Dorsi je prethodno odradio klupsku suspenziju i 13. novembra vratio se timskim treninzima, ali još nije dobio priliku da zaigra. Propustio je utakmice protiv Arisa u grčkom prvenstvu i Makabija u Evroligi, a izvesno je da će van sastava ostati i protiv Madriđana. Novo pitanje oko Dorsijevog statusa je kod grčkog stručnjaka produbilo nezadovoljstvo, zbog toga što smatra da se gotovo svako njegovo obraćanje pretvara u razgovor o istom igraču.

"Ovo je četvrto pitanje koje mi postavljate o Dorsiju. Jasno je da je cela priča već počela da liči na seriju. U vreme današnjih društvenih mreža neko ujutru objavi stori, a onda svi grčki portali raspravljaju o tome šta su igrač ili njegov otac želeli da kažu".

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Naglasio je da takve stvari ne smeju da utiču na ekipu, a zatim se osvrnuo na ono što očekuje od Dorsija kako bi ponovo mogao da računa na njega.

"Dorsi je veoma dobar igrač, to sam rekao sto puta. Mora da dođe i trenira kako treba da bi ponovo postao deo ekipe".

Na tome se nije zaustavio.

"Dok to ne bude na potrebnom nivou, ne može ponovo da bude deo ekipe. Želim da budem jasan".