Đulio Andreoti , jedan od očeva Prve italijanske republike, često je ponavljao rečenicu „ Misliti loše je greh, ali se često pogodi “. Ako bismo sledili tu maksimu Andreotija , Konteovo pominjanje Sarija i Mote nije slučajno, već prilično promišljeno i upereno protiv mogućeg angažovanja Inzagija .

Po informacijama koje su kružile Torinom u poslednje vreme, prvi izbor Karnevalija i Masare za sledeću sezonu Juventusa je Simone Inzagi . Bivši trener Intera i Lacija nije, eufemistički rečeno, omiljen u Juventusovom svetu i njegova kandidatura bi bila još više dovedena u pitanje ako bi alternativa bio Konte . Nije teško zamisliti kakva bi bila reakcija navijača.

Naime, Karnevali i Masara žele da izbegnu scenario da Juve treću godinu zaredom menja trenera u toku sezone i zato potvrđuju puno poverenje Lučanu Spaletiju . Takođe, čelnici Juvea ne žele da imaju vezane ruke u slučaju da Spaletiju ne pođe za rukom da vrati Bjankonere u Ligu šampiona.

Ostaje otvoreno pitanje da li je Konte namerno pojačao pritisak na upravu Juventusa ili je to uradio slučajno. Možda će nam za par godina otkriti da li se radilo o strategiji ili samo o sentimentu koji nije mogao da obuzda.

Karnevali i Masara , kao i vrapci na grani u Torinu, znaju da je Konteov prioritet povratak na klupu Stare dame i baš zato nije bilo potrebe za autokandidaturom, tim pre što niko ne dovodi u pitanje Konteov odnos sa Juveom uprkos boravku na klupama dva velika rivala, poput Intera i Napolija.

Konte je javnim podvlačenjem činjenice da je bio blizu povratka u Juve pre sedam i pre dve i po godine, uz preciziranje da su tadašnja rukovodstva preferirala Mauricija Sarija , odnosno Tijaga Motu , doveo u veoma nezgodnu poziciju generalnog direktora Đovanija Karnevalija i sportskog direktora Rikija Masaru .

Takođe, Juve se nalazi u veoma delikatnoj poziciji, Spaletijev ostanak na klupi zavisi od rezultata do Božića po Milankovićevom kalendaru. Takođe, božićna pauza je poslednja u šampionatu sve do marta i samim tim poslednji prozor u kome bi bilo oportuno napraviti promenu na klupi. Podsetimo, Juve čekaju mečevi protiv Venecije, Koma, Udinezea, Monce i Rome u prvenstvu, Sasuola u Kupu Italije i Omonije i Ber Ševe u Ligi Evrope. Praktično, Spaleti i njegovi momci imaju priliku da značajno poprave poziciju Juvea na tabeli u Seriji A i Ligi Evrope.

Prethodno rečeno budi još veću sumnju da je Konteov javni nastup bio slučajan i samo iskreni izliv osećanja čoveka vezanog za klub u kome se afirmisao kao igrač i kao trener.

Nema sumnje da Konteove reči neće odneti vetar, već će pasti na izuzetno fertilno tlo, tim pre što je već sada jasno da će Juve sedmu godinu zaredom ostati bez titule prvaka Italije. Bjankonerima je trebalo manje da se oporave od Kalčopolija, budući da su šest godina nakon silaska u Seriju B stigli do skudeta. Asocijacija se nameće sama po sebi, Juventusov post je prekinuo upravo Antonio Konte i zašto ne bi pokušao ponovo posle serije neuspelih pokušaja sa trenerima koji nisu bili nosioci onoga što navijači Bjankonera definišu kao „juventinita“, odnosno pripadnost Juventusovom svetu.

U međuvremenu, Spaleti, osim što mora da gleda oko sebe i pazi na Kontea, mora da reši i pitanja povređenih i rovitih fudbalera, neefikasnosti napadača i nesmotrenih izjava svojih fudbalera. Jildiz se neće vratiti na teren pre polovine decembra, Kalulu se povredio, Čelik i dalje nije spreman, kao ni Niko Gonzales, dok ćemo Lokatelija i Tirama videti na terenu tek u 2027. godini. Probleme sa povredom ima i Kambijazo.

Ideja Spaletija je da proba sa Ekatorom kao prvim špicom. Mladi reprezentativac Italije ostavio je veoma dobar utisak u selekciji Silvija Baldinija i Spaletiju nije promakao očigledan napredak dvadesetogodišnjeg napadača.

ROMA SA SVILAROM, MANČINIJEM, KONEOM I DIBALOM

U Trigoriji se sve više širi uverenje da je ovo ta sezona u kojoj se događaju čuda i ne samo zato što se na kraju slavi 100 godina postojanja Rome. Ambulanta đalorosih se gotovo ispraznila, van stroja su ostali samo Pelegrini i Renš. S obzirom na to da ulazimo u period kada se lomi sezona, oporavak ključnih igrača Rome je gotovo proročki.

Bez Svilara, Dibale i Konea i sa Mančinijem van forme, Roma je ostala u trci za skudeto i uz Lacio je jedini tim u Seriji A bez poraza. Ne radi se o banalnoj koincidenciji, već vrlo važnoj indikaciji.

Gasperini je na klupi Atalante pokazao da je vrlo spretan u raspoređivanju snaga i kreiranju utiska kod svih igrača da imaju važnu ulogu u poduhvatu koji sprovode.

Mančini, Dibala, Renš i Svilar (©Reuters)

Povratak Svilara je važan za sigurnost odbrane jer Endika, Ermoso, Mančini i drugi su mnogo mirniji kada je iza njihovih leđa Mile, baš kao što je prilično umirujuće da ispred defanzivne linije stoji bedem sa potpisom Konea.

Poslednji deo slagalice koji mora da uklopi Gasperini je uloga Dibale i Sulea. Dvojica Argentinaca su veliki prijatelji, ali njihova sintonija mnogo bolje funkcioniše u privatnom životu nego na terenu. Ovde nije reč o tome da li dvojica mogu da igraju zajedno, naravno da mogu, nego kako da pruže najviše što mogu kada su istovremeno na terenu.

Podaci ne ostavljaju mnogo prostora za interpretacije. Sule bez Dibale na terenu ne samo da igra bolje, već snabdeva sa više upotrebljivih lopti saigrače i postiže više golova. Ipak, ne možemo da izostavimo ni faktor Malen. Holanđanin sa Dibalom je efikasniji i opasniji po protivničke mreže. Nivo komplementarnosti dvojice igrača je takav da Gasperini nema nikakvu dilemu: ako je Dibala zdrav, on igra sa Malenom.

U Rimu se spremaju za zimski prelazni rok. Gasperini traži dvojicu igrača u januaru, preciznije dva napadača, i ako Kone bude prodat za „nepristojnu sumu“, tipa 60 miliona evra, nekom klubu u Premijer ligi u januaru – Gasp traži da mu bude doveden ofanzivni plej velikog potencijala. Paralelno, Roma radi na dovođenju Džejmija Gitensa iz Čelsija sa formulom pozajmice sa pravom otkupa. Značajnu ulogu igra Malen, koji sa Gitensom gaji veliko prijateljstvo još iz vremena kada su zajedno nosili dres Borusije Dortmund. Čini se da je Gitens prvi izbor nakon Murinjovog zaustavljanja pregovora o pozajmici Endrika iz Real Madrida. Treba držati na oku i Lukmana, koji nije zadovoljan statusom i životom u Madridu i izgleda da je sklon ideji da se vrati u Italiju.