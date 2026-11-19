Belgijski stručnjak je, podsetimo, pozlilo između treninga prvog i rezervnog tima, dva dana pred gostovanje Frajburgu. Hitno je prevezen u bolnicu, da bi posle nekoliko dana tokom kojih je odradio brojne analize, pušten na kućno lečenje da nastavi oporavak. I sada, kada se oporavio, spreman je da se vrati trenerskim obavezama.

Nije bilo nimalo naivno, ali važno je da se završilo. I još važnije je da je epilog bio pozitivan, pa će se mesec dana pošto je kolabirao na treningu Bajerna, Vensan Kompani vratiti poslu.

Prva u nizu bila je konferencija za medije održana ovog četvrtka, dan uoči utakmice sa Kelnom u desetom kolu Bundeslige, na kojoj je otvoreno govorio o svom zdravestvenom stanju, kao i o periodu koji je proveo van tima.

“Bio sam zahvalan na podršci koju sam dobio. Bio je to veoma težak period i novo iskustvo za mene. Kada se sada osvrnem na ono što se dogodilo, vidim da je sve prošlo na najbolji mogući način. Odmah sam dobio podršku kluba i lekara i duboko sam im zahvalan", rekao je trener Bajerna na konferenciji.

Belgijanac je otklonio sve dileme oko svog trenutnog zdravstvenog stanja, naglasivši da su detaljne medicinske analize pokazale da je potpuno spreman za povratak na klupu.

“Brzo pokušate da povratite mir, a zatim čekate rezultate testova. Ceo proces je bio pozitivan, jer su svi nalazi bili ohrabrujući. Moram da naglasim da sam veoma dobrog zdravlja. Obavio sam mnogo pregleda i svi rezultati su uredni.”

Jasno je da se dobar deo pitanja ticao Kompanijeve situacije, ali je Belgijanac pokazao razumevanje za zabrinutost javnosti i interesovanje novinara o njegovom stanju. Ipak, uz dozu humora poručio je da je fokusiran isključivo na budućnost i nastavak serije bez poraza.

"Želim da gledam napred i naravno da razumem zašto se postavljaju ovakva pitanja. Istina je da čovek uvek oseća veliku uznemirenost kada nema sve informacije. Nismo pretrpeli nijedan poraz, a ja sam upravo imao najduži odmor u životu.“

Odsustvo sa terena pružilo je Kompaniju retku priliku da rad svoje ekipe sagleda iz potpuno drugačije perspektive, što mu je donelo nova zapažanja.

“Tokom tog mirnog perioda takođe pokušavate da naučite nešto i izvučete pouke iz onoga što se dogodilo. Bilo mi je zanimljivo i da posmatram ekipu iz drugog ugla i vidim način na koji rade igrači i stručni štab. Sada se osećam veoma dobro i srećan sam što sam ponovo sa timom.“ 💥💥💥💥💥

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💥💥💥💥💥 Govoreći o uzrocima zdravstvenih problema koji su počeli još oko duela sa Arsenalom, strateg Bavaraca iskreno je priznao da je sopstveno zdravlje stavio u drugi plan zbog posla.

“Kada smo igrali protiv Arsenala, bio sam otvoren po pitanju onoga što se desilo. Jednostavno sam bio bolestan, a možda nisam dovoljno slušao svoje telo. Sve što se dogodilo nakon toga bilo je posledica toga. Ne želim da umanjujem ozbiljnost onoga kroz šta sam prošao, jer je to svakako bio šok, ali do toga je došlo zato što sam nastavio da radim iako mi je zaista bio potreban odmor.“

Iako je najgore prošlo i ponovo je u svakodnevnom trenažnom procesu, Kompani ne krije da put do potpunog oporavka nije bio nimalo kratak.

“Sada se osećam dobro, ali sam od tada prošao kroz dug period lečenja i oporavka. Nadam se da će se stvari vratiti u normalu što je brže moguće. Izuzetno sam zahvalan na reakciji kluba i svih članova medicinskog tima, koji su bili uz mene dan i noć i uložili veliki trud da brinu o meni.“