kada sam igrao protiv Partizana pre nekoliko nedelja, iako smo mi znatno manji klub, njihovi navijači su takođe zapalili tonu crvenih i crnih baklji. Pomislio sam u sebi kako su neverovatni. To je definitivno nešto što ne smete da propustite“.

Primetio je Ris Dotin da Srbi vole košarku.

„Srbima su košarka i fudbal izuzetno važni. Znam mnoge koji igraju košarku. Stalno viđam klince u parkovima kako šutiraju na koš. Možda im je košarka čak važnija od fudbala, jer sam gledao neke košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Partizana i zaista mi deluje da je još luđe nego na fudbalu. Nekako pale baklje u areni! Ne znam kako je to dozvoljeno, ali je spektakularno“.

Atmosfera na večitom derbiju (©Starsport)

Priznao je mladi fudbaler da su on i njegove kolege, koji imaju šansu da žive od tog sporta, u svakom smislu privilegovani.

„Možda izgleda zastrašujuće kada tako pravite prvi korak, pogotovo ako vam je prvi korak u inostranstvu. Morate zato mnogo da razmišljate o svakoj odluci, jer je karijera sportiste mnogo kraća nego u drugim profesijama. Mislim da je blagoslov dobiti takve prilike. Postoje ljudi koji sanjaju da uštede novac da se presele u ovakve države, a mi dobijamo priliku da ih posetimo dok igramo sport koji volimo od detinjstva. Zato nikada ne smemo olako da shvatimo šansu koju imamo“.

Preporučio bi zato svakome da iskoristi priliku da igra van svoje otadžbine.

„Ako vas inostrani klub želi, smatram da ne smete olako da odbacite opciju. Čak i u slučaju da to nije mesto koje ste planirali. Možda Srbija nije bila u mojih top tri, ali kada rizikujete, dobijate šansu da iskusite nešto zaista specijalno. Mislim da se nećete pokajati. Ohrabrio bih svakoga ko ima barem jedan procenat strasti da vidi nešto novo da iskoristi šansu“, zaključio je Ris Dotin.

Fudbaler Čukaričkog je potom odgovorio novinarima Gola na jedno zanimljivo pitanje – ocenio je indeks kvaliteta života u Beogradu po pet kriterijuma koji se smatraju krucijalnim. Naravno, iz njegovog ugla.

INDEKS KVALITETA ŽIVOTA PO OCENI RISA DOTINA

Klima: 7/10

„Nisam još iskusio zimu ovde. Hladno je i sada, ali čuo sam da može da bude ekstremno hladno. To je prva stvar koju su mi rekli kada sam dolazio, da u nekim delovima zemlje temperatura zna da bude i -20 stepeni. Došao sam tokom leta, bilo je toplo i veoma prijatno. Leto je bilo blago, nije bilo previše kiše. Imali smo nekoliko kišnih dana, ali do sada je vreme bilo sjajno za fudbal. Možda turistima može da bude malo iritantno, ali rekao bih da je klima veoma prijatna“.

Hrana: 8,5/10

„Već sam rekao da je hrana ovde veoma dobra. To je bila jedna stvar koju nisam istražio pre dolaska. Bio sam zabrinut i pomalo skeptičan, ali jedem manje-više sve i volim da probam nove stvari. Neka jela su im baš dobra. Imate mnogo pekara i kafa je veoma dobra. Pripremaju mnogo roštilja. Išli smo na roštilj zajedno, cela ekipa, i bilo je preukusno. To je nešto što ne možete tako lako da nađete u Britaniji, a morate da probate kada ste na Balkanu. Zasad nisam imao nijednu zamerku na hranu“.

Ljudi: 10/10

„Oni su topli i srdačni. Moji saigrači su me od starta sjajno prihvatili. Čak i kada idem u prodavnice i škiljim da pročitam neke stvari pre nego što se uhvatim za ’Gugl translejt’, ljudi mi rado prilaze da mi pomognu i pitaju šta tražim. Pričaju odličan engleski jezik. Ako stranac ode u Veliku Britaniju, razgovor ponekad može da mu bude težak, ali Srbi se ovde mnogo trude da pomognu svakome ko nije iz njihovog grada. Jasno, ne pričam jezik dobro i ne mogu da vodim razgovor na srpskom, ali Srbi se uvek potrude da pričaju sa mnom na engleskom. To je izuzetno. Nemam nijednu zamerku za ljude, oni su divni i neverovatni“.

Sadržaj: 5/10

„Zavisi šta tražite. Čuo sam da je noćni život sjajan. Ne izlazim, pa ne bih znao. Priroda je prelepa. Ako tražite aktivnosti, lično nisam video mnogo toga što me je privuklo. To zavisi od osobe, nisu sve stvari svima interesantne. Primera radi, kada mi je devojka bila u poseti, nismo našli puno toga što bismo oboje želeli da radimo, ali lako nam je bilo da odemo u šoping, da šetamo, vidimo tvrđavu. Imaju zoo-vrt u centru grada i puno ’eskejp rumova’. Mene to ne zanima, ali znam ljude koji bi uživali“.

Cena života: 8/10

„Porez je nizak, a gradski prevoz besplatan. Ako obilazite Beograd, možete da se vozite potpuno besplatno. Hrana i pića su vrlo jeftini, neke prodavnice imaju znatno niže cene nego britanske. Čak i neki poznati brendovi ovde imaju bolje cene, što je lepo. Samo budite oprezni kada konvertujete novac, jer mi se ponekad dešavalo da se preračunam i mislim da sam potrošio mnogo manje nego što zapravo jesam. To vam je moj savet: unapred pripremite budžet koji ste spremni da potrošite kako se ne biste zaneli“.

ZBIRNA OCENA ZA SRBIJU: 38,5/50