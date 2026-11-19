Real zaključao budućnost veznog reda: Posle Arde Gulera, još jedan potpis do 2032. godine
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 13:54
Francuz bi navodno trebalo da zarađuje oko 9.000.000 evro neto, što će Real koštati 16.360.000 evra bruto
Real Madrid nastavlja da osigurava ostanak fudbalera na kojima namerava da gradi tim u godinama koje dolaze. Samo 24 sata nakon što je produžio saradnju sa Ardom Gulerom, Kraljevski klub je ozvaničio novi dugoročni ugovor sa još jednim važnim članom veznog reda - Oreljenom Čuamenijem. Francuski reprezentativac obavezao se na vernost Madriđanima do 30. juna 2032. godine, čime je prethodni ugovor, koji je važio do leta 2028, produžen za još četiri sezone.
Čuameni je u Real stigao leta 2022. godine iz Monaka u transferu vrednom 80.000.000 evra. Iako je tokom boravka na stadionu Santijago Bernabeu prolazio kroz periode promenljive forme, povreda i prilagođavanja različitim taktičkim zahtevima, vremenom se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača madridskog tima. Posebno značajnu ulogu ima u planovima Žozea Murinja, koji mu je po oporavku od povrede ukazao veliko poverenje. Francuz je ove sezone odigrao deset utakmica, od kojih je osam započeo u startnoj postavi, dok je četiri susreta propustio zbog povrede.
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Za četiri i po godine u dresu Reala, Čuameni je upisao 205 nastupa, postigao sedam golova i zabeležio devet asistencija. U tom periodu osvojio je osam trofeja, među kojima su Liga šampiona, dva Svetska klupska prvenstva, dve Superkup Evrope, Primera, Kup kralja i Superkup Španije. Ovaj 26-godišnji vezista odigrao je i 50 utakmica za reprezentaciju Francuske, za koju je postigao tri gola, a sa Trikolorima je 2021. godine osvojio Ligu nacija.
Produžetak saradnje sa Čuamenijem predstavlja nastavak jasne strategije madridskog velikana. Dan ranije novi ugovor do 2032. godine potpisao je Arda Guler, dok je Džud Belingem vezan za Real do 2031. godine. Tako je klub u razmaku od samo dva dana dugoročno osigurao ostanak dvojice vezista, potvrdivši nameru da okosnicu ekipe u narednim sezonama čine upravo fudbaleri koji bi trebalo da budu nosioci nove generacije Kraljevskog kluba.