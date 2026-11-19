Real Madrid nastavlja da osigurava ostanak fudbalera na kojima namerava da gradi tim u godinama koje dolaze. Samo 24 sata nakon što je produžio saradnju sa Ardom Gulerom, Kraljevski klub je ozvaničio novi dugoročni ugovor sa još jednim važnim članom veznog reda - Oreljenom Čuamenijem. Francuski reprezentativac obavezao se na vernost Madriđanima do 30. juna 2032. godine, čime je prethodni ugovor, koji je važio do leta 2028, produžen za još četiri sezone.

Čuameni je u Real stigao leta 2022. godine iz Monaka u transferu vrednom 80.000.000 evra. Iako je tokom boravka na stadionu Santijago Bernabeu prolazio kroz periode promenljive forme, povreda i prilagođavanja različitim taktičkim zahtevima, vremenom se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača madridskog tima. Posebno značajnu ulogu ima u planovima Žozea Murinja, koji mu je po oporavku od povrede ukazao veliko poverenje. Francuz je ove sezone odigrao deset utakmica, od kojih je osam započeo u startnoj postavi, dok je četiri susreta propustio zbog povrede.