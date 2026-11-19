Dva uzastopna poraza i čak 196 primljenih poena protiv Real Madrida i Olimpije Milano pokazali su koliko je Crvena zvezda u prethodna dva kola odstupila od odbrambenog nivoa na kojem je gradila svoje najbolje rezultate ove sezone. Crveno-beli su sada na učinku 7-5, a već u petak od 20.30 očekuje ih novo teško gostovanje. Ovog puta protiv Barselone, koja sa osam pobeda i četiri poraza zauzima mesto u gornjem delu evroligaške tabele.

Španski stručnjak smatra da će Zvezda morati da odgovori na visok intenzitet igre domaćina, posebno u prvim sekundama njegovih napada.

"Moramo da odgovorimo na njihovu energiju, posebno kada igraju kod kuće. Igraju u brzom ritmu i izuzetno su opasni u prvim sekundama napada. Tu je i njihova atletika. Imaju krila koja se kreću i igraju kao visoki igrači, ali i visoke igrače koji mogu da igraju kao krila. Veoma su raznovrsni. Zato je najvažnije da odgovorimo na njihovu energiju. Kao što sam rekao, moramo da pariramo njihovim atletskim sposobnostima kroz energiju, aktivnost i intenzitet. Biće to fizički veoma zahtevna utakmica za nas, zbog čega moramo da ostanemo zajedno, budemo strpljivi do kraja i pokušamo da pronađemo svoje prilike u završnici".