Jokića ne "vozi" pompa oko GTA VI: Neću igrati, više sam za LOL
Vreme čitanja: 4min | čet. 19.11.26. | 15:30
Ali, otkrio je koji mu je nastavak iz čuvene franšize omiljeni
Zaostatak od 17 poena protiv Bostona nije sprečio Denver da dođe do jedne od najvažnijih pobeda u dosadašnjem delu sezone. Nagetsi su pred svojim navijačima savladali Seltikse rezultatom 105:101, a veliki preokret obeležili su znatno agresivnija odbrana u drugom poluvremenu i odlična završnica Demara Derozana, koji je 13 od svojih 18 poena postigao u poslednjoj četvrtini. Nikola Jokić završio je utakmicu sa 24 poena, devet asistencija i osam skokova, dok je Džamal Marej dodao 21 poen.
Posle utakmice, Jokić je govorio o tome kako se ekipa prilagođava Derozanovoj igri, promenama u defanzivnom pristupu i sve boljim partijama Mareja na toj strani terena. Dotakao se i problema u skoku i tranziciji, a razgovor sa novinarima završen je nešto opuštenijim pitanjima o video-igrama. Tačnije, novoj GTA VI igrici koja je od prethodne večeri zvanično lansirana.
"Mislim da sam rekao da moramo da naučimo kako da igramo sa Demarom. Nisam baš rekao da moramo više da ga uključimo u igru. Verovatno to na neki način znači isto, ali rekao sam da moramo da naučimo kako da igramo sa njim i kako da ga iskoristimo na najbolji mogući način. On je među, ne znam ni sam koliko, najboljih strelaca u ligi. Zna da postiže poene i mi jednostavno moramo da naučimo kako da igramo sa takvim igračem".
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Derozan ima izuzetnu kontrolu tela, što mu omogućava da iznuđuje faulove na način na koji to radi. Šta primećuješ kod njegove sposobnosti da kontroliše loptu, ali i reakcije protivnika, kako bi dolazio do linije slobodnih bacanja?
"Pre svega, ritam u kojem igra. Način na koji igra i koristi prednost koju sam sebi stvori. Ima sposobnost da šutira, a mislim i da na taj način uspeva da nadigra mnogo protivnika. Njegov šut sa poludistance je ubitačan. Uvek misliš da možeš da mu blokiraš šut, ali u suštini ne možeš. Jednostavno, on je zaista odličan košarkaš".
Pobedili ste posle velikog preokreta u drugom poluvremenu. Koliko način na koji ste završili utakmicu može da znači za samopouzdanje ekipe?
"Ne znam koliko to znači za samopouzdanje, ali mislim da možemo mnogo toga da naučimo iz načina na koji smo igrali. Bili smo agresivni, remetili smo njihov napad i izbacivali ih iz ritma. Nismo im dozvoljavali da jednostavno dolaze na pozicije na koje žele. Mislim da je to ono što možemo da izvučemo iz današnje utakmice".
Kada govorimo o povećanoj agresivnosti u odbrani, koliko je to rezultat taktičkih dogovora, a koliko činjenice da pojedinci jednostavno igraju sa više žara?
"Definitivno je do pojedinaca. Ne mislim da je u pitanju neki poseban žar, već jednostavno učenje kako da igramo na taj način. Mislim da je to najbolje objašnjenje. Da se ne plašimo da stavimo ruke na protivnika, da ga guramo, hvatamo i da na neki način testiramo kriterijum sudija".
Verujem da si gledao svaku utakmicu Džamala Mareja u njegovoj NBA karijeri. Da li je ovo njegov najbolji period u odbrani? Deluje veoma aktivno i praktično svake večeri pravi mnogo problema protivničkim napadima.
"Da, definitivno. Mislim da je večeras odigrao zaista dobru utakmicu u odbrani. Imao je nekoliko ukradenih lopti, blokada i drugih dobrih poteza. On ume veoma dobro da čita igru u odbrani i zna gde treba da se nalazi na terenu. Imao je i jednu veoma važnu odbrambenu reakciju kada je iznudio faul u napadu. Tako da, definitivno, ovo je jedan od njegovih najboljih defanzivnih perioda kojih mogu da se setim".
Nikola, kako ocenjuješ skok igru i povezanost ekipe, posebno posle utakmice protiv Finiksa?
"Na kraju utakmice imali su nekoliko skokova u napadu zaredom, ali mislim da smo, kada se sve pogleda, uradili sasvim solidan posao. Jednostavno, ne smemo da dozvoljavamo protivnicima toliko dodatnih prilika, posebno u današnjoj NBA ligi, gde ima toliko talentovanih igrača. Definitivno moramo bolje da kontrolišemo defanzivni skok".
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Iako sada iznuđujete više izgubljenih lopti protivnika i imate više ukradenih lopti, još ne uspevate da ih u dovoljnoj meri pretvorite u poene iz tranzicije. Šta misliš da možete bolje da radite kada vam se ukaže prilika da istrčite kontranapad i završite ga?
"Mislim da smo u nekim situacijama uspevali da stvorimo otvorene šuteve. Imali smo otvorene trojke i slične prilike. Ali jednostavno ne treba da oklevamo. Ako imamo situaciju dva na jedan, treba dodati loptu saigraču i pokušati da pojednostavimo takve situacije. Ne treba da pokušavamo neka neverovatna dodavanja. Samo treba da gledamo kako da postignemo koš".
Neki ljudi prestanu da igraju video-igre kada dobiju porodicu. Da li ti još igraš video-igre?
"Igram, igram".
Hoćeš li igrati GTA?
"Ne".
Nije to tvoj tip igre?
"Ne".
Šta onda igraš ovih dana?
"League of Legends (LOL). Na telefonu".
Da li još neko od tvojih saigrača igra League of Legends?
"Ne".
Na pitanje da li ima omiljenu igricu iz GTA franšize, Jokić je još pre utakmice sa Bostonom kratko rekao:
"San Andreas".
NBA LIGA, petak
02.00: (2,10) Minesota (15,0) Njujork (1,90)
02.00: (1,35) Memfis (16,0) Golden Stejt (3,70)
02.00: (1,05) San Antonio (27,0) LA Klipers (11,0)
02.00: (4,70) Milvoki (17,0) Portland (1,25) - MOZZART RELAX
*** Kvote su podložne promenama