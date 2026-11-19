02.00: (1,35) Memfis (16,0) Golden Stejt (3,70)

Derozan ima izuzetnu kontrolu tela, što mu omogućava da iznuđuje faulove na način na koji to radi. Šta primećuješ kod njegove sposobnosti da kontroliše loptu, ali i reakcije protivnika, kako bi dolazio do linije slobodnih bacanja?

"Pre svega, ritam u kojem igra. Način na koji igra i koristi prednost koju sam sebi stvori. Ima sposobnost da šutira, a mislim i da na taj način uspeva da nadigra mnogo protivnika. Njegov šut sa poludistance je ubitačan. Uvek misliš da možeš da mu blokiraš šut, ali u suštini ne možeš. Jednostavno, on je zaista odličan košarkaš".

Pobedili ste posle velikog preokreta u drugom poluvremenu. Koliko način na koji ste završili utakmicu može da znači za samopouzdanje ekipe?

"Ne znam koliko to znači za samopouzdanje, ali mislim da možemo mnogo toga da naučimo iz načina na koji smo igrali. Bili smo agresivni, remetili smo njihov napad i izbacivali ih iz ritma. Nismo im dozvoljavali da jednostavno dolaze na pozicije na koje žele. Mislim da je to ono što možemo da izvučemo iz današnje utakmice".

Kada govorimo o povećanoj agresivnosti u odbrani, koliko je to rezultat taktičkih dogovora, a koliko činjenice da pojedinci jednostavno igraju sa više žara?

"Definitivno je do pojedinaca. Ne mislim da je u pitanju neki poseban žar, već jednostavno učenje kako da igramo na taj način. Mislim da je to najbolje objašnjenje. Da se ne plašimo da stavimo ruke na protivnika, da ga guramo, hvatamo i da na neki način testiramo kriterijum sudija".

Verujem da si gledao svaku utakmicu Džamala Mareja u njegovoj NBA karijeri. Da li je ovo njegov najbolji period u odbrani? Deluje veoma aktivno i praktično svake večeri pravi mnogo problema protivničkim napadima.