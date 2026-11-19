Tri finansijska giganta prave evropski NBA, mesta za London, Pariz, Rim i još 600 klubova
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 14:40
Tako bar zavodi publiku Horhe Garbahosa
Evroliga deli franšize, NBA Evropa ne odustaje. Već koliko sledeće jeseni navijači će morati da biraju koje će takmičenje da prati, jer Amerikanci su uporni u ideji da oktobra 2027. naprave konkurenciju Evroligi. U tom planu, otrio je drugi čovek NBA lige Mark Tejtum, četiri grada su već viđena, još 600 će imati bar teoretsku mogućnost da se tamo nađu na osnovu rezultata, a sve će to finansirati tri finansijska giganta.
Reč je o kompanijama Blekston, Arktos Partners i Ares Menadžment. Blekston je inače najveći alternativni investicioni fond na svetu koji je septembra 2025. u vlasništvu imao poslove vredne BILION I DVE STOTINE MILIJARDI dolara. Ni Ares ne zaostaje previše, jer raspolaže sa 671.300.000.000 dolara. Ares recimo drži 10 odsto NFL ligaša Majami Dolfinsa. Arktos je najmlađi u ovom društvu, osnovan tek 2019. godine, ali je njihova lista sportskih klijenata najduža. Investirali su, navešćemo samo neke primere, u Golden Stejt Voriorse, Liverpul, Pari Sen Žermen, Filadelfiju Seventi Siksers, Jutu Džez, Vašington Vizardse, Atalantu, Boston Red Sokse, Čikago Kabse... Vrednost Arktosa procenjena je na milijardu dolara što znači da su ipak „liliputanci“ u poređenju s dva prvopomenuta giganta.
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Pare su dakle obezbeđene, sada samo da vidimo da li će da se projekat primi kod navijača, jer od njih će zavisiti koliko će investicija da se isplati. Govoreći na “Dealmakers“ forumu koji je organizovao Sports Business Joural, Tejtum je rekao da nema ni zrno sumnje da će uspeti.
“Ovo je prilika koja se javlja jednom u životu. Samo ćete jednom imati šansu da uspostavite franšizu u Londonu, Parizu, Milanu ili Rimu“, samouvereno je rekao Tejtum.
Četiri grada dakle već znamo, iako će imena klubova zvanično da se objave početkom 2027. Pomenute tri kompanije osnovaće poseban investicioi fond koji će imati zadatak da izgradi infrastrukturu i modernizuje dvorane po Evropi. Neće Amerikanci ništa zaboraviti. Biće tu i koncerata, najrazličitijih događaja.
Uz njih će biti i Red Bird investicioni fond, vlasnik fudbalskog kluba Milan. Džeri Kardinale će dakle izvesno biti tu. Amerikanci na ceo ovaj posao gledaju kao na dugoročnu investiciju.
“Ovo nije kratkoročna veza. Biće nam potrebno pet, deset, 15 ili 20 godina da zaista transformišemo ceo košarkaški ekosiste Evrope“, ističe Tejtum.
A, šta na sve kažu u Evropi? Bar u onom delu koji je i dalje lojalan Fibi? Horhe Garbahosa, predsednik njene evropske sekcije, ističe u prvi plan format sa 16 učesnika, među njima 12 stalnih franšiza i četiri kluba koji će tu privilegiju morati da zasluže rezultatima.
“U praksi, nekih 600 klubova će imati mogućnost da se plasira u NBA Evropu. Moraće to da zasluže, a to je suština sporta“.
Sad, kolika će biti baš ta teoretska mogućnost za svih 600 klubova? Skoro pa nikakva za većinu. No, Fibi se u celoj ovoj priči najviše dopada to što će termini utakmica NBA Evrope dozvoljavati svim igračima da tokom reprezentativnih prozora u februaru i novembru igraju za svoje zemlje.