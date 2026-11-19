Barcokas sve oštriji prema Dorsiju: Ne može da bude deo tima dok ne promeni pristup
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 15:53
"Milutinov i dalje ima tegobe", rekao je grčki stručnjak
Kazna je istekla i vratio se treninzima, ali Tajler Dorsi i dalje nema mesto u takmičarskom sastavu Olimpijakosa.
Američki bek sa grčkim pasošem neće igrati ni protiv Real Madrida u petak, a trener Jorgos Barcokas prilično je jasno stavio do znanja šta očekuje od njega pre nego što ponovo počne da računa na njegove usluge. Olimpijakos u petak od 21.15 dočekuje Blankose u atinskoj Sunel areni, a jedna od glavnih tema na konferenciji za medije ponovo je bio Dorsijev status. Na direktno pitanje da li će bek biti u sastavu, Barcokas je odgovorio kratkim "ne".
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Dorsi je prethodno odradio klupsku suspenziju i 13. novembra vratio se timskim treninzima, ali još nije dobio priliku da zaigra. Propustio je utakmice protiv Arisa u grčkom prvenstvu i Makabija u Evroligi, a izvesno je da će van sastava ostati i protiv Madriđana. Novo pitanje oko Dorsijevog statusa je kod grčkog stručnjaka produbilo nezadovoljstvo, zbog toga što smatra da se gotovo svako njegovo obraćanje pretvara u razgovor o istom igraču.
"Ovo je četvrto pitanje koje mi postavljate o Dorsiju. Jasno je da je cela priča već počela da liči na seriju. U vreme današnjih društvenih mreža neko ujutru objavi stori, a onda svi grčki portali raspravljaju o tome šta su igrač ili njegov otac želeli da kažu".
Petak, 20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
Naglasio je da takve stvari ne smeju da utiču na ekipu, a zatim se osvrnuo na ono što očekuje od Dorsija kako bi ponovo mogao da računa na njega.
"Dorsi je veoma dobar igrač, to sam rekao sto puta. Mora da dođe i trenira kako treba da bi ponovo postao deo ekipe".
Na tome se nije zaustavio.
"Dok to ne bude na potrebnom nivou, ne može ponovo da bude deo ekipe. Želim da budem jasan".
Kada je upitan da li bi Dorsi mogao da nastupi protiv Kardice u grčkom prvenstvu, trener Olimpijakosa nije želeo da daje prognoze.
"Bolje da pričamo o sutrašnjoj utakmici, a ne o Kardici".
Pored izostanka Dorsija, Olimpijakos bi protiv Real Madrida mogao da bude oslabljen i neigranjem Nikole Milutinova. Srpski centar i dalje oseća posledice preloma prsta i njegov nastup je neizvestan, iako je pokušao da trenira sa ostatkom ekipe.
"Milutinov i dalje ima tegobe. Dobro je trenirao, planirali smo da igra, ali mu prelom prsta još smeta. Najverovatnije neće igrati".
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Iako konačna odluka još nije doneta, Barcokasove reči ukazuju da su izgledi za nastup srpskog centra mali.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)
19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)
20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)
20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)
20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)
21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama