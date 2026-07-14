Englezi u ratu sa svojim medijima, Kejn besan: Pokušavate da nas posvađate sa Tuhelom

Da bi se razumeo koren ovog medijskog požara, potrebno je sagledati pozadinu meča u Majamiju. Engleska je preživela pakao na Floridi. Po nesnosnoj vrućini i protiv izuzetno moćne Norveške, predvođene Erlingom Halandom i Martinom Edegorom, prolaz među četiri najbolje ekipe sveta doneo je Džud Belingem sa dva pogotka. Odmah nakon meča, pred kamere je stao emotivno i fizički ispražnjeni Belingem, a novinari su ga dočekali sa citatom selektora Tomasa Tuhela, koji je izjavio da je Engleska imala "sreće" što je prošla dalje.

Belingem je na provokativna pitanja reagovao ljudski, branio je svoj tim.

"Šta god... Bilo je teško tamo, teška smena. Moje misli i zahvalnost idu igračima koji su ostavili srce na terenu", poručio je as Reala novinaru ITV-ja Gabrijelu Klarku, da bi potom za Skaj Sport dodao: “Možda šef traži najviše standarde, ali možda on ne zna kako je igrati u ovakvim uslovima protiv Halanda, Edegora, Nuse, Serlota... Oni nisu lak tim.”

Videvši da mediji od Belingemove izjave pokušavaju da naprave priču o pobuni u svlačionici, kapiten Hari Kejn rešio je da postavi zid ispred tima. U razgovoru za Bi-Bi-Si, iskusni napadač nije birao reči kada je analizirao ponašanje domaćih medija.

Kejn je istakao da je sramotno tražiti od igrača duboke analize pet minuta nakon istorijske bitke i produžetaka.

"Lako je da pokušate da stvorite podelu. Čini se da je to deo engleskog mentaliteta, stvar koja se kod nas uvek radi za vreme velikih turnira. Ali situacija je potpuno suprotna. Ova grupa je ovde gde jeste upravo zbog zajedništva igrača, trenera i osoblja", oštar je bio Kejn.

Iako engleska javnost ponekad teško vari direktan i nediplomatski pristup nemačkog stručnjaka, Kejn uverava da ekipa maksimalno podržava Tuhela i da savršeno razume njegove metode nakon dve godine zajedničkog rada.

"Mi razumemo šta je šef mislio. On je toliko puta pohvalio ovu grupu. Rekao je da je mentalitet tima na najvišem mogućem nivou. Tomas nosi srce na rukavu i ljudi to cene. Kada priča, to nikada nije šifrovano i podložno nekim skrivenim tumačenjima. Kada sve dolazi prirodno, veruješ u to, veruješ u njegov pristup. On je sa razlogom jedan od najboljih trenera na svetu."

Engleska je tako, umesto mirne pripreme za polufinalni klasik sa Argentinom, ponovo ušla u svoj prepoznatljiv mod: rat protiv sopstvenih medija. Ipak, sudeći po rečima kapitena, ovaj pokušaj destabilizacije mogao bi samo dodatno da homogenizuje ekipu koja cilja istorijsku svetsku krunu, drugu u istoriji, a prvu izvan domaćeg terena i prvu nakon tačno 60 godina.