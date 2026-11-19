Evroliga deli franšize, NBA Evropa ne odustaje. Već koliko sledeće jeseni navijači će morati da biraju koje će takmičenje da prati, jer Amerikanci su uporni u ideji da oktobra 2027. naprave konkurenciju Evroligi. U tom planu, otrio je drugi čovek NBA lige Mark Tejtum, četiri grada su već viđena, još 600 će imati bar teoretsku mogućnost da se tamo nađu na osnovu rezultata, a sve će to finansirati tri finansijska giganta.

Reč je o kompanijama Blekston, Arktos Partners i Ares Menadžment. Blekston je inače najveći alternativni investicioni fond na svetu koji je septembra 2025. u vlasništvu imao poslove vredne BILION I DVE STOTINE MILIJARDI dolara. Ni Ares ne zaostaje previše, jer raspolaže sa 671.300.000.000 dolara. Ares recimo drži 10 odsto NFL ligaša Majami Dolfinsa. Arktos je najmlađi u ovom društvu, osnovan tek 2019. godine, ali je njihova lista sportskih klijenata najduža. Investirali su, navešćemo samo neke primere, u Golden Stejt Voriorse, Liverpul, Pari Sen Žermen, Filadelfiju Seventi Siksers, Jutu Džez, Vašington Vizardse, Atalantu, Boston Red Sokse, Čikago Kabse... Vrednost Arktosa procenjena je na milijardu dolara što znači da su ipak „liliputanci“ u poređenju s dva prvopomenuta giganta.