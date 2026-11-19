Navaro: Svako u Barsi može da reši; Davidovac: Moramo da menjamo neke stvari
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 15:04
"Moramo da odgovorimo na njihovu energiju, posebno kada igraju kod kuće. Igraju u brzom ritmu i izuzetno su opasni u prvim sekundama napada", kaže Španac
Dva uzastopna poraza i čak 196 primljenih poena protiv Real Madrida i Olimpije Milano pokazali su koliko je Crvena zvezda u prethodna dva kola odstupila od odbrambenog nivoa na kojem je gradila svoje najbolje rezultate ove sezone. Crveno-beli su sada na učinku 7-5, a već u petak od 20.30 očekuje ih novo teško gostovanje. Ovog puta protiv Barselone, koja sa osam pobeda i četiri poraza zauzima mesto u gornjem delu evroligaške tabele.
Španski stručnjak smatra da će Zvezda morati da odgovori na visok intenzitet igre domaćina, posebno u prvim sekundama njegovih napada.
"Moramo da odgovorimo na njihovu energiju, posebno kada igraju kod kuće. Igraju u brzom ritmu i izuzetno su opasni u prvim sekundama napada. Tu je i njihova atletika. Imaju krila koja se kreću i igraju kao visoki igrači, ali i visoke igrače koji mogu da igraju kao krila. Veoma su raznovrsni. Zato je najvažnije da odgovorimo na njihovu energiju. Kao što sam rekao, moramo da pariramo njihovim atletskim sposobnostima kroz energiju, aktivnost i intenzitet. Biće to fizički veoma zahtevna utakmica za nas, zbog čega moramo da ostanemo zajedno, budemo strpljivi do kraja i pokušamo da pronađemo svoje prilike u završnici".
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Petak, 20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Govoreći o pojedincima koji predstavljaju najveću opasnost, Navaro je naglasio da Barselona ima dovoljno kvalitetnih igrača da bilo ko od njih može da preuzme glavnu ulogu.
"Svi su opasni, posebno kada igraju na svom terenu. Ima igrača koji kod kuće beleže znatno bolje statističke učinke nego na gostovanjima. Tu su Robinson i Džoš Nebo, koji je veoma važan igrač za njih kada nastupaju pred svojim navijačima. Dario im uvek donosi mnogo energije. Ali, s obzirom na sastav koji imaju, rekao bih da bilo koji njihov igrač može da bude odlučujući faktor na utakmici".
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Očekivanja pred gostovanje u Barseloni izneo je i Dejan Davidovac, koji je takođe ukazao na fizičke zahteve utakmice i potrebu da Zvezda od samog početka odgovori na intenzitet protivnika.
"Očekujem tešku utakmicu protiv jednog nezgodnog protivnika. Imaju novu ekipu koja ove sezone igra odlično. Kao što sam rekao, doveli su dosta novih igrača, dobro su se uklopili i nalaze se u samom vrhu tabele. Očekujem fizički zahtevnu utakmicu, sa dosta trčanja. Mislim da smo spremni da odgovorimo na to i daćemo sve od sebe da sutra pobedimo".
Za kraj...
"Pre svega, moramo da se fokusiramo na našu igru. U poslednje vreme ima dosta toga što moramo da promenimo, ali mislim da će ključ biti energija od početka utakmice i kontakt igra tokom svih četrdeset minuta".
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)
19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)
20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)
20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)
20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)
21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama